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ميتا المالكة لفيسبوك تصنع أسرع كمبيوتر في العالم
ميتا المالكة لفيسبوك تصنع أسرع كمبيوتر في العالم
قالت ميتا الشركة المالكة لموقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك، إنها تصنع جهاز كمبيوتر خارقا، تعتقد أنه سيكون الأسرع في العالم بنهاية العمل فيه في منتصف العام... 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T04:21+0000
2022-01-25T04:21+0000
فيسبوك
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وأكدت الشركة في مدونة أن الكمبيوتر الخارق سيفيد الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال بناء نماذج بوسعها التعلم من تريليونات الأمثلة والتعامل مع مئات اللغات وتحليل النصوص والصور ومقاطع الفيديو لتحديد ما إذا كان محتوى ما مؤذيا، وفقا لرويترز.وقالت الشركة "لن يساعد ذلك فقط على تأمين مستخدمي خدماتنا اليوم فحسب، بل في المستقبل أيضا، لأننا نبني من أجل العالم الافتراضي الكامل (ميتافيرس)."ويشير مصطلح ميتافيرس أو العالم الافتراضي الكامل إلى فكرة تمكين الناس من الدخول إلى بيئة افتراضية عبر أجهزة مختلفة، ومن خلالها يعملون ويلهون ويمارسون أنشطة اجتماعية.
https://arabic.sputniknews.com/20220114/فيسبوك-تواجه-غرامة-بقيمة-32-مليار-دولار-بدعوى-إساءة-استغلال-هيمنتها-على-السوق-1056212730.html
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ميتا المالكة لفيسبوك تصنع أسرع كمبيوتر في العالم

04:21 GMT 25.01.2022
© REUTERS / DADO RUVICشعار شركو ميتا، فيسبوك
شعار شركو ميتا، فيسبوك - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
© REUTERS / DADO RUVIC
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قالت ميتا الشركة المالكة لموقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك، إنها تصنع جهاز كمبيوتر خارقا، تعتقد أنه سيكون الأسرع في العالم بنهاية العمل فيه في منتصف العام الجاري.
وأكدت الشركة في مدونة أن الكمبيوتر الخارق سيفيد الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال بناء نماذج بوسعها التعلم من تريليونات الأمثلة والتعامل مع مئات اللغات وتحليل النصوص والصور ومقاطع الفيديو لتحديد ما إذا كان محتوى ما مؤذيا، وفقا لرويترز.
وقالت الشركة "لن يساعد ذلك فقط على تأمين مستخدمي خدماتنا اليوم فحسب، بل في المستقبل أيضا، لأننا نبني من أجل العالم الافتراضي الكامل (ميتافيرس)."
مارك زوكربيرغ، مؤسس شبكة فيسبوك للتواصل الاجتماعي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
"فيسبوك" تواجه غرامة بقيمة 3.2 مليار دولار بدعوى إساءة استغلال هيمنتها على السوق
14 يناير, 20:15 GMT
ويشير مصطلح ميتافيرس أو العالم الافتراضي الكامل إلى فكرة تمكين الناس من الدخول إلى بيئة افتراضية عبر أجهزة مختلفة، ومن خلالها يعملون ويلهون ويمارسون أنشطة اجتماعية.
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