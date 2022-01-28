مقتل 86 شخصا بسبب العاصفة "آنا" في جنوب وشرق أفريقيا
ارتفع عدد ضحايا العاصفة الاستوائية "آنا" التي ضربت جنوب وشرق أفريقيا، إلى 86 شخصا على الأقل.
وأفادت وكالة "رويترز"، باستمرار عمليات الإغاثة، إلا أنه في نفس الوقت يتوقع عاصفة أخرى بطقس أشد حدة.
وضربت العاصفة "آنا" مدغشقر في 22 يناير/ كانون الثاني، عقب موجة أمطار غزيرة استمرت أيام.
وأعلنت السلطات في مدغشقر حالة الكوارث، مساء أمس الخميس، بعد تسجيل زيادة في عدد القتلى جراء العاصفة، وصلت إلى 48 بسبب انهيارات أرضية أو تهدم مبان أو الانجراف مع المياه.
#TRENDING #Mwebantu, people from the East did not fear tropical storm Ana Jere.— Mwebantu (@Mwebantu) January 27, 2022
One chap, even crossed a deadly stream carrying a bicycle on his shoulder.
He must be a former Commando or a failed student from the Kwa Mununga. #Zambia pic.twitter.com/Q2RYdz93Pw
واجتاحت العاصفة "آنا" موزامبيق في 24 يناير/ كانون الثاني، مسفرة عن مقتل 18 قبل أن تتحرك في اتجاه مالاوي حيث تسببت في انقطاعات واسعة للكهرباء. وارتفعت حصيلة القتلى في مالاوي إلى 20 أمس الخميس.
#TRENDING #Mwebantu, people from the East did not fear tropical storm Ana Jere.— Mwebantu (@Mwebantu) January 27, 2022
One chap, even crossed a deadly stream carrying a bicycle on his shoulder.
He must be a former Commando or a failed student from the Kwa Mununga. #Zambia pic.twitter.com/Q2RYdz93Pw
وأعلنت الأمم المتحدة أن العاصفة أثرت على مئات الآلاف من السكان، وتسببت في سيول ودمار على نطاق واسع في البلدان الثلاثة.
At least 70 people have died following heavy flooding in the Southern part of Africa due to Tropical Storm Ana pic.twitter.com/1imlDEaas1— The African Voice (@teddyeugene) January 28, 2022
يشار إلى أن عاصفة أخرى تسمى "باتسيراي" تتجه حاليا نحو الساحل الشرقي لأفريقيا.