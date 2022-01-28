https://arabic.sputniknews.com/20220128/إعلام-مكافأة-خاصة-للاعبي-المغرب-في-حالة-الفوز-على-منتخب-مصر-1057363716.html

إعلام: مكافأة خاصة للاعبي المغرب في حالة الفوز على منتخب مصر

إعلام: مكافأة خاصة للاعبي المغرب في حالة الفوز على منتخب مصر

أفادت وسائل إعلام مغربية، أن اتحاد الكرة المغربي رصد مكافآت مغرية للاعبين فى حالة تخطي مصر فى ربع نهائى كأس الأمم الأفريقية. 28.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-28T13:13+0000

2022-01-28T13:13+0000

2022-01-28T13:13+0000

بطولة الأمم الأفريقية 2021

رياضة

منتخب مصر الوطني

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ووفقا لموقع "LE360"، خصص الاتحاد المغربي مكافئة مالية قدرها 50 مليون سنتيم (حوالي 53 ألف دولار) فى حالة تخطي مصر والصعود إلى الدور نصف النهائي.وأضاف الموقع أن المكافأة ستتضاعف فى حالة الفوز باللقب القاري لتصل إلى 100 مليون سنتيم (106 آلاف دولار).ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره المغربي بالدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون.وتقام المباراة على ملعب "أحمد أهيدجو" بالعاصمة الكاميرونية في ياوندي يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش.

https://arabic.sputniknews.com/20220127/مدرب-منتخب-مصر-يسخر-من-مكافأة-اتحاد-الكرة-بعد-الفوز-على-كوت-ديفوار-فيديو-1057295806.html

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رياضة, منتخب مصر الوطني