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https://arabic.sputniknews.com/20220128/مقتل-86-شخصا-بسبب--العاصفة-آنا-في-جنوب-وشرق-أفريقيا-1057355244.html
مقتل 86 شخصا بسبب العاصفة "آنا" في جنوب وشرق أفريقيا
مقتل 86 شخصا بسبب العاصفة "آنا" في جنوب وشرق أفريقيا
ارتفع عدد ضحايا العاصفة الاستوائية "آنا" التي ضربت جنوب وشرق أفريقيا، إلى 86 شخصا على الأقل. 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T10:21+0000
2022-01-28T10:21+0000
أفريقيا
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وأفادت وكالة "رويترز"، باستمرار عمليات الإغاثة، إلا أنه في نفس الوقت يتوقع عاصفة أخرى بطقس أشد حدة.وضربت العاصفة "آنا" مدغشقر في 22 يناير/ كانون الثاني، عقب موجة أمطار غزيرة استمرت أيام.وأعلنت السلطات في مدغشقر حالة الكوارث، مساء أمس الخميس، بعد تسجيل زيادة في عدد القتلى جراء العاصفة، وصلت إلى 48 بسبب انهيارات أرضية أو تهدم مبان أو الانجراف مع المياه.واجتاحت العاصفة "آنا" موزامبيق في 24 يناير/ كانون الثاني، مسفرة عن مقتل 18 قبل أن تتحرك في اتجاه مالاوي حيث تسببت في انقطاعات واسعة للكهرباء. وارتفعت حصيلة القتلى في مالاوي إلى 20 أمس الخميس.وأعلنت الأمم المتحدة أن العاصفة أثرت على مئات الآلاف من السكان، وتسببت في سيول ودمار على نطاق واسع في البلدان الثلاثة.يشار إلى أن عاصفة أخرى تسمى "باتسيراي" تتجه حاليا نحو الساحل الشرقي لأفريقيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220127/العاصفة-الثلجية-الأقوى-على-لبنان-منذ-أعوام-وموعد-انحسارها-صور--1057277672.html
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أفريقيا

مقتل 86 شخصا بسبب العاصفة "آنا" في جنوب وشرق أفريقيا

10:21 GMT 28.01.2022
© REUTERS / ELDSON CHAGARAالعاصفة "أنا" في جنوب وشرق أفريقيا
العاصفة أنا في جنوب وشرق أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
© REUTERS / ELDSON CHAGARA
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ارتفع عدد ضحايا العاصفة الاستوائية "آنا" التي ضربت جنوب وشرق أفريقيا، إلى 86 شخصا على الأقل.
وأفادت وكالة "رويترز"، باستمرار عمليات الإغاثة، إلا أنه في نفس الوقت يتوقع عاصفة أخرى بطقس أشد حدة.
العاصمة الثلجية الأقوى على لبنان منذ أعوام - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2022
العاصفة الثلجية الأقوى على لبنان منذ أعوام... وموعد انحسارها.. فيديو وصور
أمس, 13:31 GMT
وضربت العاصفة "آنا" مدغشقر في 22 يناير/ كانون الثاني، عقب موجة أمطار غزيرة استمرت أيام.
وأعلنت السلطات في مدغشقر حالة الكوارث، مساء أمس الخميس، بعد تسجيل زيادة في عدد القتلى جراء العاصفة، وصلت إلى 48 بسبب انهيارات أرضية أو تهدم مبان أو الانجراف مع المياه.
واجتاحت العاصفة "آنا" موزامبيق في 24 يناير/ كانون الثاني، مسفرة عن مقتل 18 قبل أن تتحرك في اتجاه مالاوي حيث تسببت في انقطاعات واسعة للكهرباء. وارتفعت حصيلة القتلى في مالاوي إلى 20 أمس الخميس.
وأعلنت الأمم المتحدة أن العاصفة أثرت على مئات الآلاف من السكان، وتسببت في سيول ودمار على نطاق واسع في البلدان الثلاثة.
يشار إلى أن عاصفة أخرى تسمى "باتسيراي" تتجه حاليا نحو الساحل الشرقي لأفريقيا.
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