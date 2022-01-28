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https://arabic.sputniknews.com/20220128/إعلام-الناتو-يقر-بأن-روسيا-لا-تخطط-لغزو-أوكرانيا-1057363486.html
إعلام: الناتو يقر بأن روسيا لا تخطط لغزو أوكرانيا
إعلام: الناتو يقر بأن روسيا لا تخطط لغزو أوكرانيا
أفادت بوابة "يوراكتيف"، اليوم الجمعة، نقلاً عن مصدر لها في الناتو، بأن الحلف يقر بأن روسيا "لا تخطط لغزو" أوكرانيا. 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T13:06+0000
2022-01-28T13:06+0000
أخبار روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وفي هذا الصدد تشير البوابة إلى أنه "بحسب المصدر، فإن روسيا لا تخطط للغزو". ووفقا لتقييم المصدر، فإن ذلك يتطلب توفير قدرات عسكرية غير تلك التي يُزعم أنها "منتشرة في الوقت الحاضر" بالقرب من حدود أوكرانيا.وفي الوقت نفسه، نوه المصدر إلى أن "هناك خيارات واردة لتخفيف التوتر غدًا" فيما يتعلق بهذا الوضع.يذكر أن كييف ودول الغرب كانت قد أعربت في الفترة الأخيرة، عن قلقها إزاء الزيادة المزعومة في "الأعمال العدوانية" من قبل روسيا بالقرب من حدود أوكرانيا. وفي هذا السياق صرح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، بأن روسيا تقوم بتحريك قواتها داخل أراضيها ووفقًا لتقديرها الخاص. وعلى حد قوله ، فهي لا تهدد أحدا ولا تقلق أحدا. كذلك، صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، بأن روسيا لا تخلق أي ذرائع لنشوب نزاع حول أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220127/روسيا-خفض-التوتر-مرتبط-بسحب-قوات-الناتو-من-شرق-أوروبا-1057285442.html
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أخبار روسيا

إعلام: الناتو يقر بأن روسيا لا تخطط لغزو أوكرانيا

13:06 GMT 28.01.2022
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy / الذهاب إلى بنك الصورالأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022
الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy
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أفادت بوابة "يوراكتيف"، اليوم الجمعة، نقلاً عن مصدر لها في الناتو، بأن الحلف يقر بأن روسيا "لا تخطط لغزو" أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وفي هذا الصدد تشير البوابة إلى أنه "بحسب المصدر، فإن روسيا لا تخطط للغزو". ووفقا لتقييم المصدر، فإن ذلك يتطلب توفير قدرات عسكرية غير تلك التي يُزعم أنها "منتشرة في الوقت الحاضر" بالقرب من حدود أوكرانيا.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2022
روسيا: خفض التوتر مرتبط بسحب قوات "الناتو" من شرق أوروبا
أمس, 14:07 GMT
وفي الوقت نفسه، نوه المصدر إلى أن "هناك خيارات واردة لتخفيف التوتر غدًا" فيما يتعلق بهذا الوضع.
يذكر أن كييف ودول الغرب كانت قد أعربت في الفترة الأخيرة، عن قلقها إزاء الزيادة المزعومة في "الأعمال العدوانية" من قبل روسيا بالقرب من حدود أوكرانيا. وفي هذا السياق صرح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، بأن روسيا تقوم بتحريك قواتها داخل أراضيها ووفقًا لتقديرها الخاص. وعلى حد قوله ، فهي لا تهدد أحدا ولا تقلق أحدا. كذلك، صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، بأن روسيا لا تخلق أي ذرائع لنشوب نزاع حول أوكرانيا.
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