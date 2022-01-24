رئيس وزراء الأردن: 3 مسارات لتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة

جاءت تصريحات الخصاونة خلال الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لتطوير البيئة التشريعية الناظمة للاستثمار في المملكة، بحسب موقع "عمون".وقال الخصاونة إن المسار الأول يتعلق بالإجراءات السريعة، موضحا أن هذا الأمر يطبق من خلال إنشاء نافذة واحدة لتأسيس وتسجيل وترخيص الأنشطة الاقتصادية.وبين رئيس الوزراء أنه عبر هذه النافذة تحصل الشركات على رخصة ممارسة العمل خلال يوم واحد.وذكر رئيس الحكومة أن المسار الثاني يتعلق بتقليل كلفة الإنتاج، وأن هذا ما قامت به الحكومة من خلال التعرفة الكهربائية الجديدة التي من المقرر ان تقلل تكلفة الإنتاج على عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية كالصحة والسياحة والزراعة.وفيما يتعلق بالمسار الثالث، قال الخصاونة إنه يتعلق بتنظيم التشريعات المتعلقة ببيئة الاستثمار والأعمال في الأردن، الأمر الذي يساعد في تعزيز الاستثمار والحد من المعيقات التي تواجه عمل المستثمرين.
وقال الخصاونة إن المسار الأول يتعلق بالإجراءات السريعة، موضحا أن هذا الأمر يطبق من خلال إنشاء نافذة واحدة لتأسيس وتسجيل وترخيص الأنشطة الاقتصادية.
وبين رئيس الوزراء أنه عبر هذه النافذة تحصل الشركات على رخصة ممارسة العمل خلال يوم واحد.
وذكر رئيس الحكومة أن المسار الثاني يتعلق بتقليل كلفة الإنتاج، وأن هذا ما قامت به الحكومة من خلال التعرفة الكهربائية الجديدة التي من المقرر ان تقلل تكلفة الإنتاج على عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية كالصحة والسياحة والزراعة.
وفيما يتعلق بالمسار الثالث، قال الخصاونة إنه يتعلق بتنظيم التشريعات المتعلقة ببيئة الاستثمار والأعمال في الأردن، الأمر الذي يساعد في تعزيز الاستثمار والحد من المعيقات التي تواجه عمل المستثمرين.