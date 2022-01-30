أمريكا تدعو كوريا الشمالية إلى الانضمام لمحادثات مباشرة بعد تجربتها الصاروخية الأخيرة

وقال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للصحفيين "نعتقد أنه من المناسب تماما والصحيح كلية أن نبدأ في إجراء بعض المناقشات الجادة".وأضاف المسؤول أن التجربة الكورية الشمالية الأخيرة تعد جزءا من نمط "مزعزع للاستقرار على نحو متزايد".وفي وقث سابق، الأحد، ذكرت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفات باتجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي، وذلك بعد أيام من سلسلة تجارب على صواريخ باليستية.وقال خفر السواحل الياباني في بيان، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا فيما يبدو.وأكدت كوريا الشمالية يوم الجمعة، إطلاق أربعة صواريخ في الأسبوع الأخير وشمل ذلك إطلاق صاروخين من طراز كروز بعيد المدى.
وجهت الولايات المتحدة اليوم الأحد نداء مباشرا لكوريا الشمالية للانضمام إلى محادثات مباشرة دون شروط مسبقة بشأن برامجها النووية والصاروخية، بعد أن أجرت بيونجيانج تجربة على ما يُعتقد أنه صاروخ باليستي متوسط المدى.
وقال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للصحفيين "نعتقد أنه من المناسب تماما والصحيح كلية أن نبدأ في إجراء بعض المناقشات الجادة".