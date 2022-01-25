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https://arabic.sputniknews.com/20220125/صندوق-النقد-الدولي-يخفض-توقعاته-لنمو-الاقتصاد-العالمي-هذا-العام-1057162806.html
صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام
صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2022 مع دخول الجائحة عامها الثالث، مشيرا إلى ضعف التوقعات للولايات المتحدة والصين إلى جانب التضخم... 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T18:16+0000
2022-01-25T18:16+0000
اقتصاد
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وقال الصندوق في تقرير اليوم الثلاثاء، إن الاقتصاد العالمي سيتوسع بنسبة 4.4% هذا العام، انخفاضا من تقديرات بلغت 4.9% في أكتوبر/ تشرين الأول، حسبما ذكرت وكالة "بلومبيرغ".ويتوقع الصندوق نموا بنسبة 3.8% لعام 2023، ارتفاعا عن التوقعات السابقة، لكن التوسع التراكمي للعامين سيظل أقل بمقدار 0.3 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة.توسع الاقتصاد العالمي بنسبة 5.9% العام الماضي، حسب تقديرات صندوق النقد الدولي، وهو أكبر توسع في أربعة عقود، وجاء بعد انكماش بنسبة 3.1% في عام 2020 والذي كان أسوأ تراجع في وقت السلم منذ الكساد الكبير.البنوك المركزية التي خفضت أسعار الفائدة لتخفيف التدهور الاقتصادي الناجم عن الوباء تواجه ضغوطا لتشديد السياسة لمواجهة ارتفاع أسعار المستهلكين، مما يهدد بوقف انتعاش النمو.كما أن الحكومات لديها حيز مالي أقل للإنفاق لتلبية الاحتياجات الصحية ودعم اقتصاداتها بعد تراكم ديون قياسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220124/الخطوة-المرتقبة-لماذا-يضر-رفع-الفائدة-في-أمريكا-بالدول-النامية-1056964121.html
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اقتصاد

صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام

18:16 GMT 25.01.2022
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كريستالينا جورجيفا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
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خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2022 مع دخول الجائحة عامها الثالث، مشيرا إلى ضعف التوقعات للولايات المتحدة والصين إلى جانب التضخم المستمر.
وقال الصندوق في تقرير اليوم الثلاثاء، إن الاقتصاد العالمي سيتوسع بنسبة 4.4% هذا العام، انخفاضا من تقديرات بلغت 4.9% في أكتوبر/ تشرين الأول، حسبما ذكرت وكالة "بلومبيرغ".
ويتوقع الصندوق نموا بنسبة 3.8% لعام 2023، ارتفاعا عن التوقعات السابقة، لكن التوسع التراكمي للعامين سيظل أقل بمقدار 0.3 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة.
عملة الدولار - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
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أمس, 12:20 GMT
توسع الاقتصاد العالمي بنسبة 5.9% العام الماضي، حسب تقديرات صندوق النقد الدولي، وهو أكبر توسع في أربعة عقود، وجاء بعد انكماش بنسبة 3.1% في عام 2020 والذي كان أسوأ تراجع في وقت السلم منذ الكساد الكبير.
البنوك المركزية التي خفضت أسعار الفائدة لتخفيف التدهور الاقتصادي الناجم عن الوباء تواجه ضغوطا لتشديد السياسة لمواجهة ارتفاع أسعار المستهلكين، مما يهدد بوقف انتعاش النمو.
كما أن الحكومات لديها حيز مالي أقل للإنفاق لتلبية الاحتياجات الصحية ودعم اقتصاداتها بعد تراكم ديون قياسية.
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