تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
زيلينسكي: لا يوجد مزيد من تصعيد التوترات مع روسيا في الوقت الحالي
https://arabic.sputniknews.com/20220128/الناتو-لا-توجد-خطط-لنشر-قوات-تابعة-لنا-في-أوكرانيا-ويوجد-خلافات-بين-الحلفاء-1057377854.html
الناتو: لا توجد خطط لنشر قوات تابعة لنا في أوكرانيا ويوجد خلافات بين الحلفاء
الناتو: لا توجد خطط لنشر قوات تابعة لنا في أوكرانيا ويوجد خلافات بين الحلفاء
أكد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، عدم وجود خطط لنشر مجموعات قتالية تابعة لحلف شمال الأطلسي في أوكرانيا، مشيرا الى وجود خلافات بين الحلفاء ضمن... 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T14:35+0000
2022-01-28T14:35+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1c/1050275906_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9d21921ff88e769da0927ebbb9628517.jpg
بروكسل - سبوتنيك. وقال الأمين العام: "فيما يتعلق بنوع المساعدة التي يجب تقديمها لأوكرانيا، التي ليست عضوا في الحلف ولكنها شريك مهم للغاية... هناك بعض الخلافات بين أعضاء الحلف، وأنا لا أريد إخفاء ذلك".الجدير بالذكر، أن أوكرانيا استقبلت قبل أيام، طائرة أمريكية تحمل معدات عسكرية وذخائر في العاصمة كييف، من ضمن حزمة أمنية قيمتها 200 مليون دولار مقدمة من واشنطن إلى البلاد.وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف للصحفيين قبل هبوط الطائرة: "شركاؤنا يزيدون من حجم المساعدة العسكرية، واليوم نتلقى الطائرة الثالثة من حكومة الولايات المتحدة كجزء من هذه المساعدة"، بحسب "رويترز".خصصت الولايات المتحدة أكثر من 650 مليون دولار من المساعدات الأمنية لأوكرانيا في العام الماضي وأكثر من 2.7 مليار دولار في المجموع منذ عام 2014، عندما أعيد توحيد شبه جزيرة القرم مع الأراضي الروسية.يأتي ذلك في الوقت الذي تحذر فيه موسكو من التحركات الاستفزازية لقوات أوكرانيا والناتو على حدودها الغربية، وتسعى للتوصل إلى حلول سلمية بشأن التهديدات التي تواجه أمنها القومي وسلامة أراضيها.
https://arabic.sputniknews.com/20220128/بوتين-وزارة-الخارجية-أعدت-مفهوم-السياسة-الخارجية-مع-مراعاة-التغيرات-في-السياسة-الدولية-1057361252.html
https://arabic.sputniknews.com/20220128/لافروف-يطلع-نظيرته-الألمانية-على-أول-رد-فعل-روسي-تجاه-جوابي-واشنطن-والناتو-ويحدد-الأولويات--1057373982.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1c/1050275906_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b20f49b3abd762ed2de9a4bd523ec0f6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

الناتو: لا توجد خطط لنشر قوات تابعة لنا في أوكرانيا ويوجد خلافات بين الحلفاء

14:35 GMT 28.01.2022
© REUTERS / POOLالأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
© REUTERS / POOL
تابعنا عبر
أكد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، عدم وجود خطط لنشر مجموعات قتالية تابعة لحلف شمال الأطلسي في أوكرانيا، مشيرا الى وجود خلافات بين الحلفاء ضمن "الناتو" حول شكل المساعدة التي ينبغي تقديمها لأوكرانيا في الوقت الحالي.
بروكسل - سبوتنيك. وقال الأمين العام: "فيما يتعلق بنوع المساعدة التي يجب تقديمها لأوكرانيا، التي ليست عضوا في الحلف ولكنها شريك مهم للغاية... هناك بعض الخلافات بين أعضاء الحلف، وأنا لا أريد إخفاء ذلك".

وشدد الأمين العام للناتو على أن الحلف "لن ينشر وحدات قتالية تابعة لحلف شمال الأطلسي في أوكرانيا".

الجدير بالذكر، أن أوكرانيا استقبلت قبل أيام، طائرة أمريكية تحمل معدات عسكرية وذخائر في العاصمة كييف، من ضمن حزمة أمنية قيمتها 200 مليون دولار مقدمة من واشنطن إلى البلاد.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد المؤتمر الصحفي السنوي الكبير في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
بوتين: وزارة الخارجية أعدت مفهوم السياسة الخارجية مع مراعاة التغيرات في السياسة الدولية
12:43 GMT
وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف للصحفيين قبل هبوط الطائرة: "شركاؤنا يزيدون من حجم المساعدة العسكرية، واليوم نتلقى الطائرة الثالثة من حكومة الولايات المتحدة كجزء من هذه المساعدة"، بحسب "رويترز".
خصصت الولايات المتحدة أكثر من 650 مليون دولار من المساعدات الأمنية لأوكرانيا في العام الماضي وأكثر من 2.7 مليار دولار في المجموع منذ عام 2014، عندما أعيد توحيد شبه جزيرة القرم مع الأراضي الروسية.
وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
لافروف يطلع نظيرته الألمانية على أول رد فعل روسي تجاه جوابي واشنطن و"الناتو" ويحدد الأولويات
13:28 GMT
يأتي ذلك في الوقت الذي تحذر فيه موسكو من التحركات الاستفزازية لقوات أوكرانيا والناتو على حدودها الغربية، وتسعى للتوصل إلى حلول سلمية بشأن التهديدات التي تواجه أمنها القومي وسلامة أراضيها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية