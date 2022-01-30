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بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220130/أهداف-مباراة-مصر-والمغرب-في--كأس-الأمم-الإفريقية-2-1-فيديو-1057478452.html
أهداف مباراة مصر والمغرب في كأس الأمم الإفريقية 2-1... فيديو
أهداف مباراة مصر والمغرب في كأس الأمم الإفريقية 2-1... فيديو
قلب المنتخب المصري تأخره بهدف إلى فوز ثمين على نظيره المغربي بهدفين، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الأحد، ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم... 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T18:18+0000
2022-01-30T18:18+0000
2022-01-30T18:18+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
منتخب مصر الوطني
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وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1، حيث تقدم المنتخب المغربي بهدف سجله سفيان بوفال في الدقيقة السابعة من ركلة جزاء، وتعادل المنتخب المصري عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 53.وفي الشوط الإضافي، سجل المنتخب المصري الهدف الثاني عن طريق محمود حسن تريزيغيه في الدقيقة 100.وتأهل المنتخب المصري إلى الدور قبل النهائي، ليضرب موعدا يوم الخميس المقبل مع نظيره الكاميروني الذي تغلب أمس على غامبيا بهدفين دون رد.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منتخب مصر الوطني
أهداف مباراة مصر والمغرب في كأس الأمم الإفريقية 2-1... فيديو
قلب المنتخب المصري تأخره بهدف إلى فوز ثمين على نظيره المغربي بهدفين، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الأحد، ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.
وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1، حيث تقدم المنتخب المغربي بهدف سجله سفيان بوفال في الدقيقة السابعة من ركلة جزاء، وتعادل المنتخب المصري عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 53.
وفي الشوط الإضافي، سجل المنتخب المصري الهدف الثاني عن طريق محمود حسن تريزيغيه في الدقيقة 100.
وتأهل المنتخب المصري
إلى الدور قبل النهائي، ليضرب موعدا يوم الخميس المقبل مع
نظيره الكاميروني
الذي تغلب أمس على غامبيا بهدفين دون رد.