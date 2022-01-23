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https://arabic.sputniknews.com/20220123/الصين-تخفض-الفائدة-لأول-مرة-منذ-أبريل-2020-بسبب-ضعف-النمو-1056871409.html
الصين تخفض الفائدة لأول مرة منذ أبريل 2020 بسبب ضعف النمو
الصين تخفض الفائدة لأول مرة منذ أبريل 2020 بسبب ضعف النمو
خفض البنك المركزي الصيني سعر الفائدة الرئيسي لأول مرة منذ ما يقرب من عامين، حيث يسعى للمساعدة في تعزيز الاقتصاد الذي فقد زخمه بسبب الركود في قطاع العقارات... 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T12:45+0000
2022-01-23T12:45+0000
اقتصاد
الصين
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في تباين صارخ للسياسة مع الاقتصادات الكبرى الأخرى، خفض بنك الشعب الصيني المعدل الذي يقدم به قروضا لمدة عام واحد للبنوك بمقدار 10 نقاط أساس، وهو أول تخفيض منذ أبريل/ نيسان 2020، بحسب "بلومبيرغ".في حين أن التضخم هو الشاغل المهيمن لمحافظي البنوك المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا، فإن الأسعار المستقرة نسبيا في الصين تعني أن صانعي السياسات قد تحول تركيزهم إلى تعزيز النمو.أظهرت بيانات رسمية يوم الاثنين أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 4% في الربع الأخير من العام الماضي، وهو معدل الأضعف منذ أوائل عام 2020.تتمثل أكبر التحديات التي تواجه تحقيق الأهداف، في تفشي متقطع لمتحور الفيروس التاجي "أوميكرون" الأكثر عدوى، واستمرار الانخفاض في مبيعات العقارات التي تقلل من الاستثمار في الإسكان.ظلت مبيعات المساكن منخفضة في ديسمبر/ كانون الأول، في حين تباطأ الإنفاق الاستهلاكي بشكل حاد مع تشديد الحكومة للسيطرة على الفيروسات.قال لويس كويجس، رئيس اقتصاديات آسيا في "أكسفورد إيكونوميكس" للأبحاث والاستشارات: "يظل الاستهلاك الحلقة الأضعف في قصة نمو الصين في الوقت الحالي، وسيستمر ذلك إلى حد كبير خلال معظم هذا العام".وأضاف: "نعتقد أن النمو قد يصل إلى نحو 5%، وكما هو الحال في الوقت الحالي، إذا كان النمو أضعف من ذلك، فسيشعرون في بكين بدافع قوي لمتابعة المزيد من التيسير في السياسة".
https://arabic.sputniknews.com/20220118/الصين-تحث-الغرب-على-عدم-الإسراع-في-رفع-الفائدة-وتحذر-من-تداعيات-خطيرة-1056500668.html
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اقتصاد, الصين

الصين تخفض الفائدة لأول مرة منذ أبريل 2020 بسبب ضعف النمو

12:45 GMT 23.01.2022
© REUTERS / Fabrizio Benschتحضيرات أولمياد بكين 2022 - الألعاب الأولمبية الشتوية، الصين 6 يناير 2022
تحضيرات أولمياد بكين 2022 - الألعاب الأولمبية الشتوية، الصين 6 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
© REUTERS / Fabrizio Bensch
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خفض البنك المركزي الصيني سعر الفائدة الرئيسي لأول مرة منذ ما يقرب من عامين، حيث يسعى للمساعدة في تعزيز الاقتصاد الذي فقد زخمه بسبب الركود في قطاع العقارات وتفشي الفيروس بشكل متكرر.
في تباين صارخ للسياسة مع الاقتصادات الكبرى الأخرى، خفض بنك الشعب الصيني المعدل الذي يقدم به قروضا لمدة عام واحد للبنوك بمقدار 10 نقاط أساس، وهو أول تخفيض منذ أبريل/ نيسان 2020، بحسب "بلومبيرغ".
في حين أن التضخم هو الشاغل المهيمن لمحافظي البنوك المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا، فإن الأسعار المستقرة نسبيا في الصين تعني أن صانعي السياسات قد تحول تركيزهم إلى تعزيز النمو.
أظهرت بيانات رسمية يوم الاثنين أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 4% في الربع الأخير من العام الماضي، وهو معدل الأضعف منذ أوائل عام 2020.
الرئيس الصيني، شي جين بينغ، والرئيس الأمريكي، جو بايدن، في عام 2013 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
الصين تحث الغرب على عدم الإسراع في رفع الفائدة وتحذر من "تداعيات خطيرة"
18 يناير, 17:43 GMT
تتمثل أكبر التحديات التي تواجه تحقيق الأهداف، في تفشي متقطع لمتحور الفيروس التاجي "أوميكرون" الأكثر عدوى، واستمرار الانخفاض في مبيعات العقارات التي تقلل من الاستثمار في الإسكان.
ظلت مبيعات المساكن منخفضة في ديسمبر/ كانون الأول، في حين تباطأ الإنفاق الاستهلاكي بشكل حاد مع تشديد الحكومة للسيطرة على الفيروسات.
قال لويس كويجس، رئيس اقتصاديات آسيا في "أكسفورد إيكونوميكس" للأبحاث والاستشارات: "يظل الاستهلاك الحلقة الأضعف في قصة نمو الصين في الوقت الحالي، وسيستمر ذلك إلى حد كبير خلال معظم هذا العام".
وأضاف: "نعتقد أن النمو قد يصل إلى نحو 5%، وكما هو الحال في الوقت الحالي، إذا كان النمو أضعف من ذلك، فسيشعرون في بكين بدافع قوي لمتابعة المزيد من التيسير في السياسة".
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