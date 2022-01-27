مؤسسة خيرية إسرائيلية تساعد الأفغان في الفرار من بلادهم

ويتركز عمل مؤسسة "ناخت للأعمال الخيرية" على مبادرات متنوعة تشمل مساعدة المسنين والمعوقين بجانب دعم الفنانين الذين تعطلت أعمالهم بسبب جائحة كورونا.ولم يكن من بين أعمال المؤسسة المساعدة في إجلاء الناس من أفغانستان، بحسب "فرانس برس".وقالت المحامية الإسرائيلية إنبار ناخت إنها "لم تستطع الوقوف متفرجة أمام صور أشخاص يحاولون الفرار مع أطفالهم".وتسبب عودة حركة طالبان إلى الحكم في آب/أغسطس في إثارة مخاوف الكثير من الأفغان من إمكانية إعادة تطبيق السياسات الصارمة التي اعتمدتها في التسعينيات، ومن أعمال انتقامية محتملة ضد من تعاونوا مع الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة أو مع القوات الأجنبية في البلاد.وفي أعقاب انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان في آب/أغسطس الماضي بعد 20 عاما من الحرب، سادت الفوضى في مطار كابول حيث توافد عشرات الآلاف بحثا عن أي رحلة تضمن إجلاءهم من بلدهم.
ولم يكن من بين أعمال المؤسسة المساعدة في إجلاء الناس من أفغانستان، بحسب "فرانس برس".
وقالت المحامية الإسرائيلية إنبار ناخت إنها "لم تستطع الوقوف متفرجة أمام صور أشخاص يحاولون الفرار مع أطفالهم".
وتسبب عودة حركة طالبان إلى الحكم في آب/أغسطس في إثارة مخاوف الكثير من الأفغان من إمكانية إعادة تطبيق السياسات الصارمة التي اعتمدتها في التسعينيات، ومن أعمال انتقامية محتملة ضد من تعاونوا مع الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة أو مع القوات الأجنبية في البلاد.
وفي أعقاب انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان في آب/أغسطس الماضي بعد 20 عاما من الحرب، سادت الفوضى في مطار كابول حيث توافد عشرات الآلاف بحثا عن أي رحلة تضمن إجلاءهم من بلدهم.