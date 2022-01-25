https://arabic.sputniknews.com/20220125/نائب-المبعوث-الأمريكي-الخاص-بإيران-يترك-منصبه-وسط-المحادثات-النووية-1057045718.html

نائب المبعوث الأمريكي الخاص بإيران يترك منصبه وسط المحادثات النووية

نائب المبعوث الأمريكي الخاص بإيران يترك منصبه وسط المحادثات النووية

ترك عضو كبير في فريق التفاوض الأمريكي مع إيران منصبه، فيما أرجعه تقرير إلى خلافات في الرأي بشأن كيفية المضي قدما. 25.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-25T03:40+0000

2022-01-25T03:40+0000

2022-01-25T03:40+0000

الخارجية الأمريكية

الاتفاق النووي الإيراني

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وأكد مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، يوم الاثنين، أن ريتشارد نيفيو، نائب المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، لم يعد ضمن فريق التفاوض، لكنه لا يزال موظفا بالوزارة.ولم يذكر المسؤول سببا لرحيل نيفيو عن الفريق، لكنه قال إن تنقلات الأفراد "شائعة جدا" بعد عام في عمر الإدارة.ويأتي رحيله في وقت حرج، حيث قالت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون، إنه لم يتبق سوى أسابيع فقط أمام فرصة إنقاذ اتفاق إيران النووي الموقع في 2015.واستؤنفت المحادثات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة قبل نحو شهرين.وكررت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين، أنها لا تزال منفتحة على الاجتماع مع المسؤولين الإيرانيين مباشرة لمناقشة الاتفاق النووي وقضايا أخرى، بعد أن قال وزير الخارجية الإيراني إن طهران ستدرس ذلك لكنها لم تتخذ أي قرار في هذا الصدد.وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس، في إفادة صحفية، إن الولايات المتحدة لم تجعل من إفراج إيران عن أربعة أمريكيين شرطا للتوصل إلى اتفاق بين البلدين لاستئناف الامتثال للاتفاق النووي، مضيفا أن إنجاز مثل هذا الاتفاق اقتراح غير مؤكد.

https://arabic.sputniknews.com/20220124/روبرت-مالي-من-غير-المرجح-التوصل-لاتفاق-نووي-مع-إيران-دون-الإفراج-عن-سجناء-أمريكيين-1056890796.html

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الخارجية الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني