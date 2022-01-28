https://arabic.sputniknews.com/20220128/الناتو-لا-توجد-خطط-لنشر-قوات-تابعة-لنا-في-أوكرانيا-ويوجد-خلافات-بين-الحلفاء-1057377854.html

الناتو: لا توجد خطط لنشر قوات تابعة لنا في أوكرانيا ويوجد خلافات بين الحلفاء

الناتو: لا توجد خطط لنشر قوات تابعة لنا في أوكرانيا ويوجد خلافات بين الحلفاء

أكد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، عدم وجود خطط لنشر مجموعات قتالية تابعة لحلف شمال الأطلسي في أوكرانيا، مشيرا الى وجود خلافات بين الحلفاء ضمن... 28.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-28T14:35+0000

2022-01-28T14:35+0000

2022-01-28T14:35+0000

العالم

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بروكسل - سبوتنيك. وقال الأمين العام: "فيما يتعلق بنوع المساعدة التي يجب تقديمها لأوكرانيا، التي ليست عضوا في الحلف ولكنها شريك مهم للغاية... هناك بعض الخلافات بين أعضاء الحلف، وأنا لا أريد إخفاء ذلك".الجدير بالذكر، أن أوكرانيا استقبلت قبل أيام، طائرة أمريكية تحمل معدات عسكرية وذخائر في العاصمة كييف، من ضمن حزمة أمنية قيمتها 200 مليون دولار مقدمة من واشنطن إلى البلاد.وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف للصحفيين قبل هبوط الطائرة: "شركاؤنا يزيدون من حجم المساعدة العسكرية، واليوم نتلقى الطائرة الثالثة من حكومة الولايات المتحدة كجزء من هذه المساعدة"، بحسب "رويترز".خصصت الولايات المتحدة أكثر من 650 مليون دولار من المساعدات الأمنية لأوكرانيا في العام الماضي وأكثر من 2.7 مليار دولار في المجموع منذ عام 2014، عندما أعيد توحيد شبه جزيرة القرم مع الأراضي الروسية.يأتي ذلك في الوقت الذي تحذر فيه موسكو من التحركات الاستفزازية لقوات أوكرانيا والناتو على حدودها الغربية، وتسعى للتوصل إلى حلول سلمية بشأن التهديدات التي تواجه أمنها القومي وسلامة أراضيها.

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