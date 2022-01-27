وزير الخارجية: قطر عازمة على توسيع العلاقات مع إيران في مختلف المجالات
15:06 GMT 27.01.2022 (تم التحديث: 15:23 GMT 27.01.2022)
© REUTERS / MOHAMED AZAKIRوزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في بيروت، لبنان 9 فبراير 2021
شدد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن قطر عازمة على بذل كل جهد ممكن لتوسيع العلاقات مع إيران في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية.
طهران - سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن الرئاسة الايرانية عقب لقاء وزير الخارجية مع نظيره الايراني ورئيس الجمهورية الاسلامية: " قطر عازمة على بذل كل جهد ممكن لتوسيع العلاقات مع إيران في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، وأمير قطر يتابع شخصيا تطوير العلاقات بين البلدين".
وتابع البيان "قطر تتفق مع ايران على أن وجود القوات الأجنبية في المنطقة له آثار سلبية ويتوجب على دول المنطقة السير على طريق السلام والتقدم بالاعتماد على التعاون الإقليمي".
وتابع البيان "قطر تتفق مع ايران على أن وجود القوات الأجنبية في المنطقة له آثار سلبية ويتوجب على دول المنطقة السير على طريق السلام والتقدم بالاعتماد على التعاون الإقليمي".
استقبل وزير الخارجية الدكتور أمير عبد اللهيان،نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية #قطر.— 🇮🇷 الخارجية الإيرانية (@IRIMFA_AR) January 27, 2022
وبحث وزيرا الخارجية القضايا الثنائية والقضايا والتطورات الإقليمية المهمة بما في ذلك #أفغانستان و #اليمن. pic.twitter.com/tqVE9cEONG
وقال وزير الخارجية القطري على صفحته في "تويتر": "التقيت اليوم في طهران بأخي الدكتور حسين أمير عبد اللهيان حيث جمعنا نقاش مثمر حول آخر مستجدات القضايا الإقليمية. أؤكد على ثوابت السياسة القطرية المبنية على حسن الجوار والحوار البناء، خاصة في الظروف التي تتطلب بناء الجسور للتوصل إلى حوار سياسي يهدف إلى تحقيق الاستقرار المنشود في المنطقة.
التقيت اليوم في طهران بأخي الدكتور @Amirabdolahian حيث جمعنا نقاش مثمر حول آخر مستجدات القضايا الإقليمية. أؤكد على ثوابت السياسة القطرية المبنية على حسن الجوار والحوار البناء، خاصة في الظروف التي تتطلب بناء الجسور للتوصل إلى حوار سياسي يهدف إلى تحقيق الاستقرار المنشود في المنطقة. pic.twitter.com/q3cQVndivB— محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) January 27, 2022
ووصل وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الخميس، إلى إيران، حيث يناقش عددا من القضايا الإقليمية والتعاون الثنائي بين الجانبين.
11:15 GMT