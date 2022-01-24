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https://arabic.sputniknews.com/20220124/رومانيا-تقترح-عقد-اجتماع-لوزراء-خارجية-الاتحاد-الأوروبي-في-كييف-1057035083.html
رومانيا تقترح عقد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كييف
رومانيا تقترح عقد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كييف
قال وزير الخارجية الروماني إن بلاده اقترحت اليوم الاثنين، عقد اجتماع لمجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في كييف تضامنا مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا. 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T17:10+0000
2022-01-24T17:10+0000
2022-01-24T17:10+0000
أخبار أوكرانيا
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موسكو- سبوتنيك. وكتب بوجدان أوريسكو على "تويتر" بعد اجتماع في بروكسل: "أكرر موقف رومانيا بشأن الحاجة للحوار، ولكن أيضا الردع".وأضاف: "نحن بحاجة إلى تقدم سريع في إعداد عقوبات صارمة وذات مصداقية في الاتحاد الأوروبي، واقترح دراسة تنظيم اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في كييف".التقى 27 من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية لمناقشة الوضع الأمني في أوروبا وسط توترات مع روسيا بشأن أوكرانيا، كما ستستضيف بروكسل اجتماعهم الدوري القادم في 21 فبراير/ شباط.تنفي موسكو ادعاءات الغرب بالتحضير لغزو أوكرانيا، وتتهم الناتو باستخدام الصراع في شرق أوكرانيا لتعزيز وجوده العسكري على الجناح الشرقي.
https://arabic.sputniknews.com/20220124/رئيس-وزراء-بريطانيا-غزو-روسيا-لأوكرانيا-سيكون-عنيفا-ودمويا-1057024225.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
رومانيا تقترح عقد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كييف
قال وزير الخارجية الروماني إن بلاده اقترحت اليوم الاثنين، عقد اجتماع لمجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في كييف تضامنا مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا.
موسكو-
سبوتنيك
. وكتب بوجدان أوريسكو على "تويتر" بعد اجتماع في بروكسل: "أكرر موقف رومانيا بشأن الحاجة للحوار، ولكن أيضا الردع".
وأضاف: "نحن بحاجة إلى تقدم سريع في إعداد عقوبات صارمة وذات مصداقية في الاتحاد الأوروبي، واقترح دراسة تنظيم اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في كييف".
التقى 27 من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية لمناقشة الوضع الأمني في أوروبا
وسط توترات مع روسيا
بشأن أوكرانيا، كما ستستضيف بروكسل اجتماعهم الدوري القادم في 21 فبراير/ شباط.
تنفي موسكو ادعاءات الغرب بالتحضير لغزو أوكرانيا، وتتهم الناتو باستخدام الصراع في شرق أوكرانيا لتعزيز وجوده العسكري على الجناح الشرقي.