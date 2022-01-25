بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
مقتل ما لا يقل عن ستة مشجعين في تدافع باستاد في الكاميرون.. صور
00:29 GMT 25.01.2022 (تم التحديث: 00:33 GMT 25.01.2022)
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYمقتل ما لا يقل عن ستة مشجعين في تدافع باستاد مباراة الكاميرون وجرز القمر الاثنين 24 يناير 2022
لاقى ستة مشجعين على الأقل حتفهم في تدافع باستاد ياوندي أولمبي في الكاميرون، اليوم الاثنين، قبل مباراة الدولة المضيفة في دور الستة عشر بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم ضد جزر القمر، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا.
وقال التقرير إن عشرات آخرين أصيبوا.
وأظهرت الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي لم يتمكن من التحقق من صحتها بعد، مشجعين يصرخون وهم يسحقون عند بوابة الدخول.
وقال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) في بيان إنه على علم بحادث وقع في الملعب، وفقا لرويترز.
وجاء في البيان "الكاف يحقق حاليا في الموقف ويحاول الحصول على مزيد من التفاصيل حول ما حدث. نحن على اتصال مستمر مع حكومة الكاميرون واللجنة المنظمة المحلية".
وبعد حضور جماهيري منخفض في مباريات الدور الأول في الملاعب الجديدة التي تم تشييدها من أجل البطولة القارية، فتحت السلطات الكاميرونية بوابات الاستاد ونظمت عمليات نقل جماعي ومنحت تذاكر مجانية لجذب المشجعين.
At least 20 football fans were injured in a stampede at the Olembe stadium in Yaounde Monday night.— Regina Sondo (@ReginaSondoM) January 24, 2022
Eye witnesses say people were trampled upon as fans forced their way into one of the entrances of the stadium hosting the game between Cameroon and Comoros. #AFCON2021 pic.twitter.com/NCs5wb24vi
وفازت الكاميرون على عشرة لاعبين من جزر القمر 2-1 لتتأهل إلى دور الثمانية.