https://arabic.sputniknews.com/20220128/واشنطن-تطلب-توضيحات-من-إسرائيل-في-وفاة-مسن-أمريكي-لدى-اعتقاله-1057392809.html

واشنطن تطلب توضيحات من إسرائيل في وفاة مسن أمريكي لدى اعتقاله

واشنطن تطلب توضيحات من إسرائيل في وفاة مسن أمريكي لدى اعتقاله

طلبت وزارة الخارجية الأمريكية من إسرائيل توضيحا بشأن مقتل عمر أسعد (80 عاما) الذي يحمل الجنسية الأمريكية، في عملية اعتقال للجيش الإسرائيلي قبل حوالي أسبوعين. 28.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-28T16:23+0000

2022-01-28T16:23+0000

2022-01-28T16:23+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

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وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية: "يطالب الأمريكيون بتوضيحات من إسرائيل بشأن ملابسات وفاة المواطن الأمريكي الفلسطيني البالغ من العمر 80 عاما عند حاجز للجيش الإسرائيلي".وأضافت: "بعثت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم (الجمعة) برسالة إلى الجيش الإسرائيلي تتضمن أسئلة حادة حول حقيقة أن التحقيق في مقتل عمر أسعد لم يكتمل بعد".من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ردا على الخارجية الأمريكية إن الشرطة العسكرية تجري تحقيقا سريعا في الحادث من المقرر أن ينتهي في القريب.وعُثر على عمر عبد المجيد أسعد فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية، ميتا منذ حوالي أسبوعين، داخل مبنى تحت الإنشاء في منطقة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، بعدما اعتقلته قوة من الجيش الإسرائيلي .واتضح أن جنود الجيش الإسرائيلي كانوا ينصبون حاجز تفتيش في المنطقة، عندما مر أسعد في سيارته، وقاموا بتفتيشه ثم قيدوا يديه وعصبوا عينيه، واقتادوه إلى المبنى المهجور، وهناك لفظ أنفاسه الأخيرة، ولم يتم العثور على آثار عنف على جسده.وأعلن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيق في الواقعة، دون التوصل إلى نتائج بعد.وغداة الحادث، كشفت وزارة الخارجية الأمريكية في 12 من يناير/كانون الثاني الجاري، أن أسعد هو "مواطن أمريكي"، وطالبت الحكومة الإسرائيلية بتقديم توضيحات بشأن ملابسات اعتقاله ووفاته.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس وقتها للصحفيين: "نحن نؤيد إجراء تحقيق شامل في ملابسات وفاته".وقال شقيق المسن الفلسطيني المتوفى لوكالة رويترز إن أسعد كان من ميلووكي بولاية ويسكونسن، ويعيش في الولايات المتحدة منذ عقود وعاد إلى الضفة الغربية قبل 10 سنوات.

https://arabic.sputniknews.com/20220112/وفاة-فلسطيني-يبلغ-من-العمر-80-عاما-إثر-تعرضه-لاعتداء-من-جنود-الجيش-الإسرائيلي-1055269623.html

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