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بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220125/ارتفاع-عدد-القتلى-إثر-التدافع-عند-بوابات-ملعب-مباراة-الكاميرون-وجزر-القمر-فيديو-1057104918.html
ارتفاع عدد القتلى إثر التدافع عند بوابات ملعب مباراة الكاميرون وجزر القمر... فيديو
ارتفاع عدد القتلى إثر التدافع عند بوابات ملعب مباراة الكاميرون وجزر القمر... فيديو
زاد عدد القتلى إلى 8 أشخاص على الأقل، وأصيب العشرات في تدافع خارج ملعب مباراة دور الـ16 بين منتخبي الكاميرون وجزر القمر في إطارة بطولة الأمم الأفريقية لكرة... 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T11:56+0000
2022-01-25T11:56+0000
2022-01-25T11:56+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
رياضة
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وأظهرت مقاطع فيديو حشودا من مشجعي كرة القدم وهم يصرخون في التدافع الشديد عند بوابات دخول ملعب بول بيا في العاصمة ياوندي لحضور المباراة التي انتهت بفوز أصحاب الأرض 2-1.ووصف الشهود مشاهد فوضوية خارج الملعب حيث تدافع الآلاف من المشجعين، وقتل طفل واحد في التدافع، كما أصيب 38 شخصًا، من بينهم سبعة في حالة خطيرة، وفقا لفرانس برس.وتبلغ سعة الملعب 60 ألف متفرج، لكن بسبب القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا، كان من المفترض ألا يزيد عدد الحضور عن 80 في المئة من سعة الملعب.ونقل عن مسؤولين قولهم إن نحو 50 ألف شخص كانوا يحاولون الحضور.قالت الصحفية ليوكاديا بونغبين لراديو "بي بي سي" إنها شاهدت ضجة قادمة من إحدى مناطق المشجعين خارج الملعب.وأضافت "بدأ الناس بالصياح. بعد دقيقة جاءت عربة إسعاف إلى الملعب، لكن عندما وصلنا إلى المكان، لم تسمح لنا الشرطة بالاقتراب من مكان التدافع".وتابعت "وضع محزن حقًا أن يذهب الناس لمشاهدة مباراة، وينتهي بهم الأمر بالموت هناك."وصرح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في بيان أنه يحقق في الموقف.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
ارتفاع عدد القتلى إثر التدافع عند بوابات ملعب مباراة الكاميرون وجزر القمر... فيديو
زاد عدد القتلى إلى 8 أشخاص على الأقل، وأصيب العشرات في تدافع خارج ملعب مباراة دور الـ16 بين منتخبي الكاميرون وجزر القمر في إطارة بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم.
وأظهرت مقاطع فيديو حشودا من مشجعي كرة القدم وهم
يصرخون في التدافع الشديد عند بوابات
دخول ملعب بول بيا في العاصمة ياوندي لحضور المباراة التي انتهت بفوز أصحاب الأرض 2-1.
ووصف الشهود مشاهد فوضوية خارج الملعب حيث تدافع الآلاف من المشجعين، وقتل طفل واحد في التدافع، كما أصيب 38 شخصًا، من بينهم سبعة في حالة خطيرة، وفقا لفرانس برس.
وتبلغ سعة الملعب 60 ألف متفرج، لكن بسبب القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا، كان من المفترض ألا يزيد عدد الحضور عن 80 في المئة من سعة الملعب.
ونقل عن مسؤولين قولهم إن نحو 50 ألف شخص كانوا يحاولون الحضور.
قالت الصحفية ليوكاديا بونغبين لراديو "
بي بي سي
" إنها شاهدت ضجة قادمة من إحدى مناطق المشجعين خارج الملعب.
وأضافت "بدأ الناس بالصياح. بعد دقيقة جاءت عربة إسعاف إلى الملعب، لكن عندما وصلنا إلى المكان، لم تسمح لنا الشرطة بالاقتراب من مكان التدافع".
وتابعت "وضع محزن حقًا أن يذهب الناس لمشاهدة مباراة، وينتهي بهم الأمر بالموت هناك."
وصرح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في بيان أنه يحقق في الموقف.