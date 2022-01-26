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https://arabic.sputniknews.com/20220126/المتحدث-باسم-مجلس-النواب-الليبي-شرط-الترشح-لرئاسة-الحكومة-لا-يستهدف-الدبيبة-1057188893.html
المتحدث باسم مجلس النواب الليبي: شرط الترشح لرئاسة الحكومة لا يستهدف الدبيبة
المتحدث باسم مجلس النواب الليبي: شرط الترشح لرئاسة الحكومة لا يستهدف الدبيبة
قال عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب الليبي إن شرط الترشح لرئاسة الحكومة لا يستهدف الدبيبة شخصيا، مشيرا إلى أن أي شخص يتولى رئاسة الحكومة يجب أن يتعهد... 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T09:49+0000
2022-01-26T09:49+0000
العالم العربي
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وتابع، في تصريحات لقناة "الحدث" اليوم الأربعاء: "إن أي شخص يمكنه الترشح لرئاسة الحكومة، لكن يجب على من يرغب في الترشح لهذا المنصب أن يتعهد بعدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية حتى نضمن شفافية ونزاهة الانتخابات".وعن تولي منصب رئيس الحكومة، قال بليحق إن أي شخص يمكنه الترشح لرئاسة الحكومة باستثناء المترشحين للرئاسة، مشيرا إلى أن أي مرشح رئاسي يريد أن يتولى منصب رئيس الحكومة يجب عليه أن ينسحب من الانتخابات الرئاسية أولا حتى نضمن نزاهة الانتخابات عند إجرائها.يذكر أن مجلس النواب الليبي، صوت أمس الثلاثاء، ضد مشاركة المجلس الأعلى للدولة في تزكية رئيس الحكومة الجديدة، بينما أعلن خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أنه يدعم استمرار حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة في مهامها ورفضه مساعي تغيير السلطة التنفيذية.ووضع البرلمان الليبي شروطا للترشح لمنصب رئيس الحكومة الجديدة، وذلك بعدما أعلن رئيس البرلمان عقيلة صالح أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة أصبحت "منتهية الصلاحية" ومطالبته بتشكيل حكومة جديدة والتقدم للبرلمان للحصول على ثقته.وتضمنت شروط الحكومة الجديدة التي أقرها البرلمان، أمس الثلاثاء، أن يقدم المترشح لمنصب رئاسة الحكومة تعهدا مكتوبا بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.
https://arabic.sputniknews.com/20220125/مجلس-النواب-الليبي-يصوت-ضد-مشاركة-المجلس-الأعلى-للدولة-في-تزكية-رئيس-الحكومة-الجديدة-1057137786.html
https://arabic.sputniknews.com/20220119/مجلس-النواب-الليبي-يمهل-لجنة-خارطة-الطريق-إلى-نهاية-يناير-للوصول-لموعد-حقيقي-للانتخابات-1056521476.html
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العالم العربي

المتحدث باسم مجلس النواب الليبي: شرط الترشح لرئاسة الحكومة لا يستهدف الدبيبة

09:49 GMT 26.01.2022
© REUTERS / POOLرئيس الورزاء الليبي عبد الحميد الدبيبة في روما، إيطاليا، ليبيا 21 مايو 2021
رئيس الورزاء الليبي عبد الحميد الدبيبة في روما، إيطاليا، ليبيا 21 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
© REUTERS / POOL
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قال عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب الليبي إن شرط الترشح لرئاسة الحكومة لا يستهدف الدبيبة شخصيا، مشيرا إلى أن أي شخص يتولى رئاسة الحكومة يجب أن يتعهد بعدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية.
وتابع، في تصريحات لقناة "الحدث" اليوم الأربعاء: "إن أي شخص يمكنه الترشح لرئاسة الحكومة، لكن يجب على من يرغب في الترشح لهذا المنصب أن يتعهد بعدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية حتى نضمن شفافية ونزاهة الانتخابات".
وعن تولي منصب رئيس الحكومة، قال بليحق إن أي شخص يمكنه الترشح لرئاسة الحكومة باستثناء المترشحين للرئاسة، مشيرا إلى أن أي مرشح رئاسي يريد أن يتولى منصب رئيس الحكومة يجب عليه أن ينسحب من الانتخابات الرئاسية أولا حتى نضمن نزاهة الانتخابات عند إجرائها.
مجلس النواب الليبي في بنغازي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
مجلس النواب الليبي يصوت ضد مشاركة مجلس الدولة في تزكية رئيس الحكومة الجديدة
أمس, 12:43 GMT
يذكر أن مجلس النواب الليبي، صوت أمس الثلاثاء، ضد مشاركة المجلس الأعلى للدولة في تزكية رئيس الحكومة الجديدة، بينما أعلن خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أنه يدعم استمرار حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة في مهامها ورفضه مساعي تغيير السلطة التنفيذية.
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
مجلس النواب الليبي يمهل لجنة خارطة الطريق إلى نهاية يناير للوصول لموعد حقيقي للانتخابات
19 يناير, 08:13 GMT
ووضع البرلمان الليبي شروطا للترشح لمنصب رئيس الحكومة الجديدة، وذلك بعدما أعلن رئيس البرلمان عقيلة صالح أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة أصبحت "منتهية الصلاحية" ومطالبته بتشكيل حكومة جديدة والتقدم للبرلمان للحصول على ثقته.
وتضمنت شروط الحكومة الجديدة التي أقرها البرلمان، أمس الثلاثاء، أن يقدم المترشح لمنصب رئاسة الحكومة تعهدا مكتوبا بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.
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