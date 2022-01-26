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https://arabic.sputniknews.com/20220126/لافروف-يؤكد-تعزيز-التعاون-مع-دول-لاتينية-في-جميع-المجالات-بما-فيها-العسكرية-1057196363.html
لافروف يؤكد تعزيز التعاون مع دول لاتينية في جميع المجالات بما فيها العسكرية
لافروف يؤكد تعزيز التعاون مع دول لاتينية في جميع المجالات بما فيها العسكرية
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق خلال محادثات هاتفية مع رؤساء كوبا وفنزويلا ونيكاراغوا على تطوير... 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T12:34+0000
2022-01-26T12:34+0000
روسيا
سيرغي لافروف
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وفي كلمة له أمام أعضاء مجلس النواب الروسي (الدوما)، أشار الوزير إلى أن لروسيا "علاقات وثيقة للغاية مع هذه الدول، وهي علاقات شراكة استراتيجية في جميع المجالات دون استثناء، بما في ذلك العسكرية والتقنية العسكرية".وأضاف لافروف: "في سياق المحادثات الهاتفية الأخيرة بين الرئيس بوتين وزملائه من هذه الدول الثلاث الوثيقة والصديقة للغاية، اتفقنا على النظر في مزيد من السبل لتعميق شراكتنا الاستراتيجية في جميع المجالات دون استثناء".وقال الوزير ردا على سؤال حول آفاق تطوير التعاون العسكري مع دول أمريكا اللاتينية: "في المستقبل القريب جدا، نتوقع عقد اجتماعات دورية للجان المعنية الموجودة".أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن "أمن روسيا مصون في جميع الظروف".وقال لافروف : "لا بد من توفير الأمن لروسيا في كل الأحوال".ونوه وزير الخارجية إلى أن "الحفاظ على أمن روسيا وأمن المواطنين يقع في مقدمة سلم الأولويات الوطنية".وأضاف أنه "لا بد من أن يظل أمن روسيا والمواطنين مصونا أيا كان الرد الأمريكي على الاقتراح الروسي بشأن إعطاء ضمانات بأن حلف شمال الأطلسي سيتوقف عن الإخلال بأمن روسيا ولن يواصل زحفه شرقًا نحو روسيا".وصرح لافروف بأن "واشنطن وعدت بإرسال الرد في الأسبوع الجاري".
https://arabic.sputniknews.com/20220126/لافروف-روسيا-تخفض-بشكل-حاد-احتياطها-من-الدولارات-1057190712.html
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روسيا, سيرغي لافروف

لافروف يؤكد تعزيز التعاون مع دول لاتينية في جميع المجالات بما فيها العسكرية

12:34 GMT 26.01.2022
© Sputnik . Maksim Blinovوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مجلس الدوما الروسي، موسكو 26 يناير 2022
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مجلس الدوما الروسي، موسكو 26 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
© Sputnik . Maksim Blinov
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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق خلال محادثات هاتفية مع رؤساء كوبا وفنزويلا ونيكاراغوا على تطوير التعاون في جميع المجالات، بما في ذلك التعاون العسكري الفني".
وفي كلمة له أمام أعضاء مجلس النواب الروسي (الدوما)، أشار الوزير إلى أن لروسيا "علاقات وثيقة للغاية مع هذه الدول، وهي علاقات شراكة استراتيجية في جميع المجالات دون استثناء، بما في ذلك العسكرية والتقنية العسكرية".
وأضاف لافروف: "في سياق المحادثات الهاتفية الأخيرة بين الرئيس بوتين وزملائه من هذه الدول الثلاث الوثيقة والصديقة للغاية، اتفقنا على النظر في مزيد من السبل لتعميق شراكتنا الاستراتيجية في جميع المجالات دون استثناء".
وقال الوزير ردا على سؤال حول آفاق تطوير التعاون العسكري مع دول أمريكا اللاتينية: "في المستقبل القريب جدا، نتوقع عقد اجتماعات دورية للجان المعنية الموجودة".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مجلس الدوما الروسي، موسكو 26 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
لافروف: روسيا تخفض بشكل حاد احتياطها من الدولارات
10:26 GMT
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن "أمن روسيا مصون في جميع الظروف".
وقال لافروف : "لا بد من توفير الأمن لروسيا في كل الأحوال".
ونوه وزير الخارجية إلى أن "الحفاظ على أمن روسيا وأمن المواطنين يقع في مقدمة سلم الأولويات الوطنية".
وأضاف أنه "لا بد من أن يظل أمن روسيا والمواطنين مصونا أيا كان الرد الأمريكي على الاقتراح الروسي بشأن إعطاء ضمانات بأن حلف شمال الأطلسي سيتوقف عن الإخلال بأمن روسيا ولن يواصل زحفه شرقًا نحو روسيا".
وصرح لافروف بأن "واشنطن وعدت بإرسال الرد في الأسبوع الجاري".
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