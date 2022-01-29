التجارة الإيرانية تسجل نموا بنسبة 34 %

وذكرت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، بحسب الاحصائيات الرسمية في البلاد، والخاصة بتقييم أداء الحكومة الإيرانية الجديدة خلال الأشهر الماضية، أن قيمة الصادرات غير النفطية للبلاد بلغت 21 مليارا و102 مليون دولار.في حين بلغت قيمة الواردات 24 مليارا و842 مليون دولار، وهذه الأرقام تشير إلى 34 % زيادة مقارنة بالأشهر الخمسة الأخيرة من عهد الحكومة الإيرانية السابقة.وأكدت الإحصائيات في مجال الصادرات النفطية، أن حكومة إبراهيم رئيسي تمكنت في سياق الالتفاف على الحظر الأمريكي وإفشال نتائجه، أن تحقق زيادة بواقع 40 % من حيث الحجم، و100% في قيمة الصادرات خلال الأشهر الخمس الأخيرة.ومن جانبه، ذكر وزير الاقتصاد والشؤون المالية الإيراني إحسان خاندوزي، أن زيادة الصادرات النفطية وتوفير النقد الأجنبي لشراء السلع الأساسية، يعد أهم الإنجازات التي حققتها الحكومة الإيرانية الجديدة خلال الفترة الأخيرة.
في حين بلغت قيمة الواردات 24 مليارا و842 مليون دولار، وهذه الأرقام تشير إلى 34 % زيادة مقارنة بالأشهر الخمسة الأخيرة من عهد الحكومة الإيرانية السابقة.
وأكدت الإحصائيات في مجال الصادرات النفطية، أن حكومة إبراهيم رئيسي تمكنت في سياق الالتفاف على الحظر الأمريكي وإفشال نتائجه، أن تحقق زيادة بواقع 40 % من حيث الحجم، و100% في قيمة الصادرات خلال الأشهر الخمس الأخيرة.
ومن جانبه، ذكر وزير الاقتصاد والشؤون المالية الإيراني إحسان خاندوزي، أن زيادة الصادرات النفطية وتوفير النقد الأجنبي لشراء السلع الأساسية، يعد أهم الإنجازات التي حققتها الحكومة الإيرانية الجديدة خلال الفترة الأخيرة.