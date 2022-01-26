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كوريا الشمالية تطلق مقذوفا مجهول الهوية باتجاه بحر اليابان
كوريا الشمالية تطلق مقذوفا مجهول الهوية باتجاه بحر اليابان
ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، ليل الأربعاء/الخميس، أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا، غير محدد الهوية، في بحر اليابان، قبالة ساحلها الشرقي. 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T23:19+0000
2022-01-26T23:32+0000
كوريا الشمالية
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وتعد تلك سادس تجربة صاروخية لبيونغ يانغ هذا الشهر.ونقلت يونهاب، عن الجيش الكوري الجنوبي قوله إن بيونغ يانغ أطلقت قذيفة مجهولة الهوية يوم الخميس باتجاه البحر الشرقي، في سادس إطلاق من نوعه لبيونغ يانغ هذا العام.وأعلنت هيئة الأركان الكورية الجنوبية المشتركة عن الإطلاق في رسالة نصية أرسلت إلى المراسلين. ولم تكشف مزيدا من التفاصيل، وفقا لوكالة يونهاب.ويأتي ذلك بعد يوم واحد من تجارب على إطلاق صاروخي كروز أطلقتهما بيونغ يانغ،أمس الثلاثاء، في أعقاب أربع جولات من تجارب الأسلحة، بما في ذلك إطلاق صواريخ تفوق سرعة الصوت في 5 و11 يناير.ويتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، بسبب سلسلة تجارب صاروخية أجرتها الأخيرة في الفترة الماضية، في وقت قوبل المسعى الأمريكي لفرض عقوبات جديدة برد غاضب من كوريا الشمالية، وهو ما أثار مخاوف من العودة إلى فترة ما يعرف بتهديدات "النار والغضب" التي شهدها عام 2017.
https://arabic.sputniknews.com/20220114/كوريا-الشمالية-تطلق-صاروخين-باليستيين-قصيري-المدى-من-مقاطعة-بيونغان-1056099356.html
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كوريا الشمالية

كوريا الشمالية تطلق مقذوفا مجهول الهوية باتجاه بحر اليابان

23:19 GMT 26.01.2022 (تم التحديث: 23:32 GMT 26.01.2022)
© REUTERS / KCNAاختبار إطلاق صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت في كوريا الشمالية، 11 يناير 2022
اختبار إطلاق صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت في كوريا الشمالية، 11 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
© REUTERS / KCNA
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ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، ليل الأربعاء/الخميس، أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا، غير محدد الهوية، في بحر اليابان، قبالة ساحلها الشرقي.
وتعد تلك سادس تجربة صاروخية لبيونغ يانغ هذا الشهر.
ونقلت يونهاب، عن الجيش الكوري الجنوبي قوله إن بيونغ يانغ أطلقت قذيفة مجهولة الهوية يوم الخميس باتجاه البحر الشرقي، في سادس إطلاق من نوعه لبيونغ يانغ هذا العام.
وأعلنت هيئة الأركان الكورية الجنوبية المشتركة عن الإطلاق في رسالة نصية أرسلت إلى المراسلين. ولم تكشف مزيدا من التفاصيل، وفقا لوكالة يونهاب.
اختبار إطلاق صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت في كوريا الشمالية، 11 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين قصيري المدى من مقاطعة بيونغان
14 يناير, 07:57 GMT
ويأتي ذلك بعد يوم واحد من تجارب على إطلاق صاروخي كروز أطلقتهما بيونغ يانغ،أمس الثلاثاء، في أعقاب أربع جولات من تجارب الأسلحة، بما في ذلك إطلاق صواريخ تفوق سرعة الصوت في 5 و11 يناير.
ويتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، بسبب سلسلة تجارب صاروخية أجرتها الأخيرة في الفترة الماضية، في وقت قوبل المسعى الأمريكي لفرض عقوبات جديدة برد غاضب من كوريا الشمالية، وهو ما أثار مخاوف من العودة إلى فترة ما يعرف بتهديدات "النار والغضب" التي شهدها عام 2017.
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