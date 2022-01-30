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https://arabic.sputniknews.com/20220130/التجربة-السابعة-خلال-شهر-كوريا-الشمالية-تطلق-مقذوفات-باتجاه-البحر-1057445878.html
التجربة السابعة خلال شهر.. كوريا الشمالية تطلق مقذوفات باتجاه البحر
التجربة السابعة خلال شهر.. كوريا الشمالية تطلق مقذوفات باتجاه البحر
ذكرت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفات باتجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي، وذلك بعد أيام من سلسلة تجارب على صواريخ... 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T00:19+0000
2022-01-30T00:19+0000
كوريا الشمالية
صاروخ باليتسي
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وإذا تأكدت الأنباء فستكون هذه التجربة الصاروخية السابعة التي تجريها كوريا الشمالية هذا العام.وقال خفر السواحل الياباني في بيان، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا فيما يبدو.وأكدت كوريا الشمالية يوم الجمعة، إطلاق أربعة صواريخ في الأسبوع الأخير وشمل ذلك إطلاق صاروخين من طراز كروز بعيد المدى.
https://arabic.sputniknews.com/20220126/كوريا-الشمالية-تطلق-مقذوفا-مجهول-الهوية-إلى-بحر-اليابان-1057219045.html
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كوريا الشمالية, صاروخ باليتسي

التجربة السابعة خلال شهر.. كوريا الشمالية تطلق مقذوفات باتجاه البحر

00:19 GMT 30.01.2022
© REUTERS / KCNAاختبار إطلاق صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت في كوريا الشمالية، 11 يناير 2022
اختبار إطلاق صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت في كوريا الشمالية، 11 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© REUTERS / KCNA
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ذكرت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفات باتجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي، وذلك بعد أيام من سلسلة تجارب على صواريخ باليستية.
وإذا تأكدت الأنباء فستكون هذه التجربة الصاروخية السابعة التي تجريها كوريا الشمالية هذا العام.
ويقول الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، إنه يرغب في تعزيز قدرات الجيش بأحدث التقنيات في وقت تتعثر فيه المحادثات مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
وقال خفر السواحل الياباني في بيان، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا فيما يبدو.
وأكدت كوريا الشمالية يوم الجمعة، إطلاق أربعة صواريخ في الأسبوع الأخير وشمل ذلك إطلاق صاروخين من طراز كروز بعيد المدى.
اختبار إطلاق صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت في كوريا الشمالية، 11 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
كوريا الشمالية تطلق مقذوفا مجهول الهوية باتجاه بحر اليابان
26 يناير, 23:19 GMT
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