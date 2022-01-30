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بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220130/أهداف-مباراة-السنغال-وغينيا-الإستوائية-3-1-في-ربع-نهائي-أمم-أفريقيا--1057484371.html
أهداف مباراة السنغال وغينيا الإستوائية (3-1) في ربع نهائي أمم أفريقيا... فيديو
أهداف مباراة السنغال وغينيا الإستوائية (3-1) في ربع نهائي أمم أفريقيا... فيديو
استطاع المنتخب السنغالي أن يفوز على فريق غينيا الإستوائية بـ3 أهداف مقابل هدف وحيد، وذلك في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد بالكاميرون في إطار ربع نهائي... 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T21:18+0000
2022-01-30T21:18+0000
2022-01-30T21:20+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
رياضة
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وسجل فى البداية فامارا ديدهيو للسنغال في الدقيقة 29، من تمريرة رائعة من ساديو ماني.وسجل جانيك بويلا هدف التعادل لغينيا الاستوائية في الدقيقة 57.ثم أحرز كوياتي الهدف الثاني للمنتخب السنغالي في الدقيقة 69، بسبب خطأ من مدافعي غينيا الاستوائية.وسجل إسماعيلا سار الهدف الثالث للسنغال في الدقيقة 69.وصعد السنغال إلى نصف نهائي أمم أفريقيا 2021، ليلتقي يوم الأربعاء منتخب بوركينا فاسو الذي تأهل على حساب تونس أمس السبت.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
أهداف مباراة السنغال وغينيا الإستوائية (3-1) في ربع نهائي أمم أفريقيا... فيديو 21:18 GMT 30.01.2022 (تم التحديث: 21:20 GMT 30.01.2022)
استطاع المنتخب السنغالي أن يفوز على فريق غينيا الإستوائية بـ3 أهداف مقابل هدف وحيد، وذلك في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد بالكاميرون في إطار ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية.
وسجل فى البداية فامارا ديدهيو للسنغال في الدقيقة 29، من تمريرة رائعة من ساديو ماني.
وسجل جانيك بويلا هدف التعادل لغينيا الاستوائية في الدقيقة 57.
ثم أحرز كوياتي الهدف الثاني للمنتخب السنغالي في الدقيقة 69، بسبب خطأ من مدافعي غينيا الاستوائية.
وسجل إسماعيلا سار الهدف الثالث للسنغال في الدقيقة 69.
وصعد السنغال إلى
نصف نهائي أمم أفريقيا
2021، ليلتقي يوم الأربعاء منتخب بوركينا فاسو الذي تأهل على حساب تونس أمس السبت.