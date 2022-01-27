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بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220127/مدرب-منتخب-مصر-يسخر-من-مكافأة-اتحاد-الكرة-بعد-الفوز-على-كوت-ديفوار-فيديو-1057295806.html
مدرب منتخب مصر يسخر من مكافأة اتحاد الكرة بعد الفوز على كوت ديفوار... فيديو
مدرب منتخب مصر يسخر من مكافأة اتحاد الكرة بعد الفوز على كوت ديفوار... فيديو
سخر مدرب منتخب مصر، ضياء السيد، من المكافأة التي أقرها اتحاد الكرة في بلاده لأعضاء الفريق بعد التغلب على منتخب كوت ديفوار بركلات الترجيح. 27.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-27T20:28+0000
2022-01-27T20:28+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
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وقبيل عقد المؤتمر الصحفي في أعقاب المباراة، التقطت إحدى الكاميرات السيد وهو يعلق ساخرا من قرار المكافأة بالقول: "صاحبك طالع يقولك 500 دولار.. قولت له أنت عارف العيال دي لها فلوس قد إيه؟ قال لي والله ما في".في وقت سابق، قال خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد المصري لقناة "أون تايم سبورتس"، إنه تقرر رفع المكافأة من 500 دولار إلى 1000 ألف دولار.وأوضح: "بعد الفوز أمام كوت ديفوار، عدنا إلى اللائحة ووجدنا أن آخر مكافأة مماثلة كانت 500 دولار، فقررنا رفعها إلى 1000 دولار".وأضاف الدرندلي أن إدارة الاتحاد ودت لو كانت تستطيع منح كل لاعب 30 ألف دولار، لكنها جديدة (الإدارة) ولا زالت لا تعرف حجم الموارد المتاحة لديها.تلقى اتحاد الكرة المصري التأكيد من اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية بأنه سيحصل على 18 مليون جنيه (نحو مليون و175 ألف دولار)، مكافأة التأهل لربع نهائي أمم أفريقيا، بحسب صحيفة "المصري اليوم".
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رياضة, أخبار مصر الآن, مصر

مدرب منتخب مصر يسخر من مكافأة اتحاد الكرة بعد الفوز على كوت ديفوار... فيديو

20:28 GMT 27.01.2022
© REUTERS / KIM HONG-JIمنتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو
منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2022
© REUTERS / KIM HONG-JI
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سخر مدرب منتخب مصر، ضياء السيد، من المكافأة التي أقرها اتحاد الكرة في بلاده لأعضاء الفريق بعد التغلب على منتخب كوت ديفوار بركلات الترجيح.
وقبيل عقد المؤتمر الصحفي في أعقاب المباراة، التقطت إحدى الكاميرات السيد وهو يعلق ساخرا من قرار المكافأة بالقول: "صاحبك طالع يقولك 500 دولار.. قولت له أنت عارف العيال دي لها فلوس قد إيه؟ قال لي والله ما في".
في وقت سابق، قال خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد المصري لقناة "أون تايم سبورتس"، إنه تقرر رفع المكافأة من 500 دولار إلى 1000 ألف دولار.
وأوضح: "بعد الفوز أمام كوت ديفوار، عدنا إلى اللائحة ووجدنا أن آخر مكافأة مماثلة كانت 500 دولار، فقررنا رفعها إلى 1000 دولار".
وأضاف الدرندلي أن إدارة الاتحاد ودت لو كانت تستطيع منح كل لاعب 30 ألف دولار، لكنها جديدة (الإدارة) ولا زالت لا تعرف حجم الموارد المتاحة لديها.
تلقى اتحاد الكرة المصري التأكيد من اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية بأنه سيحصل على 18 مليون جنيه (نحو مليون و175 ألف دولار)، مكافأة التأهل لربع نهائي أمم أفريقيا، بحسب صحيفة "المصري اليوم".
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