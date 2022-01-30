"أنصار الله" تعلن قصف تجمع للقوات الموالية للحكومة اليمنية بصاروخ باليستي

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله"، في بيان أن "القوة الصاروخية تمكنت من استهداف تجمع كبير لمرتزقة الإمارات وعناصر داعش بصاروخ بالستي ظهر اليوم الأحد. حسب تعبيره.وأضاف أن الاستهداف كان في منطقة النقوب بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة.ووفقا له، فإن الصاروخ أصاب هدفه بدقة.وأكد أن العملية أسفرت عن مصرع وإصابة أعداد كبيرة منهم وتدمير وإحراق 5 آليات.وتقود السعودية، منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيين)، أنها قصفت تجمع للقوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا بصاروخ باليستي أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله"، في بيان أن "القوة الصاروخية تمكنت من استهداف تجمع كبير لمرتزقة الإمارات وعناصر داعش بصاروخ بالستي ظهر اليوم الأحد. حسب تعبيره.
تمكنت القوة الصاروخية بفضل الله من إستهداف تجمع كبير لمرتزقة الإمارات وعناصر داعش في منطقة النقوب بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة بصاروخ بالستي ظهر اليوم الأحد وكانت الإصابة دقيقة نتج عن الإستهداف مصرع وإصابة أعداد كبيرة منهم وتدمير وإحراق خمس آليات .
وأضاف أن الاستهداف كان في منطقة النقوب بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة.
ووفقا له، فإن الصاروخ أصاب هدفه بدقة.
وأكد أن العملية أسفرت عن مصرع وإصابة أعداد كبيرة منهم وتدمير وإحراق 5 آليات.
وتقود السعودية، منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.