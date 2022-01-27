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وزير الخارجية: قطر عازمة على توسيع العلاقات مع إيران في مختلف المجالات
وزير الخارجية: قطر عازمة على توسيع العلاقات مع إيران في مختلف المجالات
شدد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن قطر عازمة على بذل كل جهد ممكن لتوسيع العلاقات مع إيران في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية. 27.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-27T15:06+0000
2022-01-27T15:23+0000
العالم العربي
قطر
إيران
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طهران - سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن الرئاسة الايرانية عقب لقاء وزير الخارجية مع نظيره الايراني ورئيس الجمهورية الاسلامية: " قطر عازمة على بذل كل جهد ممكن لتوسيع العلاقات مع إيران في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، وأمير قطر يتابع شخصيا تطوير العلاقات بين البلدين".وتابع البيان "قطر تتفق مع ايران على أن وجود القوات الأجنبية في المنطقة له آثار سلبية ويتوجب على دول المنطقة السير على طريق السلام والتقدم بالاعتماد على التعاون الإقليمي".وقال وزير الخارجية القطري على صفحته في "تويتر": "التقيت اليوم في طهران بأخي الدكتور حسين أمير عبد اللهيان حيث جمعنا نقاش مثمر حول آخر مستجدات القضايا الإقليمية. أؤكد على ثوابت السياسة القطرية المبنية على حسن الجوار والحوار البناء، خاصة في الظروف التي تتطلب بناء الجسور للتوصل إلى حوار سياسي يهدف إلى تحقيق الاستقرار المنشود في المنطقة.ووصل وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الخميس، إلى إيران، حيث يناقش عددا من القضايا الإقليمية والتعاون الثنائي بين الجانبين.
https://arabic.sputniknews.com/20220127/وزير-خارجية-قطر-يزور-إيران-1057271655.html
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العالم العربي, قطر, إيران

وزير الخارجية: قطر عازمة على توسيع العلاقات مع إيران في مختلف المجالات

15:06 GMT 27.01.2022 (تم التحديث: 15:23 GMT 27.01.2022)
© REUTERS / MOHAMED AZAKIRوزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في بيروت، لبنان 9 فبراير 2021
وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في بيروت، لبنان 9 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2022
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR
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شدد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن قطر عازمة على بذل كل جهد ممكن لتوسيع العلاقات مع إيران في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية.
طهران - سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن الرئاسة الايرانية عقب لقاء وزير الخارجية مع نظيره الايراني ورئيس الجمهورية الاسلامية: " قطر عازمة على بذل كل جهد ممكن لتوسيع العلاقات مع إيران في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، وأمير قطر يتابع شخصيا تطوير العلاقات بين البلدين".

وتابع البيان "قطر تتفق مع ايران على أن وجود القوات الأجنبية في المنطقة له آثار سلبية ويتوجب على دول المنطقة السير على طريق السلام والتقدم بالاعتماد على التعاون الإقليمي".
وقال وزير الخارجية القطري على صفحته في "تويتر": "التقيت اليوم في طهران بأخي الدكتور حسين أمير عبد اللهيان حيث جمعنا نقاش مثمر حول آخر مستجدات القضايا الإقليمية. أؤكد على ثوابت السياسة القطرية المبنية على حسن الجوار والحوار البناء، خاصة في الظروف التي تتطلب بناء الجسور للتوصل إلى حوار سياسي يهدف إلى تحقيق الاستقرار المنشود في المنطقة.
ووصل وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الخميس، إلى إيران، حيث يناقش عددا من القضايا الإقليمية والتعاون الثنائي بين الجانبين.
وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2022
وزير خارجية قطر يزور إيران
11:15 GMT
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