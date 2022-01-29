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التجارة الإيرانية تسجل نموا بنسبة 34 %
التجارة الإيرانية تسجل نموا بنسبة 34 %
سجلت التجارة الخارجية الإيرانية زيادة بنسبة 34 % في غضون الأشهر الخمسة الأخيرة. 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T16:23+0000
2022-01-29T16:23+0000
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وذكرت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، بحسب الاحصائيات الرسمية في البلاد، والخاصة بتقييم أداء الحكومة الإيرانية الجديدة خلال الأشهر الماضية، أن قيمة الصادرات غير النفطية للبلاد بلغت 21 مليارا و102 مليون دولار.في حين بلغت قيمة الواردات 24 مليارا و842 مليون دولار، وهذه الأرقام تشير إلى 34 % زيادة مقارنة بالأشهر الخمسة الأخيرة من عهد الحكومة الإيرانية السابقة.وأكدت الإحصائيات في مجال الصادرات النفطية، أن حكومة إبراهيم رئيسي تمكنت في سياق الالتفاف على الحظر الأمريكي وإفشال نتائجه، أن تحقق زيادة بواقع 40 % من حيث الحجم، و100% في قيمة الصادرات خلال الأشهر الخمس الأخيرة.ومن جانبه، ذكر وزير الاقتصاد والشؤون المالية الإيراني إحسان خاندوزي، أن زيادة الصادرات النفطية وتوفير النقد الأجنبي لشراء السلع الأساسية، يعد أهم الإنجازات التي حققتها الحكومة الإيرانية الجديدة خلال الفترة الأخيرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220116/وزير-النفط-الإيراني-عوائد-البلاد-النفطية-تضاعف-عدة-مرات-1056265817.html
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أخبار العالم الآن, إيران

التجارة الإيرانية تسجل نموا بنسبة 34 %

16:23 GMT 29.01.2022
© REUTERS / LISI NIESNERالوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 24 مايو 2021
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
© REUTERS / LISI NIESNER
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سجلت التجارة الخارجية الإيرانية زيادة بنسبة 34 % في غضون الأشهر الخمسة الأخيرة.
وذكرت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، بحسب الاحصائيات الرسمية في البلاد، والخاصة بتقييم أداء الحكومة الإيرانية الجديدة خلال الأشهر الماضية، أن قيمة الصادرات غير النفطية للبلاد بلغت 21 مليارا و102 مليون دولار.
الجزائر، 21 أبريل 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
وزير النفط الإيراني: عوائد البلاد النفطية تضاعفت عدة مرات
16 يناير, 11:40 GMT
في حين بلغت قيمة الواردات 24 مليارا و842 مليون دولار، وهذه الأرقام تشير إلى 34 % زيادة مقارنة بالأشهر الخمسة الأخيرة من عهد الحكومة الإيرانية السابقة.
وأكدت الإحصائيات في مجال الصادرات النفطية، أن حكومة إبراهيم رئيسي تمكنت في سياق الالتفاف على الحظر الأمريكي وإفشال نتائجه، أن تحقق زيادة بواقع 40 % من حيث الحجم، و100% في قيمة الصادرات خلال الأشهر الخمس الأخيرة.
ومن جانبه، ذكر وزير الاقتصاد والشؤون المالية الإيراني إحسان خاندوزي، أن زيادة الصادرات النفطية وتوفير النقد الأجنبي لشراء السلع الأساسية، يعد أهم الإنجازات التي حققتها الحكومة الإيرانية الجديدة خلال الفترة الأخيرة.
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