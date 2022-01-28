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- سبوتنيك عربي, 1920
بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220128/إعلام-مكافأة-خاصة-للاعبي-المغرب-في-حالة-الفوز-على-منتخب-مصر-1057363716.html
إعلام: مكافأة خاصة للاعبي المغرب في حالة الفوز على منتخب مصر
إعلام: مكافأة خاصة للاعبي المغرب في حالة الفوز على منتخب مصر
أفادت وسائل إعلام مغربية، أن اتحاد الكرة المغربي رصد مكافآت مغرية للاعبين فى حالة تخطي مصر فى ربع نهائى كأس الأمم الأفريقية. 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T13:13+0000
2022-01-28T13:13+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
رياضة
منتخب مصر الوطني
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ووفقا لموقع "LE360"، خصص الاتحاد المغربي مكافئة مالية قدرها 50 مليون سنتيم (حوالي 53 ألف دولار) فى حالة تخطي مصر والصعود إلى الدور نصف النهائي.وأضاف الموقع أن المكافأة ستتضاعف فى حالة الفوز باللقب القاري لتصل إلى 100 مليون سنتيم (106 آلاف دولار).ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره المغربي بالدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون.وتقام المباراة على ملعب "أحمد أهيدجو" بالعاصمة الكاميرونية في ياوندي يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش.
https://arabic.sputniknews.com/20220127/مدرب-منتخب-مصر-يسخر-من-مكافأة-اتحاد-الكرة-بعد-الفوز-على-كوت-ديفوار-فيديو-1057295806.html
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رياضة, منتخب مصر الوطني

إعلام: مكافأة خاصة للاعبي المغرب في حالة الفوز على منتخب مصر

13:13 GMT 28.01.2022
© AFP 2021 / KENZO TRIBOUILLARDأشرف حكيمي - منتخب المغرب في بطولة الأمم الأفريقية بالكاميرون
أشرف حكيمي - منتخب المغرب في بطولة الأمم الأفريقية بالكاميرون - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
© AFP 2021 / KENZO TRIBOUILLARD
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أفادت وسائل إعلام مغربية، أن اتحاد الكرة المغربي رصد مكافآت مغرية للاعبين فى حالة تخطي مصر فى ربع نهائى كأس الأمم الأفريقية.
ووفقا لموقع "LE360"، خصص الاتحاد المغربي مكافئة مالية قدرها 50 مليون سنتيم (حوالي 53 ألف دولار) فى حالة تخطي مصر والصعود إلى الدور نصف النهائي.
منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2022
بطولة الأمم الأفريقية 2021
مدرب منتخب مصر يسخر من مكافأة اتحاد الكرة بعد الفوز على كوت ديفوار... فيديو
أمس, 20:28 GMT
وأضاف الموقع أن المكافأة ستتضاعف فى حالة الفوز باللقب القاري لتصل إلى 100 مليون سنتيم (106 آلاف دولار).
ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره المغربي بالدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون.
وتقام المباراة على ملعب "أحمد أهيدجو" بالعاصمة الكاميرونية في ياوندي يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش.
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