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بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220125/مقتل-ما-لا-يقل-عن-ستة-مشجعين-في-تدافع-باستاد-في-الكاميرون-1057044581.html
مقتل ما لا يقل عن ستة مشجعين في تدافع باستاد في الكاميرون.. صور
مقتل ما لا يقل عن ستة مشجعين في تدافع باستاد في الكاميرون.. صور
لاقى ستة مشجعين على الأقل حتفهم في تدافع باستاد ياوندي أولمبي في الكاميرون، اليوم الاثنين، قبل مباراة الدولة المضيفة في دور الستة عشر بكأس الأمم الأفريقية لكرة... 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T00:29+0000
2022-01-25T00:33+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
منتخب الكاميرون
منتخب جزر القمر
أمم أفريقيا
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وقال التقرير إن عشرات آخرين أصيبوا.وأظهرت الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي لم يتمكن من التحقق من صحتها بعد، مشجعين يصرخون وهم يسحقون عند بوابة الدخول.وقال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) في بيان إنه على علم بحادث وقع في الملعب، وفقا لرويترز.وبعد حضور جماهيري منخفض في مباريات الدور الأول في الملاعب الجديدة التي تم تشييدها من أجل البطولة القارية، فتحت السلطات الكاميرونية بوابات الاستاد ونظمت عمليات نقل جماعي ومنحت تذاكر مجانية لجذب المشجعين.وفازت الكاميرون على عشرة لاعبين من جزر القمر 2-1 لتتأهل إلى دور الثمانية.
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منتخب الكاميرون, منتخب جزر القمر, أمم أفريقيا

مقتل ما لا يقل عن ستة مشجعين في تدافع باستاد في الكاميرون.. صور

00:29 GMT 25.01.2022 (تم التحديث: 00:33 GMT 25.01.2022)
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYمقتل ما لا يقل عن ستة مشجعين في تدافع باستاد مباراة الكاميرون وجرز القمر الاثنين 24 يناير 2022
مقتل ما لا يقل عن ستة مشجعين في تدافع باستاد مباراة الكاميرون وجرز القمر الاثنين 24 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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لاقى ستة مشجعين على الأقل حتفهم في تدافع باستاد ياوندي أولمبي في الكاميرون، اليوم الاثنين، قبل مباراة الدولة المضيفة في دور الستة عشر بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم ضد جزر القمر، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا.
وقال التقرير إن عشرات آخرين أصيبوا.
وأظهرت الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي لم يتمكن من التحقق من صحتها بعد، مشجعين يصرخون وهم يسحقون عند بوابة الدخول.
وقال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) في بيان إنه على علم بحادث وقع في الملعب، وفقا لرويترز.
وجاء في البيان "الكاف يحقق حاليا في الموقف ويحاول الحصول على مزيد من التفاصيل حول ما حدث. نحن على اتصال مستمر مع حكومة الكاميرون واللجنة المنظمة المحلية".
وبعد حضور جماهيري منخفض في مباريات الدور الأول في الملاعب الجديدة التي تم تشييدها من أجل البطولة القارية، فتحت السلطات الكاميرونية بوابات الاستاد ونظمت عمليات نقل جماعي ومنحت تذاكر مجانية لجذب المشجعين.
وفازت الكاميرون على عشرة لاعبين من جزر القمر 2-1 لتتأهل إلى دور الثمانية.
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