https://arabic.sputniknews.com/20220127/خبير-الرد-الخطي-للناتو-وواشنطن-على-مقترحات-موسكو-إنجاز-للدبلوماسية-الروسية-1057275815.html

خبير: الرد الخطي للناتو وواشنطن على مقترحات موسكو إنجاز للدبلوماسية الروسية

خبير: الرد الخطي للناتو وواشنطن على مقترحات موسكو إنجاز للدبلوماسية الروسية

قال محلل سياسي إن موافقة واشنطن وحلف شمال الأطلسي على تقديم جواب خطي على مقترحات موسكو الأمنية يعتبر إنجازا للدبلوماسية الروسية. 27.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-27T12:43+0000

2022-01-27T12:43+0000

2022-01-27T12:43+0000

روسيا

أخبار روسيا

محادثات روسيا والناتو

سيرغي لافروف

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1056801799_0:277:3131:2038_1920x0_80_0_0_a64b0ef14cf1debd2ae0237e0d800ee7.jpg

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الكاتب والمحلل السياسي، أديب السيد، اليوم الخميس، لراديو "سبوتنيك".وأكد أن "واشنطن وحلف الناتو دأبا على تجاهل الهواجس الروسية التي تم التعبير عنها بلسان كبار المسؤولين الروس".واعتبر أن هذا التطور يشير "إلى وجود منحى جدي للتفاوض مع روسيا حول مجمل القضايا".مع ذلك، أكد السيد أن الأجوبة التي قدمها حلف الناتو وواشنطن لا تزال غير معروفة، وإن بدا جليا أنها تتناول مجموعة كبيرة من القضايا المتعلقة بالأمن.وشدد على أن "محاولة حصر الخلاف بين حلف الناتو وواشنطن من جهة وروسيا من جهة أخرى بالمسألة الأوكرانية يعتبر موقفا خاطئا، لأن موسكو لفتت النظر أكثر من مرة إلى أن المسألة الأوكرانية هي جزء من المشكلة".وشدد على أن "المقترحات التي قدمتها روسيا للولايات المتحدة وحلف الناتو، هي محاولة لإقامة منظومة أمنية للقارة الأوروبية، تستند في أساسها إلى ما تم التوافق حوله في إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".كما استبعد أن يتم الاستجابة للمطالب الروسية بشكل كامل من قبل واشنطن وحلف الناتو.واستدرك المحلل السياسي بالقول: "إلا أن هناك مجموعة من الأوراق على طاولة التفاوض باتت تشكل أرضية صالحة لعملية تفاوضية، من شأنها أن تفتح آفاقا للتوصل إلى تفاهم أو على الأقل إزالة الهواجس".وكانت روسيا قد استلمت الرد الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو، على مقترحات الضمانات الأمنية.وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن، أن واشنطن لن تفصح عن محتوى ردها على المقترحات الروسية، مفضلا السرية في التعامل على الصعيد الدبلوماسي، مشيرا إلى أن الرد يتضمن "أشياء إيجابية جدا".من جهته، أعلن الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ، أن الحلف رفض في رده على المقترحات الأمنية الروسية تلبية المطالب بعدم توسعه شرقا، مشددا على عدم تقديم تنازلات في المبادئ التي يستند إليها الأمن الأوروبي.وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بدوره قال إن الولايات المتحدة لم ترد على أهم طلب روسي خلال رسالتها على مبادرة الضمانات الأمنية المطروحة من قبل موسكو، وهو وقف تمدد حلف الناتو شرقا، موضحا أن ردود واشنطن بشأن الضمانات الأمنية تبعث على الأمل في بدء حوار جدي لكن بشأن قضايا ثانوية.

https://arabic.sputniknews.com/20220127/بوريل-بعد-تلقي-روسيا-الرد-من-الناتو-والولايات-المتحدة-باب-المفاوضات-مفتوح-أمامنا--1057271850.html

https://arabic.sputniknews.com/20220127/لافروف-واشنطن-لم-ترد-بشكل-حاسم-على-كل-بنود-مقترحات-الضمانات-الأمنية-1057268902.html

https://arabic.sputniknews.com/20220126/الناتو-يسلم-روسيا-رده-على-المقترحات-الروسية-بشأن-الضمانات-الأمنية-1057215072.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, أخبار روسيا, محادثات روسيا والناتو, سيرغي لافروف