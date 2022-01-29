تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220129/مجلة-علمية-ظاهرة-ولادة-قمر-وسقوطه-في-الماء-التي-شوهدت-قبل-قرن-حقيقة-صور-وفيديو-1057423145.html
مجلة علمية: ظاهرة "ولادة قمر" وسقوطه في الماء التي شوهدت قبل قرن حقيقة... صور وفيديو
مجلة علمية: ظاهرة "ولادة قمر" وسقوطه في الماء التي شوهدت قبل قرن حقيقة... صور وفيديو
سلطت مجلة علمية الضوء على إحدى أغرب الظواهر التي شهدها كوكب الأرض في عام 1195، حيث رصد المواطنون "قمرا" غريبا على شكل كتلة بيضاء مشعة تغطس في نهر التايمز،... 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T12:24+0000
2022-01-29T12:25+0000
مجتمع
علوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104565/02/1045650250_0:292:3073:2021_1920x0_80_0_0_11a388ac28cf36b1f4f1b64a81577f11.jpg
حدث شيء غير عادي في إنجلترا في شهر يونيو / حزيران من عام 1195، بالقرب من مدينة لندن، حيث شهدت السماء "ولادة قمر" غريب يشبه كتلة كبيرة من الضوء، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل والخوف بين المواطنين.المواطنون شاهدوا ولادة قمر من غيمة مظلمةوشاهد المواطنون ظاهرة أقرب إلى الخيال، حيث رصدوا سحابة سوداء مظلمة جدا في السماء، وكأنها تلد كرة بيضاء من الضوء، تشبه القمر، سقطت باتجاه نهر التايمز، ترتفع وتنخفض بحركة دورانية غريبة.وسجل الملاحظة ودونها للتاريخ الراهب، البينديكتيني جيرفاس، من كاتدرائية المسيح في كانتربري بإنجلترا، حيث بقيت الظاهرة غريبة وقليلة التفاصيل وأقرب إلى الخيال.وبحسب المقال العلمي المنشور في مجلة "sciencealert"، قد تكون هذه الملاحظة أول "ذكر مقنع لظاهرة أرصاد جوية غامضة في تاريخ اللغة الإنجليزية".وبالتدقيق في روايات الشهود العيان، فإن صاعقة الكرة تبدو تسمية خاطئة، حيث تبدو أقرب إلى الومضة الهائلة والمتفجرة جدا التي تحدث خلال العواصف الرعدية والتي تستمر لبضع ثوان قبل أن تختفي من الوجود.ونوه المقال إلى عدم وجود نقص في التكهنات حول الطبيعة الفيزيائية لهذه الكرات الساطعة، بدءًا من التفسير الأكثر دنيوية لنقط البلازما المتراكمة على الأسطح المعزولة، إلى الاقتراحات الأكثر جموحا حول الفقاعات الانكسارية للفوتونات المحاصرة.و تختلف التفاصيل المتعلقة بمظهر وسلوك هذه الكرات بشكل كبير، وقد يبدو بعضها بحجم الشبر أي بضع سنتيمترات، وقد يصل إلى حجم دولاب كبير لشاحنة.ومعظم هذه الكرات الغريبة صامتة لا يرافقها صوت، وتختفي أحيانا كانفجار فقاعة صابون، لكن في بعض الأحيان يرافقها صوت انفجار عنيف جدا، وبعضها قد يسبب أضرارا.علماء: الناس شاهدوا ظاهرة نادرة جدا لكنها حقيقةونظرا لكونها ظاهرة نادرة جدا ولا يمكن التنبؤ بها، يعتمد الباحثون بشكل كبير على الحكايات القديمة المتوارثة في الثقافات المختلفة عبر التاريخ لتحليل هذه الظاهرة ودراستها، مع وجود شح كبير في المعلومات، تنتشر عدة فرضيات علمية حول أسباب حدوث ظاهرة البرق الكروي، خصوصا أن أغلب الظواهر المسجلة لوحظت في القرن الماضي.وقام باحثان من جامعة دورهام، وهما الفيزيائي بريان تانر والمؤرخ جايلز جاسبر، بنشر ورقة بحثية تتحدث عن النتائج التي توصلوا إليها مؤخرا عن تسجيل واضح نسبيا يسبق ما كان أول تسجيل لهذه الظاهرة في إنجلترا بحوالي 450 عاما.واعتبر الباحثون أن الوصف الذي قدمه القس مشابه بدرجة كافية للعديد من التقارير الحديثة حتى يتم قبولها على أنها أصيلة وموثوقة.وتم تدوين المقطع بعد 500 عام من الرقم القياسي العالمي الحالي لأول تقرير مزعوم عن البرق الكروي، كتبه مؤرخ القرن السادس الفرنسي غريغوري أوف تورز في كتابه "هيستوريا فرانكوروم".ونوه الباحثون، بحسب المقال المنشور في مجلة "Weather" العلمية المتخصصة بالطقس، إلى عدم القدرة على تخمين حجم أو حركة وسطوع هذه الكرة، كل ما يمكن معرفته هو أنها كانت كرة نارية تظهر خلال المطر وتتحرك لمسافة ثم تختفي خلف السحب وتسبب نور قوي جدا يحول الليل إلى نهار كوقت الظهيرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220127/اكتشف-جسم-غامض-مخيف-لم-يشاهد-له-مثيل-في-الفناء-الخلفي-لمجرتنا-صور-وفيديو--1057296463.html
https://arabic.sputniknews.com/20220127/اكتشاف-شبكة-خيوط-غامضة-في-درب-التبانة-صور-وفيديو--1057292956.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104565/02/1045650250_178:0:2907:2047_1920x0_80_0_0_2235d0cc064ce11caeb66dde454b7fc8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع, علوم

مجلة علمية: ظاهرة "ولادة قمر" وسقوطه في الماء التي شوهدت قبل قرن حقيقة... صور وفيديو

12:24 GMT 29.01.2022 (تم التحديث: 12:25 GMT 29.01.2022)
© AFP 2021 / David Gray"قمر الفراولة"، أستراليا 6 يونيو 2020
قمر الفراولة، أستراليا 6 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
© AFP 2021 / David Gray
تابعنا عبر
سلطت مجلة علمية الضوء على إحدى أغرب الظواهر التي شهدها كوكب الأرض في عام 1195، حيث رصد المواطنون "قمرا" غريبا على شكل كتلة بيضاء مشعة تغطس في نهر التايمز، الأمر الذي أحدث جدلا واسعا بين المواطنين والعلماء في ذلك الوقت.
حدث شيء غير عادي في إنجلترا في شهر يونيو / حزيران من عام 1195، بالقرب من مدينة لندن، حيث شهدت السماء "ولادة قمر" غريب يشبه كتلة كبيرة من الضوء، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل والخوف بين المواطنين.

المواطنون شاهدوا ولادة قمر من غيمة مظلمة

وشاهد المواطنون ظاهرة أقرب إلى الخيال، حيث رصدوا سحابة سوداء مظلمة جدا في السماء، وكأنها تلد كرة بيضاء من الضوء، تشبه القمر، سقطت باتجاه نهر التايمز، ترتفع وتنخفض بحركة دورانية غريبة.
مشهد خيالي لثقب أسود في الفضاء - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2022
اكتشاف جسم غامض ومخيف لم يشاهد له مثيل في الفناء الخلفي لمجرتنا... صور وفيديو
27 يناير, 21:25 GMT
وسجل الملاحظة ودونها للتاريخ الراهب، البينديكتيني جيرفاس، من كاتدرائية المسيح في كانتربري بإنجلترا، حيث بقيت الظاهرة غريبة وقليلة التفاصيل وأقرب إلى الخيال.
وبحسب المقال العلمي المنشور في مجلة "sciencealert"، قد تكون هذه الملاحظة أول "ذكر مقنع لظاهرة أرصاد جوية غامضة في تاريخ اللغة الإنجليزية".
وبالتدقيق في روايات الشهود العيان، فإن صاعقة الكرة تبدو تسمية خاطئة، حيث تبدو أقرب إلى الومضة الهائلة والمتفجرة جدا التي تحدث خلال العواصف الرعدية والتي تستمر لبضع ثوان قبل أن تختفي من الوجود.
ونوه المقال إلى عدم وجود نقص في التكهنات حول الطبيعة الفيزيائية لهذه الكرات الساطعة، بدءًا من التفسير الأكثر دنيوية لنقط البلازما المتراكمة على الأسطح المعزولة، إلى الاقتراحات الأكثر جموحا حول الفقاعات الانكسارية للفوتونات المحاصرة.
و تختلف التفاصيل المتعلقة بمظهر وسلوك هذه الكرات بشكل كبير، وقد يبدو بعضها بحجم الشبر أي بضع سنتيمترات، وقد يصل إلى حجم دولاب كبير لشاحنة.
ومعظم هذه الكرات الغريبة صامتة لا يرافقها صوت، وتختفي أحيانا كانفجار فقاعة صابون، لكن في بعض الأحيان يرافقها صوت انفجار عنيف جدا، وبعضها قد يسبب أضرارا.

علماء: الناس شاهدوا ظاهرة نادرة جدا لكنها حقيقة

ونظرا لكونها ظاهرة نادرة جدا ولا يمكن التنبؤ بها، يعتمد الباحثون بشكل كبير على الحكايات القديمة المتوارثة في الثقافات المختلفة عبر التاريخ لتحليل هذه الظاهرة ودراستها، مع وجود شح كبير في المعلومات، تنتشر عدة فرضيات علمية حول أسباب حدوث ظاهرة البرق الكروي، خصوصا أن أغلب الظواهر المسجلة لوحظت في القرن الماضي.
صورة خيالية لمركز درب التبانة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2022
اكتشاف شبكة خيوط غامضة في درب التبانة... صور وفيديو
27 يناير, 18:23 GMT
وقام باحثان من جامعة دورهام، وهما الفيزيائي بريان تانر والمؤرخ جايلز جاسبر، بنشر ورقة بحثية تتحدث عن النتائج التي توصلوا إليها مؤخرا عن تسجيل واضح نسبيا يسبق ما كان أول تسجيل لهذه الظاهرة في إنجلترا بحوالي 450 عاما.
واعتبر الباحثون أن الوصف الذي قدمه القس مشابه بدرجة كافية للعديد من التقارير الحديثة حتى يتم قبولها على أنها أصيلة وموثوقة.

"إن وصف جيرفاس لمادة بيضاء تخرج من السحابة المظلمة، وتسقط على شكل كرة نارية تدور ثم تكون لها حركة أفقية تشبه إلى حد بعيد الأوصاف التاريخية والمعاصرة لبرق الكرة".

الباحثون
وتم تدوين المقطع بعد 500 عام من الرقم القياسي العالمي الحالي لأول تقرير مزعوم عن البرق الكروي، كتبه مؤرخ القرن السادس الفرنسي غريغوري أوف تورز في كتابه "هيستوريا فرانكوروم".

"كرة كبيرة من النار سقطت من السماء وتحركت مسافة كبيرة في الهواء، ساطعة لدرجة أن الرؤية كانت واضحة كما في وقت الظهيرة".

غريغوري أوف تورز
مؤرخ فرنسي عاش في القرن السادس
ونوه الباحثون، بحسب المقال المنشور في مجلة "Weather" العلمية المتخصصة بالطقس، إلى عدم القدرة على تخمين حجم أو حركة وسطوع هذه الكرة، كل ما يمكن معرفته هو أنها كانت كرة نارية تظهر خلال المطر وتتحرك لمسافة ثم تختفي خلف السحب وتسبب نور قوي جدا يحول الليل إلى نهار كوقت الظهيرة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية