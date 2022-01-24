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حقيقة وفاة رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد
حقيقة وفاة رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد
قالت مارينا مهاتير، ابنة رئيس الوزراء الماليزي السابق، مهاتير محمد، إن والدها لا يزال يعالج في ‏المستشفى، وأن أسرته تواصلت معه.‏ 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T15:29+0000
2022-01-24T15:29+0000
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وذكرت مارينا مهاتير في بيان، أمس الأحد، إن الأسرة شكرت الناس على دعواتهم بالشفاء لوالدها، وأعربت عن أملها أن يتجاهل الناس الشائعات التي انتشرت حوله من قبل مصادر غير مطلعة، وفقا لوكالة "رويترز".وصرحت ابنة مهاتير محمد، مساء السبت، إن حالة والدها مستقرة، وتستجيب بشكل جيد للعلاج بعد خضوعه لإجراء طبي في الثامن من يناير/ كانون الثاني الجاري.وتعد هذه هي المرة الثانية التي ينقل فيها رئيس الوزراء الماليزي السابق، مهاتير محمد (96 عاما) إلى معهد القلب القومي خلال الشهر الجاري.وكان متحدث باسم رئيس وزراء ماليزيا السابق مهاتير محمد، أعلن يوم السبت، نقله إلى وحدة رعاية القلب بالمعهد الوطني لأمراض القلب.وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن معهد القلب الوطني في ماليزيا أن رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد، سيخرج من المستشفى خلال أيام، وذلك بعدما أنهى الفحوصات اللازمة داخل المستشفى، حيث كان يجري فحصا طبيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220122/نقل-رئيس-وزراء-ماليزيا-السابق-مهاتير-محمد-إلى-وحدة-رعاية-القلب-1056830016.html
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حقيقة وفاة رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد

15:29 GMT 24.01.2022
© REUTERS / LIM HUEY TENGرئيس الوزراء الماليزي السابق، مهاتير محمد
رئيس الوزراء الماليزي السابق، مهاتير محمد - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
رئيس الوزراء الماليزي السابق، مهاتير محمد
© REUTERS / LIM HUEY TENG
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قالت مارينا مهاتير، ابنة رئيس الوزراء الماليزي السابق، مهاتير محمد، إن والدها لا يزال يعالج في ‏المستشفى، وأن أسرته تواصلت معه.‏
وذكرت مارينا مهاتير في بيان، أمس الأحد، إن الأسرة شكرت الناس على دعواتهم بالشفاء لوالدها، وأعربت عن أملها أن يتجاهل الناس الشائعات التي انتشرت حوله من قبل مصادر غير مطلعة، وفقا لوكالة "رويترز".
وصرحت ابنة مهاتير محمد، مساء السبت، إن حالة والدها مستقرة، وتستجيب بشكل جيد للعلاج بعد خضوعه لإجراء طبي في الثامن من يناير/ كانون الثاني الجاري.
رئيس وزراء ماليزيا السابق مهاتير محمد - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
نقل رئيس وزراء ماليزيا السابق مهاتير محمد إلى وحدة رعاية القلب
22 يناير, 08:49 GMT
وتعد هذه هي المرة الثانية التي ينقل فيها رئيس الوزراء الماليزي السابق، مهاتير محمد (96 عاما) إلى معهد القلب القومي خلال الشهر الجاري.
وكان متحدث باسم رئيس وزراء ماليزيا السابق مهاتير محمد، أعلن يوم السبت، نقله إلى وحدة رعاية القلب بالمعهد الوطني لأمراض القلب.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن معهد القلب الوطني في ماليزيا أن رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد، سيخرج من المستشفى خلال أيام، وذلك بعدما أنهى الفحوصات اللازمة داخل المستشفى، حيث كان يجري فحصا طبيا.
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