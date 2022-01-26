https://arabic.sputniknews.com/20220126/لافروف-يؤكد-تعزيز-التعاون-مع-دول-لاتينية-في-جميع-المجالات-بما-فيها-العسكرية-1057196363.html

لافروف يؤكد تعزيز التعاون مع دول لاتينية في جميع المجالات بما فيها العسكرية

لافروف يؤكد تعزيز التعاون مع دول لاتينية في جميع المجالات بما فيها العسكرية

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق خلال محادثات هاتفية مع رؤساء كوبا وفنزويلا ونيكاراغوا على تطوير... 26.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-26T12:34+0000

2022-01-26T12:34+0000

2022-01-26T12:34+0000

روسيا

سيرغي لافروف

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وفي كلمة له أمام أعضاء مجلس النواب الروسي (الدوما)، أشار الوزير إلى أن لروسيا "علاقات وثيقة للغاية مع هذه الدول، وهي علاقات شراكة استراتيجية في جميع المجالات دون استثناء، بما في ذلك العسكرية والتقنية العسكرية".وأضاف لافروف: "في سياق المحادثات الهاتفية الأخيرة بين الرئيس بوتين وزملائه من هذه الدول الثلاث الوثيقة والصديقة للغاية، اتفقنا على النظر في مزيد من السبل لتعميق شراكتنا الاستراتيجية في جميع المجالات دون استثناء".وقال الوزير ردا على سؤال حول آفاق تطوير التعاون العسكري مع دول أمريكا اللاتينية: "في المستقبل القريب جدا، نتوقع عقد اجتماعات دورية للجان المعنية الموجودة".أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن "أمن روسيا مصون في جميع الظروف".وقال لافروف : "لا بد من توفير الأمن لروسيا في كل الأحوال".ونوه وزير الخارجية إلى أن "الحفاظ على أمن روسيا وأمن المواطنين يقع في مقدمة سلم الأولويات الوطنية".وأضاف أنه "لا بد من أن يظل أمن روسيا والمواطنين مصونا أيا كان الرد الأمريكي على الاقتراح الروسي بشأن إعطاء ضمانات بأن حلف شمال الأطلسي سيتوقف عن الإخلال بأمن روسيا ولن يواصل زحفه شرقًا نحو روسيا".وصرح لافروف بأن "واشنطن وعدت بإرسال الرد في الأسبوع الجاري".

https://arabic.sputniknews.com/20220126/لافروف-روسيا-تخفض-بشكل-حاد-احتياطها-من-الدولارات-1057190712.html

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روسيا, سيرغي لافروف