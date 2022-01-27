تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220127/خبير-الرد-الخطي-للناتو-وواشنطن-على-مقترحات-موسكو-إنجاز-للدبلوماسية-الروسية-1057275815.html
خبير: الرد الخطي للناتو وواشنطن على مقترحات موسكو إنجاز للدبلوماسية الروسية
خبير: الرد الخطي للناتو وواشنطن على مقترحات موسكو إنجاز للدبلوماسية الروسية
قال محلل سياسي إن موافقة واشنطن وحلف شمال الأطلسي على تقديم جواب خطي على مقترحات موسكو الأمنية يعتبر إنجازا للدبلوماسية الروسية. 27.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-27T12:43+0000
2022-01-27T12:43+0000
روسيا
أخبار روسيا
محادثات روسيا والناتو
سيرغي لافروف
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1056801799_0:277:3131:2038_1920x0_80_0_0_a64b0ef14cf1debd2ae0237e0d800ee7.jpg
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الكاتب والمحلل السياسي، أديب السيد، اليوم الخميس، لراديو "سبوتنيك".وأكد أن "واشنطن وحلف الناتو دأبا على تجاهل الهواجس الروسية التي تم التعبير عنها بلسان كبار المسؤولين الروس".واعتبر أن هذا التطور يشير "إلى وجود منحى جدي للتفاوض مع روسيا حول مجمل القضايا".مع ذلك، أكد السيد أن الأجوبة التي قدمها حلف الناتو وواشنطن لا تزال غير معروفة، وإن بدا جليا أنها تتناول مجموعة كبيرة من القضايا المتعلقة بالأمن.وشدد على أن "محاولة حصر الخلاف بين حلف الناتو وواشنطن من جهة وروسيا من جهة أخرى بالمسألة الأوكرانية يعتبر موقفا خاطئا، لأن موسكو لفتت النظر أكثر من مرة إلى أن المسألة الأوكرانية هي جزء من المشكلة".وشدد على أن "المقترحات التي قدمتها روسيا للولايات المتحدة وحلف الناتو، هي محاولة لإقامة منظومة أمنية للقارة الأوروبية، تستند في أساسها إلى ما تم التوافق حوله في إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".كما استبعد أن يتم الاستجابة للمطالب الروسية بشكل كامل من قبل واشنطن وحلف الناتو.واستدرك المحلل السياسي بالقول: "إلا أن هناك مجموعة من الأوراق على طاولة التفاوض باتت تشكل أرضية صالحة لعملية تفاوضية، من شأنها أن تفتح آفاقا للتوصل إلى تفاهم أو على الأقل إزالة الهواجس".وكانت روسيا قد استلمت الرد الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو، على مقترحات الضمانات الأمنية.وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن، أن واشنطن لن تفصح عن محتوى ردها على المقترحات الروسية، مفضلا السرية في التعامل على الصعيد الدبلوماسي، مشيرا إلى أن الرد يتضمن "أشياء إيجابية جدا".من جهته، أعلن الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ، أن الحلف رفض في رده على المقترحات الأمنية الروسية تلبية المطالب بعدم توسعه شرقا، مشددا على عدم تقديم تنازلات في المبادئ التي يستند إليها الأمن الأوروبي.وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بدوره قال إن الولايات المتحدة لم ترد على أهم طلب روسي خلال رسالتها على مبادرة الضمانات الأمنية المطروحة من قبل موسكو، وهو وقف تمدد حلف الناتو شرقا، موضحا أن ردود واشنطن بشأن الضمانات الأمنية تبعث على الأمل في بدء حوار جدي لكن بشأن قضايا ثانوية.
https://arabic.sputniknews.com/20220127/بوريل-بعد-تلقي-روسيا-الرد-من-الناتو-والولايات-المتحدة-باب-المفاوضات-مفتوح-أمامنا--1057271850.html
https://arabic.sputniknews.com/20220127/لافروف-واشنطن-لم-ترد-بشكل-حاسم-على-كل-بنود-مقترحات-الضمانات-الأمنية-1057268902.html
https://arabic.sputniknews.com/20220126/الناتو-يسلم-روسيا-رده-على-المقترحات-الروسية-بشأن-الضمانات-الأمنية-1057215072.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1056801799_201:0:2930:2047_1920x0_80_0_0_fe1cb93ce5ba357069479cb269ddcb21.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا, محادثات روسيا والناتو, سيرغي لافروف

خبير: الرد الخطي للناتو وواشنطن على مقترحات موسكو إنجاز للدبلوماسية الروسية

12:43 GMT 27.01.2022
© Sputnik . pay / الذهاب إلى بنك الصورمؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في جنيف، بعد اجتماعه بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن بشأن الضمانات الأمنية، سويسرا 21 يناير 2022
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في جنيف، بعد اجتماعه بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن بشأن الضمانات الأمنية، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2022
© Sputnik . pay
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
قال محلل سياسي إن موافقة واشنطن وحلف شمال الأطلسي على تقديم جواب خطي على مقترحات موسكو الأمنية يعتبر إنجازا للدبلوماسية الروسية.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الكاتب والمحلل السياسي، أديب السيد، اليوم الخميس، لراديو "سبوتنيك".
وقال السيد: "موافقة حلف الناتو وواشنطن على إعطاء جواب خطي على مقترحات موسكو يشكل إنجازا للدبلوماسية الروسية".
وأكد أن "واشنطن وحلف الناتو دأبا على تجاهل الهواجس الروسية التي تم التعبير عنها بلسان كبار المسؤولين الروس".
واعتبر أن هذا التطور يشير "إلى وجود منحى جدي للتفاوض مع روسيا حول مجمل القضايا".
مع ذلك، أكد السيد أن الأجوبة التي قدمها حلف الناتو وواشنطن لا تزال غير معروفة، وإن بدا جليا أنها تتناول مجموعة كبيرة من القضايا المتعلقة بالأمن.

وبيّن أن المسألة الأهم بالنسبة لروسيا هي إقناع حلف الناتو بعدم ضم دول جديدة للحلف.

وشدد على أن "محاولة حصر الخلاف بين حلف الناتو وواشنطن من جهة وروسيا من جهة أخرى بالمسألة الأوكرانية يعتبر موقفا خاطئا، لأن موسكو لفتت النظر أكثر من مرة إلى أن المسألة الأوكرانية هي جزء من المشكلة".
رئيس الدبلوماسية الأوروبية ، جوزيب بوريل - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2022
بوريل: بعد تلقي روسيا الرد من الناتو والولايات المتحدة باب المفاوضات مفتوح أمامنا
11:23 GMT
وشدد على أن "المقترحات التي قدمتها روسيا للولايات المتحدة وحلف الناتو، هي محاولة لإقامة منظومة أمنية للقارة الأوروبية، تستند في أساسها إلى ما تم التوافق حوله في إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".
كما استبعد أن يتم الاستجابة للمطالب الروسية بشكل كامل من قبل واشنطن وحلف الناتو.
واستدرك المحلل السياسي بالقول: "إلا أن هناك مجموعة من الأوراق على طاولة التفاوض باتت تشكل أرضية صالحة لعملية تفاوضية، من شأنها أن تفتح آفاقا للتوصل إلى تفاهم أو على الأقل إزالة الهواجس".
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في جنيف، بعد اجتماعه بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن بشأن الضمانات الأمنية، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2022
لافروف: واشنطن لم ترد بشكل حاسم على كل بنود مقترحات الضمانات الأمنية
09:45 GMT
وكانت روسيا قد استلمت الرد الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو، على مقترحات الضمانات الأمنية.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن، أن واشنطن لن تفصح عن محتوى ردها على المقترحات الروسية، مفضلا السرية في التعامل على الصعيد الدبلوماسي، مشيرا إلى أن الرد يتضمن "أشياء إيجابية جدا".
الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
بعد واشنطن... الناتو يسلم روسيا رده على المقترحات الروسية بشأن الضمانات الأمنية
أمس, 19:03 GMT
من جهته، أعلن الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ، أن الحلف رفض في رده على المقترحات الأمنية الروسية تلبية المطالب بعدم توسعه شرقا، مشددا على عدم تقديم تنازلات في المبادئ التي يستند إليها الأمن الأوروبي.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بدوره قال إن الولايات المتحدة لم ترد على أهم طلب روسي خلال رسالتها على مبادرة الضمانات الأمنية المطروحة من قبل موسكو، وهو وقف تمدد حلف الناتو شرقا، موضحا أن ردود واشنطن بشأن الضمانات الأمنية تبعث على الأمل في بدء حوار جدي لكن بشأن قضايا ثانوية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية