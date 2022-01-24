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رئيس وزراء بريطانيا: غزو روسيا لأوكرانيا سيكون عنيفا ودمويا
رئيس وزراء بريطانيا: غزو روسيا لأوكرانيا سيكون عنيفا ودمويا
حذر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، من أي "غزو روسي لأوكرانيا"، لافتًا إلى أنه حال وقع سيكون "عنيفا ودمويا". 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T13:12+0000
2022-01-24T13:12+0000
روسيا
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أخبار أوكرانيا
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من جهته شدد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، على أن التوتر حول أوكرانيا ليس بسبب ما تفعله روسيا، منوها إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين، بصفته القائد العام للقوات المسلحة يتخذ تدابير لضمان أمن روسيا على خلفية تصاعد التوترات.وقال بيسكوف في سياق تعليقه على تصريحات واشنطن باجلاء دبلوماسييها من كييف: "بشكل عام، نقول ونريد أن نلفت انتباهكم إلى حقيقة أن تصعيد التوتر يتم من خلال الإجراءات الإعلامية والإجراءات الملموسة التي تتخذها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي".وتابع بيسكوف أنه قبل أيام قليلة فقط كانت هناك قصة تفيد بأن روسيا تقوم بإجلاء دبلوماسييها من أوكرانيا، وقال: "كانت هناك حالة من الهستيريا، لكن في النهاية انتهى كل شيء عند توصيات الخارجية الأمريكية (إجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين).. أما بالنسبة للإجراءات فنحن نرى وأنتم أيضا التصريحات التي ينشرها حلف شمال الأطلسي حول زيادة الوحدات العسكرية وتركيز القوات في المنطقة الشرقية، وكل هذا يؤدي إلى تفاقم التوترات".وأكد أن "كل هذا لا يحدث بسبب ما نقوم به نحن، أي روسيا.. بل يحدث بسبب ما يفعله الناتو والولايات المتحدة، وبسبب المعلومات التي ينشرونها".وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري ضد أوكرانيا، وهو ما نفته الأخيرة في مناسبات عدة، معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري لحلف الناتو على حدودها. وترى موسكو في التصريحات حول "العدوان الروسي" المزعوم، ذريعة لنشر المزيد من المعدات العسكرية لحلف شمال الأطلسي، بالقرب من الحدود الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220124/الناتو-يعزز-تواجده-في-أوروبا-الشرقية-تزامنا-مع-الوضع-في-أوكرانيا-1056942858.html
https://arabic.sputniknews.com/20220123/أوكرانيا-تتلقى-الشحنة-الثانية-من-الأسلحة-الأمريكية-خلال-المواجهة-مع-روسيا-1056889336.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

رئيس وزراء بريطانيا: غزو روسيا لأوكرانيا سيكون عنيفا ودمويا

13:12 GMT 24.01.2022
© REUTERS / POOLرئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون
رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
© REUTERS / POOL
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حذر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، من أي "غزو روسي لأوكرانيا"، لافتًا إلى أنه حال وقع سيكون "عنيفا ودمويا".

القاهرة - سبوتنيك. وقال جونسون، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة بلومبرغ الأمريكية، اليوم الاثنين إن "غزو أوكرانيا من المنظور الروسي سيكون عنيفا ودمويا، وسيكون من المهم للروس أن يفهموا جيدا أن ذلك يمكن أن يكون [شيشانا] جديدا".

وأضاف "زرت أوكرانيا عدة مرات، واعتقادي أن الناس هناك سيقاتلون بضراوة، وحقا لا نتمنى أن تؤول الأمور إلى ذلك"، وتابع أنه "على الجميع أن يفهم أن المملكة المتحدة وكل حلفائها على استعداد لعقوبات قاسية في حال غزو أوكرانيا".

من جهته شدد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، على أن التوتر حول أوكرانيا ليس بسبب ما تفعله روسيا، منوها إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين، بصفته القائد العام للقوات المسلحة يتخذ تدابير لضمان أمن روسيا على خلفية تصاعد التوترات.
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وقال بيسكوف في سياق تعليقه على تصريحات واشنطن باجلاء دبلوماسييها من كييف: "بشكل عام، نقول ونريد أن نلفت انتباهكم إلى حقيقة أن تصعيد التوتر يتم من خلال الإجراءات الإعلامية والإجراءات الملموسة التي تتخذها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي".

وأوضح "أعني الهستيريا الإعلامية التي نشهدها"، مشيرا إلى "الكم الهائل من المعلومات الكاذبة" في التقارير الإعلامية.

وتابع بيسكوف أنه قبل أيام قليلة فقط كانت هناك قصة تفيد بأن روسيا تقوم بإجلاء دبلوماسييها من أوكرانيا، وقال: "كانت هناك حالة من الهستيريا، لكن في النهاية انتهى كل شيء عند توصيات الخارجية الأمريكية (إجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين).. أما بالنسبة للإجراءات فنحن نرى وأنتم أيضا التصريحات التي ينشرها حلف شمال الأطلسي حول زيادة الوحدات العسكرية وتركيز القوات في المنطقة الشرقية، وكل هذا يؤدي إلى تفاقم التوترات".
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وأكد أن "كل هذا لا يحدث بسبب ما نقوم به نحن، أي روسيا.. بل يحدث بسبب ما يفعله الناتو والولايات المتحدة، وبسبب المعلومات التي ينشرونها".
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري ضد أوكرانيا، وهو ما نفته الأخيرة في مناسبات عدة، معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري لحلف الناتو على حدودها. وترى موسكو في التصريحات حول "العدوان الروسي" المزعوم، ذريعة لنشر المزيد من المعدات العسكرية لحلف شمال الأطلسي، بالقرب من الحدود الروسية.
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