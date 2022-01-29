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https://arabic.sputniknews.com/20220129/الرئيس-الإيطالي-ماتاريلا--يوافق-على-تمديد-ولايته-لفترة-ثانية-1057435770.html
الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا يوافق على تمديد ولايته لفترة ثانية
الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا يوافق على تمديد ولايته لفترة ثانية
قالت وزيرة الشؤون الإقليمية الإيطالي مارياستيلا جيلميني، اليوم السبت، إن الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا وافق على الخدمة لفترة ولاية ثانية بعد أن طلبت منه... 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T16:27+0000
2022-01-29T16:30+0000
العالم
إيطاليا
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وأضافت جيلميني: "إن استعداد الرئيس سيرجيو ماتاريلا للخدمة لفترة ثانية، بناء على طلب الغالبية العظمى من الأحزاب السياسية، يظهر إحساسه بالمسؤولية وتعلقه بالدولة ومؤسساتها"، وفقا لموقع "ناشيونال بوست".وكان قد أفاد مصدر بالحكومة الإيطالية، في وقت سابق اليوم، بأن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي طلب من رئيس البلاد سيرجيو ماتاريلا الاستمرار في منصبه لولاية ثانية، حيث أوضح المصدر أن طلب دراجي ببقاء ماتريلا جاء بعد أن فشل الزعماء السياسيون في إيجاد مرشح توافقي بديل للرئيس الحالي.
https://arabic.sputniknews.com/20220104/انتخابات-الرئاسة-الإيطالية-في-24-يناير-فمن-هو-المرشح-الأوفر-حظا؟-1054938154.html
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العالم, إيطاليا

الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا يوافق على تمديد ولايته لفترة ثانية

16:27 GMT 29.01.2022 (تم التحديث: 16:30 GMT 29.01.2022)
© REUTERS / ALESSANDRO BIANCHIالرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا
الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
© REUTERS / ALESSANDRO BIANCHI
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قالت وزيرة الشؤون الإقليمية الإيطالي مارياستيلا جيلميني، اليوم السبت، إن الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا وافق على الخدمة لفترة ولاية ثانية بعد أن طلبت منه أحزاب الائتلاف إعادة النظر في قراره ترك المنصب.
وأضافت جيلميني: "إن استعداد الرئيس سيرجيو ماتاريلا للخدمة لفترة ثانية، بناء على طلب الغالبية العظمى من الأحزاب السياسية، يظهر إحساسه بالمسؤولية وتعلقه بالدولة ومؤسساتها"، وفقا لموقع "ناشيونال بوست".
وكان قد أفاد مصدر بالحكومة الإيطالية، في وقت سابق اليوم، بأن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي طلب من رئيس البلاد سيرجيو ماتاريلا الاستمرار في منصبه لولاية ثانية، حيث أوضح المصدر أن طلب دراجي ببقاء ماتريلا جاء بعد أن فشل الزعماء السياسيون في إيجاد مرشح توافقي بديل للرئيس الحالي.
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