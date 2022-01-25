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https://arabic.sputniknews.com/20220125/المحكمة-الاتحادية-في-العراق-تقر-بدستورية-جلسة-البرلمان-الأولى-وتلغي-قرار-تعليق-عمل-هيئة-الرئاسة-1057101945.html
المحكمة الاتحادية في العراق تقر بدستورية جلسة البرلمان الأولى وتلغي قرار تعليق عمل هيئة الرئاسة
المحكمة الاتحادية في العراق تقر بدستورية جلسة البرلمان الأولى وتلغي قرار تعليق عمل هيئة الرئاسة
أقرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الثلاثاء، بدستورية جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، مقررة إلغاء قرار تعليق عمل هيئة رئاسة البرلمان. 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T11:00+0000
2022-01-25T11:00+0000
أخبار العراق اليوم
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وأفادت وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "المحكمة الاتحادية قررت رد الطعن في دستورية الجلسة الأولى للبرلمان"، مشيرة إلى أن ترؤس النائب خالد الدراجي جلسة البرلمان الأولى لا يتعارض مع أحكام الدستور.كما قررت المحكمة، وفقا للوكالة العراقية، إلغاء الأمر الولائي الخاص بالإيقاف المؤقت لهيئة رئاسة البرلمان، مؤكدة أنه "لا يمكن للمشهداني الاستمرار بإدارة جلسة البرلمان بعد إعلان ترشيحه لرئاسة البرلمان".وحسم محمد الحلبوسي رئاسة البرلمان العراقي لصالحه، مؤخرا، بعد منافسة مع محمود المشهداني أكبر الأعضاء سنا في البرلمان.وحصل الحلبوسي على 200 صوت، والمشهداني على 14 صوتا، ووصل عدد الأوراق الباطلة إلى 14 صوتا، حسب مراسل "سبوتنيك".وشهدت الجلسة إصابة رئيس السن في البرلمان العراقي محمود المشهداني بوعكة صحية، إثر تدافع واعتداءات بين أعضاء كتل نيابية مختلفة في مجلس النواب، وخرج المشهداني، من مبنى البرلمان محمولا، فيما أفادت وكالة الأنباء العراقية، إنه "تم نقل المشهداني إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية".
https://arabic.sputniknews.com/20220113/إيقاف-عمل-رئاسة-البرلمان-العراقي-بأمر-المحكمة-الاتحادية-العليا-1056024434.html
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أخبار العراق اليوم

المحكمة الاتحادية في العراق تقر بدستورية جلسة البرلمان الأولى وتلغي قرار تعليق عمل هيئة الرئاسة

11:00 GMT 25.01.2022
© AFP 2021 / AHMAD AL-RUBAYEمجلس النواب العراقي
مجلس النواب العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
© AFP 2021 / AHMAD AL-RUBAYE
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أقرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الثلاثاء، بدستورية جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، مقررة إلغاء قرار تعليق عمل هيئة رئاسة البرلمان.
وأفادت وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "المحكمة الاتحادية قررت رد الطعن في دستورية الجلسة الأولى للبرلمان"، مشيرة إلى أن ترؤس النائب خالد الدراجي جلسة البرلمان الأولى لا يتعارض مع أحكام الدستور.
رئيس مجلس النواب في العراق محمد الحلبوسي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
إيقاف عمل رئاسة البرلمان العراقي بأمر المحكمة الاتحادية العليا
13 يناير, 12:55 GMT
كما قررت المحكمة، وفقا للوكالة العراقية، إلغاء الأمر الولائي الخاص بالإيقاف المؤقت لهيئة رئاسة البرلمان، مؤكدة أنه "لا يمكن للمشهداني الاستمرار بإدارة جلسة البرلمان بعد إعلان ترشيحه لرئاسة البرلمان".
وحسم محمد الحلبوسي رئاسة البرلمان العراقي لصالحه، مؤخرا، بعد منافسة مع محمود المشهداني أكبر الأعضاء سنا في البرلمان.

وحصل الحلبوسي على 200 صوت، والمشهداني على 14 صوتا، ووصل عدد الأوراق الباطلة إلى 14 صوتا، حسب مراسل "سبوتنيك".

وشهدت الجلسة إصابة رئيس السن في البرلمان العراقي محمود المشهداني بوعكة صحية، إثر تدافع واعتداءات بين أعضاء كتل نيابية مختلفة في مجلس النواب، وخرج المشهداني، من مبنى البرلمان محمولا، فيما أفادت وكالة الأنباء العراقية، إنه "تم نقل المشهداني إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية".
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