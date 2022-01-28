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https://arabic.sputniknews.com/20220128/مسؤول-أمريكي-ندعم-حرية-إسرائيل-بالتدخل-في-سوريا-وهذا-سبب-وجودنا-هناك-1057353101.html
مسؤول أمريكي: ندعم حرية إسرائيل بالتدخل في سوريا وهذا سبب وجودنا هناك
مسؤول أمريكي: ندعم حرية إسرائيل بالتدخل في سوريا وهذا سبب وجودنا هناك
تعهد مسؤول أمريكي ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا أبدا، مؤكدا في الوقت ذاته الشراكة التاريخية بين بلاده والمملكة العربية السعودية. 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T09:41+0000
2022-01-28T09:41+0000
العالم
أخبار سوريا اليوم
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وقال منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي بريت ماكجورك، خلال حديثه في مركز كارنيجي للسلام الدولي إن "حصول إيران على السلاح النووي أمر يؤرق المرء، لكن أؤكّد لكم، هذا أمر لن يحدث. لن نراه أبدا".وبرر ماكجورك استمرار وجود قوات أمريكية في سوريا بأن "تنظيم داعش لا يزال يشكل تهديدا بالغا، لذلك نحن هناك، وهذا هو السبب الوحيد لتواجدنا هناك. في الوقت عينه، سندافع عن قواتنا ضد كلّ التهديدات، وهذا ما أوضحناه للإيرانيين وغيرهم".وكشف عن "وجود ما وصفه بـ"الإشارات الكثيرة"، التي تظهر أنّ الروس والنظام السوري هم أيضاً سئموا من بعض أنشطة الحرس الثوري الإيراني داخل سوريا".وأعلن متحدث "قوات سوريا الديمقراطية" الكردية عن السيطرة الكاملة على سجن الصناعة السوري الذي شهد اشتباكات مسلحة مؤخرا مع عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.وتعرض سجن الصناعة الكبير بحي غويران في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، الذي كان يضم نحو 3 آلاف عنصر من "داعش" الإرهابي (المحظور في ورسيا)، لهجوم يعتبر الأوسع للتنظيم منذ دحره في سوريا في آذار/مارس 2019 بدأ بتفجير سيارتين مفخختين، ثم وقعت اشتباكات بين عناصر داعشية افتعلت الهجوم، إلى أن حاصرت القوات الكردية المكان تزامنا مع وصول تعزيزات عسكرية وأمنية مؤازرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220127/وزير-العمل-السوري-الأوضاع-في-الحسكة-حرجة-بسبب-المسرحية-الأمريكية-التي-نفذتها-قسد-في-سجن-الصناعة-1057290686.html
https://arabic.sputniknews.com/20220126/مراسل-سبوتنيك-استسلام-معتقلي-داعش-الذين-يسيطرون-على-سجن-الصناعة-في-الحسكة-1057203075.html
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العالم, أخبار سوريا اليوم

مسؤول أمريكي: ندعم حرية إسرائيل بالتدخل في سوريا وهذا سبب وجودنا هناك

09:41 GMT 28.01.2022
© REUTERS / North Press Agency Digitalاشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية ومسلحي تنظيم داعش الإرهابي بعد هروبهم من السجن 23 يناير 2022
اشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية ومسلحي تنظيم داعش الإرهابي بعد هروبهم من السجن 23 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
© REUTERS / North Press Agency Digital
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تعهد مسؤول أمريكي ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا أبدا، مؤكدا في الوقت ذاته الشراكة التاريخية بين بلاده والمملكة العربية السعودية.
وقال منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي بريت ماكجورك، خلال حديثه في مركز كارنيجي للسلام الدولي إن "حصول إيران على السلاح النووي أمر يؤرق المرء، لكن أؤكّد لكم، هذا أمر لن يحدث. لن نراه أبدا".
عودة اللاجئين، النازحين، المهجرين،من مخيمات الأردن إلى الرقة وريف دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2022
وزير العمل السوري: الأوضاع في الحسكة حرجة بسبب المسرحية الأمريكية التي نفذتها "قسد" في سجن الصناعة
أمس, 16:42 GMT
وتحدث عن السعودية قائلا: "شراكتنا معها تاريخية، وما هي إلا لتستمر، ولا يمكن تحقيق أي شيء في هذه المنطقة من العالم دون العمل الوثيق مع السعوديين".
وبرر ماكجورك استمرار وجود قوات أمريكية في سوريا بأن "تنظيم داعش لا يزال يشكل تهديدا بالغا، لذلك نحن هناك، وهذا هو السبب الوحيد لتواجدنا هناك. في الوقت عينه، سندافع عن قواتنا ضد كلّ التهديدات، وهذا ما أوضحناه للإيرانيين وغيرهم".
وأضاف "لا تزال سوريا وأنشطة إيران والحرس الثوري تشكل تهديدا حقيقيا، لا سيّما لإسرائيل، ونحن ندعم حرية إسرائيل بالتدخّل في سوريا لأن ذلك محوريّ لدفاع الإسرائيليين عن نفسهم".
وكشف عن "وجود ما وصفه بـ"الإشارات الكثيرة"، التي تظهر أنّ الروس والنظام السوري هم أيضاً سئموا من بعض أنشطة الحرس الثوري الإيراني داخل سوريا".
سوريا- الحسكة- طرد داعش - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
مراسل "سبوتنيك": استسلام معتقلي "داعش" الذين يسيطرون على سجن الصناعة في الحسكة
26 يناير, 14:37 GMT
وأعلن متحدث "قوات سوريا الديمقراطية" الكردية عن السيطرة الكاملة على سجن الصناعة السوري الذي شهد اشتباكات مسلحة مؤخرا مع عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.
وتعرض سجن الصناعة الكبير بحي غويران في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، الذي كان يضم نحو 3 آلاف عنصر من "داعش" الإرهابي (المحظور في ورسيا)، لهجوم يعتبر الأوسع للتنظيم منذ دحره في سوريا في آذار/مارس 2019 بدأ بتفجير سيارتين مفخختين، ثم وقعت اشتباكات بين عناصر داعشية افتعلت الهجوم، إلى أن حاصرت القوات الكردية المكان تزامنا مع وصول تعزيزات عسكرية وأمنية مؤازرة.
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