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https://arabic.sputniknews.com/20220130/أمريكا-تدعو-كوريا-الشمالية-على-الانضمام-إلى-محادثات-مباشرة-بعد-تجربة-صاروخية-1057485522.html
أمريكا تدعو كوريا الشمالية إلى الانضمام لمحادثات مباشرة بعد تجربتها الصاروخية الأخيرة
أمريكا تدعو كوريا الشمالية إلى الانضمام لمحادثات مباشرة بعد تجربتها الصاروخية الأخيرة
وجهت الولايات المتحدة اليوم الأحد نداء مباشرا لكوريا الشمالية للانضمام إلى محادثات مباشرة دون شروط مسبقة بشأن برامجها النووية والصاروخية، بعد أن أجرت بيونجيانج... 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T23:46+0000
2022-01-30T23:48+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
كوريا الشمالية
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وقال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للصحفيين "نعتقد أنه من المناسب تماما والصحيح كلية أن نبدأ في إجراء بعض المناقشات الجادة".وأضاف المسؤول أن التجربة الكورية الشمالية الأخيرة تعد جزءا من نمط "مزعزع للاستقرار على نحو متزايد".وفي وقث سابق، الأحد، ذكرت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفات باتجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي، وذلك بعد أيام من سلسلة تجارب على صواريخ باليستية.وقال خفر السواحل الياباني في بيان، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا فيما يبدو.وأكدت كوريا الشمالية يوم الجمعة، إطلاق أربعة صواريخ في الأسبوع الأخير وشمل ذلك إطلاق صاروخين من طراز كروز بعيد المدى.
https://arabic.sputniknews.com/20220127/الاتحاد-الأوروبي-إطلاق-كوريا-الشمالية-للصواريخ-يهدد-السلم-الدولي-1057295285.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الشمالية

أمريكا تدعو كوريا الشمالية إلى الانضمام لمحادثات مباشرة بعد تجربتها الصاروخية الأخيرة

23:46 GMT 30.01.2022 (تم التحديث: 23:48 GMT 30.01.2022)
© REUTERS / KCNAاختبار إطلاق صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت في كوريا الشمالية، 11 يناير 2022
اختبار إطلاق صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت في كوريا الشمالية، 11 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© REUTERS / KCNA
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وجهت الولايات المتحدة اليوم الأحد نداء مباشرا لكوريا الشمالية للانضمام إلى محادثات مباشرة دون شروط مسبقة بشأن برامجها النووية والصاروخية، بعد أن أجرت بيونجيانج تجربة على ما يُعتقد أنه صاروخ باليستي متوسط المدى.
وقال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للصحفيين "نعتقد أنه من المناسب تماما والصحيح كلية أن نبدأ في إجراء بعض المناقشات الجادة".
اختبار إطلاق صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت في كوريا الشمالية، 11 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2022
الاتحاد الأوروبي: إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ يهدد السلم الدولي
27 يناير, 20:00 GMT
وأضاف المسؤول أن التجربة الكورية الشمالية الأخيرة تعد جزءا من نمط "مزعزع للاستقرار على نحو متزايد".
وفي وقث سابق، الأحد، ذكرت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفات باتجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي، وذلك بعد أيام من سلسلة تجارب على صواريخ باليستية.
وقال خفر السواحل الياباني في بيان، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا فيما يبدو.
وأكدت كوريا الشمالية يوم الجمعة، إطلاق أربعة صواريخ في الأسبوع الأخير وشمل ذلك إطلاق صاروخين من طراز كروز بعيد المدى.
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