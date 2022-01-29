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https://arabic.sputniknews.com/20220129/وليامز-تحمل-مجلسي-النواب-والدولة-والحكومة-والمجلس-الرئاسي-في-ليبيا-المسؤولية-كاملة-وتوجه-لهم-طلبا-1057433042.html
وليامز تحمل مجلسي النواب والدولة والحكومة والمجلس الرئاسي في ليبيا المسؤولية كاملة وتوجه لهم طلبا
وليامز تحمل مجلسي النواب والدولة والحكومة والمجلس الرئاسي في ليبيا المسؤولية كاملة وتوجه لهم طلبا
وجهت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، اليوم السبت، طلبا إلى مجلسي النواب والدولة وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، والمجلس... 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T15:31+0000
2022-01-29T15:31+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وحملت وليامز، عبر حسابها على تويتر: "مجلس النواب والأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي المسؤولية كاملة لبذل كل الجهود للتحرك بسرعة لوضع خطة واضحة ومحددة زمنيًا لإجراء عملية انتخابية".وشددت، في تغريدتها، على ضرورة منح الليبيين فرصة ممارسة حقهم الديموقراطي وانتخاب ممثليهم".وكانت وليامز، التقت سفراء الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة، ومسؤولين من تلك الدول.وقال المبعوث الأمريكي إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند، عبر حسابه على تويتر، إن "السفراء أعربوا عن دعمهم القوي لجهود وليامز لتسهيل عقد الانتخابات قريبا، وبذلك تحقيق تطلعات 2.5 مليون ناخب ليبي".ويأتي اللقاء ضمن سلسلة الاجتماعات التي تجريها وليامز مع مختلف الأطراف الليبية في جميع أنحاء ليبيا، وكذلك مع السفراء والدبلوماسيين المعنيين بالأزمة، من أجل حشد الدعم للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة بين الأطراف الفاعلة في البلاد.وقالت ستيفاني وليامز، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن خروج المرتزقة من ليبيا ليس شرطا لإجراء الانتخابات كما ينبغي أن يتم إخراجهم بحذر.وأوضحت أن الليبيين يريدون إنهاء الفترة الانتقالية الطويلة التي شهدتها بلادهم، مشيرة إلى أن ذلك لن يتحقق إلا عبر صناديق الاقتراع.
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أخبار ليبيا اليوم

وليامز تحمل مجلسي النواب والدولة والحكومة والمجلس الرئاسي في ليبيا المسؤولية كاملة وتوجه لهم طلبا

15:31 GMT 29.01.2022
© AFP 2021 / STRINGERالمبعوثة الأممية بالإنابة لليبيا ستيفاني وليامز
المبعوثة الأممية بالإنابة لليبيا ستيفاني وليامز - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
© AFP 2021 / STRINGER
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وجهت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، اليوم السبت، طلبا إلى مجلسي النواب والدولة وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، والمجلس الرئاسي بشأن الانتخابات في ليبيا.
وحملت وليامز، عبر حسابها على تويتر: "مجلس النواب والأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي المسؤولية كاملة لبذل كل الجهود للتحرك بسرعة لوضع خطة واضحة ومحددة زمنيًا لإجراء عملية انتخابية".
وشددت، في تغريدتها، على ضرورة منح الليبيين فرصة ممارسة حقهم الديموقراطي وانتخاب ممثليهم".
وكانت وليامز، التقت سفراء الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة، ومسؤولين من تلك الدول.
وقال المبعوث الأمريكي إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند، عبر حسابه على تويتر، إن "السفراء أعربوا عن دعمهم القوي لجهود وليامز لتسهيل عقد الانتخابات قريبا، وبذلك تحقيق تطلعات 2.5 مليون ناخب ليبي".
ويأتي اللقاء ضمن سلسلة الاجتماعات التي تجريها وليامز مع مختلف الأطراف الليبية في جميع أنحاء ليبيا، وكذلك مع السفراء والدبلوماسيين المعنيين بالأزمة، من أجل حشد الدعم للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة بين الأطراف الفاعلة في البلاد.
وقالت ستيفاني وليامز، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن خروج المرتزقة من ليبيا ليس شرطا لإجراء الانتخابات كما ينبغي أن يتم إخراجهم بحذر.
وأوضحت أن الليبيين يريدون إنهاء الفترة الانتقالية الطويلة التي شهدتها بلادهم، مشيرة إلى أن ذلك لن يتحقق إلا عبر صناديق الاقتراع.
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