https://arabic.sputniknews.com/20220130/إعلام-أمريكي-عدد-القتلى-بين-ضباط-الشرطة-عام-2021-في-البلاد-الأعلى-منذ-20-عاما-1057446132.html

إعلام أمريكي: عدد القتلى بين ضباط الشرطة عام 2021 في البلاد الأعلى منذ 20 عاما

إعلام أمريكي: عدد القتلى بين ضباط الشرطة عام 2021 في البلاد الأعلى منذ 20 عاما

أفادت شبكة فوكس نيوز الأمريكية بأن عدد الضباط الذين قتلوا في عام 2021 في الولايات المتحدة هو الأعلى على الإطلاق خلال العشرين عاما الماضية. 30.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-30T02:03+0000

2022-01-30T02:03+0000

2022-01-30T02:33+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

الشرطة الأمريكية

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وذكرت فوكس نيوز يوم الجمعة، نقلا عن بيانات نشرها مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، أن هذا الرقم يشمل مواجهات غير مبررة وكمائن مدبرة.وأكد التقرير أن 346 ضابط شرطة أطلق عليهم النار خلال العام المنصرم (2021)، قُتل 63 منهم. وارتفع عدد الضباط الذين تم إطلاق النار عليهم أثناء أداء واجبهم عن عام 2020 الذي شهد إطلاق نار على 312 ضابطا قُتل 47 منهم، وارتفاعا من 293 في عام 2019، قُتل 50 منهم.وأشار التقرير إلى أن هذا الاتجاه لا يظهر أي بوادر على أن يشهد هذا العام تراجعا، حيث وقع ستة من ضباط الشرطة ضحايا لأعمال العنف المسلح خلال اليومين الماضيين فقط.فقد أُطلق النار على ضابطي شرطة بعد ظهر يوم الأربعاء فى سانت لويس. وأُطلق النار على نائب عمدة ميلووكي عدة مرات عند توقفه في إشارة مرور مساء الأربعاء، كما أُطلق النار على ثلاثة آخرين من ضباط الشرطة في هيوستن يوم الخميس، حسبما ذكر التقرير.

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الولايات المتحدة الأمريكية, الشرطة الأمريكية