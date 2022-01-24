حقيقة وفاة رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد

وذكرت مارينا مهاتير في بيان، أمس الأحد، إن الأسرة شكرت الناس على دعواتهم بالشفاء لوالدها، وأعربت عن أملها أن يتجاهل الناس الشائعات التي انتشرت حوله من قبل مصادر غير مطلعة، وفقا لوكالة "رويترز".وصرحت ابنة مهاتير محمد، مساء السبت، إن حالة والدها مستقرة، وتستجيب بشكل جيد للعلاج بعد خضوعه لإجراء طبي في الثامن من يناير/ كانون الثاني الجاري.وتعد هذه هي المرة الثانية التي ينقل فيها رئيس الوزراء الماليزي السابق، مهاتير محمد (96 عاما) إلى معهد القلب القومي خلال الشهر الجاري.وكان متحدث باسم رئيس وزراء ماليزيا السابق مهاتير محمد، أعلن يوم السبت، نقله إلى وحدة رعاية القلب بالمعهد الوطني لأمراض القلب.وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن معهد القلب الوطني في ماليزيا أن رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد، سيخرج من المستشفى خلال أيام، وذلك بعدما أنهى الفحوصات اللازمة داخل المستشفى، حيث كان يجري فحصا طبيا.
وتعد هذه هي المرة الثانية التي ينقل فيها رئيس الوزراء الماليزي السابق، مهاتير محمد (96 عاما) إلى معهد القلب القومي خلال الشهر الجاري.
وكان متحدث باسم رئيس وزراء ماليزيا السابق مهاتير محمد، أعلن يوم السبت، نقله إلى وحدة رعاية القلب بالمعهد الوطني لأمراض القلب.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن معهد القلب الوطني في ماليزيا أن رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد، سيخرج من المستشفى خلال أيام، وذلك بعدما أنهى الفحوصات اللازمة داخل المستشفى، حيث كان يجري فحصا طبيا.