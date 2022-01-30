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"أنصار الله" تعلن قصف تجمع للقوات الموالية للحكومة اليمنية بصاروخ باليستي
"أنصار الله" تعلن قصف تجمع للقوات الموالية للحكومة اليمنية بصاروخ باليستي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيين)، أنها قصفت تجمع للقوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا بصاروخ باليستي أسفر عن وقوع قتلى وجرحى. 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T11:22+0000
2022-01-30T11:22+0000
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وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله"، في بيان أن "القوة الصاروخية تمكنت من استهداف تجمع كبير لمرتزقة الإمارات وعناصر داعش بصاروخ بالستي ظهر اليوم الأحد. حسب تعبيره.وأضاف أن الاستهداف كان في منطقة النقوب بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة.ووفقا له، فإن الصاروخ أصاب هدفه بدقة.وأكد أن العملية أسفرت عن مصرع وإصابة أعداد كبيرة منهم وتدمير وإحراق 5 آليات.وتقود السعودية، منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
https://arabic.sputniknews.com/20220129/أنصار-الله-تبدأ-محاكمة-12-أمريكيا-بتهمة-تدمير-بطاريات-دفاع-جوي-1057445048.html
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العالم العربي, أنصار الله, أخبار اليمن الأن, تنظيم داعش الإرهابي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

"أنصار الله" تعلن قصف تجمع للقوات الموالية للحكومة اليمنية بصاروخ باليستي

11:22 GMT 30.01.2022
© REUTERS / HANDOUTمقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021.
مقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© REUTERS / HANDOUT
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أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيين)، أنها قصفت تجمع للقوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا بصاروخ باليستي أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله"، في بيان أن "القوة الصاروخية تمكنت من استهداف تجمع كبير لمرتزقة الإمارات وعناصر داعش بصاروخ بالستي ظهر اليوم الأحد. حسب تعبيره.
وأضاف أن الاستهداف كان في منطقة النقوب بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة.
ووفقا له، فإن الصاروخ أصاب هدفه بدقة.
وأكد أن العملية أسفرت عن مصرع وإصابة أعداد كبيرة منهم وتدمير وإحراق 5 آليات.
وتقود السعودية، منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
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