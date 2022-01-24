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https://arabic.sputniknews.com/20220124/رئيس-وزراء-الأردن-3-مسارات-لتحسين-البيئة-الاستثمارية-في-المملكة-1056892947.html
رئيس وزراء الأردن: 3 مسارات لتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة
رئيس وزراء الأردن: 3 مسارات لتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة
كشف بشر الخصاونة رئيس الوزراء الأردني عن ثلاثة مسارات للعمل على تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة. 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T06:36+0000
2022-01-24T06:36+0000
أخبار الأردن
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جاءت تصريحات الخصاونة خلال الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لتطوير البيئة التشريعية الناظمة للاستثمار في المملكة، بحسب موقع "عمون".وقال الخصاونة إن المسار الأول يتعلق بالإجراءات السريعة، موضحا أن هذا الأمر يطبق من خلال إنشاء نافذة واحدة لتأسيس وتسجيل وترخيص الأنشطة الاقتصادية.وبين رئيس الوزراء أنه عبر هذه النافذة تحصل الشركات على رخصة ممارسة العمل خلال يوم واحد.وذكر رئيس الحكومة أن المسار الثاني يتعلق بتقليل كلفة الإنتاج، وأن هذا ما قامت به الحكومة من خلال التعرفة الكهربائية الجديدة التي من المقرر ان تقلل تكلفة الإنتاج على عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية كالصحة والسياحة والزراعة.وفيما يتعلق بالمسار الثالث، قال الخصاونة إنه يتعلق بتنظيم التشريعات المتعلقة ببيئة الاستثمار والأعمال في الأردن، الأمر الذي يساعد في تعزيز الاستثمار والحد من المعيقات التي تواجه عمل المستثمرين.
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أخبار الأردن

رئيس وزراء الأردن: 3 مسارات لتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة

06:36 GMT 24.01.2022
© AFP 2021 / -رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة
رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
© AFP 2021 / -
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كشف بشر الخصاونة رئيس الوزراء الأردني عن ثلاثة مسارات للعمل على تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة.
جاءت تصريحات الخصاونة خلال الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لتطوير البيئة التشريعية الناظمة للاستثمار في المملكة، بحسب موقع "عمون".
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وقال الخصاونة إن المسار الأول يتعلق بالإجراءات السريعة، موضحا أن هذا الأمر يطبق من خلال إنشاء نافذة واحدة لتأسيس وتسجيل وترخيص الأنشطة الاقتصادية.
وبين رئيس الوزراء أنه عبر هذه النافذة تحصل الشركات على رخصة ممارسة العمل خلال يوم واحد.
وذكر رئيس الحكومة أن المسار الثاني يتعلق بتقليل كلفة الإنتاج، وأن هذا ما قامت به الحكومة من خلال التعرفة الكهربائية الجديدة التي من المقرر ان تقلل تكلفة الإنتاج على عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية كالصحة والسياحة والزراعة.
وفيما يتعلق بالمسار الثالث، قال الخصاونة إنه يتعلق بتنظيم التشريعات المتعلقة ببيئة الاستثمار والأعمال في الأردن، الأمر الذي يساعد في تعزيز الاستثمار والحد من المعيقات التي تواجه عمل المستثمرين.
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