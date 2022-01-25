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https://arabic.sputniknews.com/20220125/نائب-المبعوث-الأمريكي-الخاص-بإيران-يترك-منصبه-وسط-المحادثات-النووية-1057045718.html
نائب المبعوث الأمريكي الخاص بإيران يترك منصبه وسط المحادثات النووية
نائب المبعوث الأمريكي الخاص بإيران يترك منصبه وسط المحادثات النووية
ترك عضو كبير في فريق التفاوض الأمريكي مع إيران منصبه، فيما أرجعه تقرير إلى خلافات في الرأي بشأن كيفية المضي قدما. 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T03:40+0000
2022-01-25T03:40+0000
الخارجية الأمريكية
الاتفاق النووي الإيراني
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وأكد مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، يوم الاثنين، أن ريتشارد نيفيو، نائب المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، لم يعد ضمن فريق التفاوض، لكنه لا يزال موظفا بالوزارة.ولم يذكر المسؤول سببا لرحيل نيفيو عن الفريق، لكنه قال إن تنقلات الأفراد "شائعة جدا" بعد عام في عمر الإدارة.ويأتي رحيله في وقت حرج، حيث قالت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون، إنه لم يتبق سوى أسابيع فقط أمام فرصة إنقاذ اتفاق إيران النووي الموقع في 2015.واستؤنفت المحادثات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة قبل نحو شهرين.وكررت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين، أنها لا تزال منفتحة على الاجتماع مع المسؤولين الإيرانيين مباشرة لمناقشة الاتفاق النووي وقضايا أخرى، بعد أن قال وزير الخارجية الإيراني إن طهران ستدرس ذلك لكنها لم تتخذ أي قرار في هذا الصدد.وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس، في إفادة صحفية، إن الولايات المتحدة لم تجعل من إفراج إيران عن أربعة أمريكيين شرطا للتوصل إلى اتفاق بين البلدين لاستئناف الامتثال للاتفاق النووي، مضيفا أن إنجاز مثل هذا الاتفاق اقتراح غير مؤكد.
https://arabic.sputniknews.com/20220124/روبرت-مالي-من-غير-المرجح-التوصل-لاتفاق-نووي-مع-إيران-دون-الإفراج-عن-سجناء-أمريكيين-1056890796.html
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الخارجية الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني

نائب المبعوث الأمريكي الخاص بإيران يترك منصبه وسط المحادثات النووية

03:40 GMT 25.01.2022
© REUTERS / Carlos Barriaموظف يرفع العلم الإيراني من المسرح بعد صورة جماعية مع وزراء الخارجية وممثليهم خلال المحادثات النووية الإيرانية في مركز فيينا الدولي في فيينا
موظف يرفع العلم الإيراني من المسرح بعد صورة جماعية مع وزراء الخارجية وممثليهم خلال المحادثات النووية الإيرانية في مركز فيينا الدولي في فيينا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
© REUTERS / Carlos Barria
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ترك عضو كبير في فريق التفاوض الأمريكي مع إيران منصبه، فيما أرجعه تقرير إلى خلافات في الرأي بشأن كيفية المضي قدما.
وأكد مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، يوم الاثنين، أن ريتشارد نيفيو، نائب المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، لم يعد ضمن فريق التفاوض، لكنه لا يزال موظفا بالوزارة.
ولم يذكر المسؤول سببا لرحيل نيفيو عن الفريق، لكنه قال إن تنقلات الأفراد "شائعة جدا" بعد عام في عمر الإدارة.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، في وقت سابق، أن نيفيو رحل بعد خلافات في الرأي داخل فريق التفاوض الأمريكي بشأن إيران. وقالت الصحيفة إن نيفيو كان يؤيد نهجا أشد صرامة في المفاوضات الحالية.
ويأتي رحيله في وقت حرج، حيث قالت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون، إنه لم يتبق سوى أسابيع فقط أمام فرصة إنقاذ اتفاق إيران النووي الموقع في 2015.
واستؤنفت المحادثات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة قبل نحو شهرين.
المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
روبرت مالي: من غير المرجح التوصل لاتفاق نووي مع إيران دون الإفراج عن سجناء أمريكيين
أمس, 01:46 GMT
وكررت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين، أنها لا تزال منفتحة على الاجتماع مع المسؤولين الإيرانيين مباشرة لمناقشة الاتفاق النووي وقضايا أخرى، بعد أن قال وزير الخارجية الإيراني إن طهران ستدرس ذلك لكنها لم تتخذ أي قرار في هذا الصدد.
وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس، في إفادة صحفية، إن الولايات المتحدة لم تجعل من إفراج إيران عن أربعة أمريكيين شرطا للتوصل إلى اتفاق بين البلدين لاستئناف الامتثال للاتفاق النووي، مضيفا أن إنجاز مثل هذا الاتفاق اقتراح غير مؤكد.
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