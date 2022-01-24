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رومانيا تقترح عقد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كييف
رومانيا تقترح عقد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كييف
قال وزير الخارجية الروماني إن بلاده اقترحت اليوم الاثنين، عقد اجتماع لمجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في كييف تضامنا مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا. 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T17:10+0000
2022-01-24T17:10+0000
أخبار أوكرانيا
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موسكو- سبوتنيك. وكتب بوجدان أوريسكو على "تويتر" بعد اجتماع في بروكسل: "أكرر موقف رومانيا بشأن الحاجة للحوار، ولكن أيضا الردع".وأضاف: "نحن بحاجة إلى تقدم سريع في إعداد عقوبات صارمة وذات مصداقية في الاتحاد الأوروبي، واقترح دراسة تنظيم اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في كييف".التقى 27 من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية لمناقشة الوضع الأمني في أوروبا وسط توترات مع روسيا بشأن أوكرانيا، كما ستستضيف بروكسل اجتماعهم الدوري القادم في 21 فبراير/ شباط.تنفي موسكو ادعاءات الغرب بالتحضير لغزو أوكرانيا، وتتهم الناتو باستخدام الصراع في شرق أوكرانيا لتعزيز وجوده العسكري على الجناح الشرقي.
https://arabic.sputniknews.com/20220124/رئيس-وزراء-بريطانيا-غزو-روسيا-لأوكرانيا-سيكون-عنيفا-ودمويا-1057024225.html
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أخبار أوكرانيا

رومانيا تقترح عقد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كييف

17:10 GMT 24.01.2022
© REUTERS / Olivier Matthysقمة زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل، بلجيكا 21 أكتوبر 2021
قمة زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل، بلجيكا 21 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
© REUTERS / Olivier Matthys
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قال وزير الخارجية الروماني إن بلاده اقترحت اليوم الاثنين، عقد اجتماع لمجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في كييف تضامنا مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا.
موسكو- سبوتنيك. وكتب بوجدان أوريسكو على "تويتر" بعد اجتماع في بروكسل: "أكرر موقف رومانيا بشأن الحاجة للحوار، ولكن أيضا الردع".
وأضاف: "نحن بحاجة إلى تقدم سريع في إعداد عقوبات صارمة وذات مصداقية في الاتحاد الأوروبي، واقترح دراسة تنظيم اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في كييف".
رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
رئيس وزراء بريطانيا: غزو روسيا لأوكرانيا سيكون عنيفا ودمويا
13:12 GMT
التقى 27 من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية لمناقشة الوضع الأمني في أوروبا وسط توترات مع روسيا بشأن أوكرانيا، كما ستستضيف بروكسل اجتماعهم الدوري القادم في 21 فبراير/ شباط.
تنفي موسكو ادعاءات الغرب بالتحضير لغزو أوكرانيا، وتتهم الناتو باستخدام الصراع في شرق أوكرانيا لتعزيز وجوده العسكري على الجناح الشرقي.
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