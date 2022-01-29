https://arabic.sputniknews.com/20220129/هل-يستفز-الصين-نائب-الرئيس-التايواني-على-تويتر-قابلت-رئيسة-النواب-الأمريكي-1057405037.html

هل يستفز الصين؟... نائب الرئيس التايواني عبر "تويتر": قابلت رئيسة "النواب الأمريكي"

هل يستفز الصين؟... نائب الرئيس التايواني عبر "تويتر": قابلت رئيسة "النواب الأمريكي"

أعلن نائب الرئيس التايواني وليام لاي، أنه عقد اجتماعا افتراضيا مع رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي. 29.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-29T07:22+0000

2022-01-29T07:22+0000

2022-01-29T07:22+0000

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وحسب ما كتبه لاي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد محادثته مع رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أثناء عودته من رحلته إلى هنوراس.وكتب لاي قائلا: " كان من دواعي سروري أن ألتقي، بطل حقوق الإنسان وصديق حقيقي لتايوان.. نانسي بيلوسي، نحن ملتزمون بالعمل معًا لتعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة وتايوان".وخاطب مكتب شؤون تايوان الصيني، أمريكا مؤكدا أنه يتعين عليها "اتخاذ خطوات فعلية لتنفيذ وعودها بعدم دعم استقلال تايوان والتوقف عن اللعب بالنار بشأن قضية تايوان".لقاء نائب الرئيس التايواني مع هاريس ومن بعدها بيلوسي جاء خلال زيارته هندوراس لتنصيب رئيسها الجديد.وتكثف بكين ضغوطها لتقليص علاقات تايوان الدولية، مؤكدة أن الجزيرة الخاضعة للحكم الديمقراطي هي أراض صينية وليس لها الحق في إقامة أي علاقات مع دولة أخرى.ولا توجد علاقات رسمية للولايات المتحدة مع تايوان أيضًا، لكنها أهم داعم ومورد دولي للأسلحة إليها، فيما تعتبر الصين أن تايوان ودعم الولايات المتحدة لها من أهم الموضوعات التي تعيق علاقات سوية بين بكين وواشنطن.يشار إلى أن وليام لاي والذي يشغل الآن منصب نائب الرئيس، هو مرشح محتمل للرئاسة في انتخابات تايوان المقبلة في عام 2024.

https://arabic.sputniknews.com/20220128/نائبة-الرئيس-الأمريكي-تعلن-أنها-تحدثت-مع-نظيرها-التايواني-والصين-توقفوا-عن-اللعب-بالنار-1057358343.html

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