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https://arabic.sputniknews.com/20220127/مؤسسة-خيرية-إسرائيلية-تساعد-الأفغان-في-الفرار-من-بلادهم-1057288582.html
مؤسسة خيرية إسرائيلية تساعد الأفغان في الفرار من بلادهم
مؤسسة خيرية إسرائيلية تساعد الأفغان في الفرار من بلادهم
أعلنت المحامية الإسرائيلية إنبار ناخت عن مساعدة الأفغان الذين يحاولون الفرار من بلادهم بعد الانسحاب العسكري الأمريكي من خلال مؤسسة خيرية أسستها مع زوجها... 27.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-27T15:18+0000
2022-01-27T15:18+0000
أخبار أفغانستان اليوم
حركة طالبان
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ويتركز عمل مؤسسة "ناخت للأعمال الخيرية" على مبادرات متنوعة تشمل مساعدة المسنين والمعوقين بجانب دعم الفنانين الذين تعطلت أعمالهم بسبب جائحة كورونا.ولم يكن من بين أعمال المؤسسة المساعدة في إجلاء الناس من أفغانستان، بحسب "فرانس برس".وقالت المحامية الإسرائيلية إنبار ناخت إنها "لم تستطع الوقوف متفرجة أمام صور أشخاص يحاولون الفرار مع أطفالهم".وتسبب عودة حركة طالبان إلى الحكم في آب/أغسطس في إثارة مخاوف الكثير من الأفغان من إمكانية إعادة تطبيق السياسات الصارمة التي اعتمدتها في التسعينيات، ومن أعمال انتقامية محتملة ضد من تعاونوا مع الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة أو مع القوات الأجنبية في البلاد.وفي أعقاب انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان في آب/أغسطس الماضي بعد 20 عاما من الحرب، سادت الفوضى في مطار كابول حيث توافد عشرات الآلاف بحثا عن أي رحلة تضمن إجلاءهم من بلدهم.
https://arabic.sputniknews.com/20220126/غوتيريش-الوضع-الإنساني-في-أفغانستان-هو-الأسوأ-وعلى-طالبان-انتهاز-الفرصة-1057208013.html
أخبار أفغانستان اليوم
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أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان

مؤسسة خيرية إسرائيلية تساعد الأفغان في الفرار من بلادهم

15:18 GMT 27.01.2022
© REUTERS / STRINGERعناصر حركة "طالبان" تسيطر على مطار حامد كرزاي الدولي في كابول، أفغانستان 31 أغسطس 2021
عناصر حركة طالبان تسيطر على مطار حامد كرزاي الدولي في كابول، أفغانستان 31 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2022
© REUTERS / STRINGER
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أعلنت المحامية الإسرائيلية إنبار ناخت عن مساعدة الأفغان الذين يحاولون الفرار من بلادهم بعد الانسحاب العسكري الأمريكي من خلال مؤسسة خيرية أسستها مع زوجها ماريوس.
ويتركز عمل مؤسسة "ناخت للأعمال الخيرية" على مبادرات متنوعة تشمل مساعدة المسنين والمعوقين بجانب دعم الفنانين الذين تعطلت أعمالهم بسبب جائحة كورونا.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
غوتيريش: الوضع الإنساني في أفغانستان هو الأسوأ وعلى طالبان انتهاز الفرصة
أمس, 16:00 GMT
ولم يكن من بين أعمال المؤسسة المساعدة في إجلاء الناس من أفغانستان، بحسب "فرانس برس".
وقالت المحامية الإسرائيلية إنبار ناخت إنها "لم تستطع الوقوف متفرجة أمام صور أشخاص يحاولون الفرار مع أطفالهم".
وتسبب عودة حركة طالبان إلى الحكم في آب/أغسطس في إثارة مخاوف الكثير من الأفغان من إمكانية إعادة تطبيق السياسات الصارمة التي اعتمدتها في التسعينيات، ومن أعمال انتقامية محتملة ضد من تعاونوا مع الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة أو مع القوات الأجنبية في البلاد.
وفي أعقاب انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان في آب/أغسطس الماضي بعد 20 عاما من الحرب، سادت الفوضى في مطار كابول حيث توافد عشرات الآلاف بحثا عن أي رحلة تضمن إجلاءهم من بلدهم.
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