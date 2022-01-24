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https://arabic.sputniknews.com/20220124/توترات-أوكرانيا-ترفع-الدولار-وتدفع-اليورو-للانخفاض-1057043178.html
توترات أوكرانيا ترفع الدولار وتدفع اليورو للانخفاض
توترات أوكرانيا ترفع الدولار وتدفع اليورو للانخفاض
ارتفع الدولار، اليوم الاثنين، إلى أعلى مستوى في أسبوعين أمام سلة من العملات مدعوما بتزايد المخاطر الجيوسياسية بشأن أوكرانيا وتوقعات بأن يتخذ مجلس الاحتياطي... 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T21:34+0000
2022-01-24T21:34+0000
سعر الدولار اليوم
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وتجاهلت الأسواق حتى وقت قريب حشد قوات روسية على حدود أوكرانيا، لكن التوترات تصاعدت مؤخرا.وصعد مؤشر الدولار 0.25 بالمئة بينما تراجع اليورو 0.14 بالمئة إلى 1.1324 دولار.وانخفض اليورو أيضا أمام الفرنك السويسري وهبط في إحدى المراحل إلى 1.0298 فرنك، وهو أدنى مستوى منذ مايو أيار 2015. لكن العملة الأوروبية صعدت في وقت لاحق حوالي 0.1 بالمئة.ومن المتوقع أن يشير مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى بداية زيادة لأسعار الفائدة في مارس/آذار، في حين من المحتمل أن يلمح إلى مدى السرعة التي سيقلص بها حيازاته من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية التي ضخمت ميزانيته العمومية لتتجاوز ثمانية تريليونات دولار.ويتوقع كثير من المحللين أن الزيادة الأولى في أسعار الفائدة الأمريكية ستكون بمقدار 25 نقطة أساس في مارس/آذار تعقبها ثلاث زيادات أخرى ليصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 1.0 بالمئة بحلول نهاية العام.وكان اليوان الصيني أحد عملات قليلة ظلت صامدة أمام الدولار، إذ لامس أعلى مستوياته منذ مايو/أيار 2018 عند 6.328 .
https://arabic.sputniknews.com/20220124/أسعار-النفط-ترتفع-واحد-في-المئة-بسبب-الخوف-من-نقص-المعروض-1056891376.html
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سعر الدولار اليوم

توترات أوكرانيا ترفع الدولار وتدفع اليورو للانخفاض

21:34 GMT 24.01.2022
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR الأوضاع الاقتصادية المتردية في لبنان، 23 مارس 2021
 الأوضاع الاقتصادية المتردية في لبنان، 23 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR
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ارتفع الدولار، اليوم الاثنين، إلى أعلى مستوى في أسبوعين أمام سلة من العملات مدعوما بتزايد المخاطر الجيوسياسية بشأن أوكرانيا وتوقعات بأن يتخذ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي موقفا متشددا في اجتماع لجنته للسياسة النقدية هذا الأسبوع.
وتجاهلت الأسواق حتى وقت قريب حشد قوات روسية على حدود أوكرانيا، لكن التوترات تصاعدت مؤخرا.
وصعد مؤشر الدولار 0.25 بالمئة بينما تراجع اليورو 0.14 بالمئة إلى 1.1324 دولار.
وانخفض اليورو أيضا أمام الفرنك السويسري وهبط في إحدى المراحل إلى 1.0298 فرنك، وهو أدنى مستوى منذ مايو أيار 2015. لكن العملة الأوروبية صعدت في وقت لاحق حوالي 0.1 بالمئة.
وسجل مؤشر الدولار مكاسب بحوالي 1.5 في المئة منذ 14 يناير/كانون الثاني. وأثناء هذه الفترة، رفعت بضعة بنوك توقعاتها لوتيرة وحجم تشديد السياسية النقدية للبنك المركزي الأمريكي، وهي صورة من المنتظر أن تصبح أكثر وضوحا في ختام اجتماعه يوم الأربعاء.
ومن المتوقع أن يشير مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى بداية زيادة لأسعار الفائدة في مارس/آذار، في حين من المحتمل أن يلمح إلى مدى السرعة التي سيقلص بها حيازاته من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية التي ضخمت ميزانيته العمومية لتتجاوز ثمانية تريليونات دولار.
مؤشرات اقتصادية - النفط، تكساس، اقتصاد الولايات المتحدة 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
أسعار النفط ترتفع واحد في المئة بسبب الخوف من نقص المعروض
03:35 GMT
ويتوقع كثير من المحللين أن الزيادة الأولى في أسعار الفائدة الأمريكية ستكون بمقدار 25 نقطة أساس في مارس/آذار تعقبها ثلاث زيادات أخرى ليصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 1.0 بالمئة بحلول نهاية العام.
وكان اليوان الصيني أحد عملات قليلة ظلت صامدة أمام الدولار، إذ لامس أعلى مستوياته منذ مايو/أيار 2018 عند 6.328 .
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