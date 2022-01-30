استطلاع رأي إسرائيلي يعيد نتنياهو إلى المشهد السياسي.. متفوقا بقوة على بينيت

ونشرت القناة العبرية الـ 12، صباح اليوم الأحد، استطلاعا للرأي كشفت من خلاله أن 4 % فقط من الناخبين أو المصِّوتين يريدون نفتالي بينيت رئيسا للوزراء، مقابل 31 % لنتنياهو.وطرح الاستطلاع الإسرائيلي سؤالا حول من يتولى منصب رئيس الوزراء المقبل، جاء نتنياهو في المرتبة الأولى بنسبة 31 %، ويليه يائير لابيد، وزير الخارجية الحالي بـ 20 %، في حين جاء بيني غانتس، وزير الدفاع في المرتبة الثالثة بـ11 % من نسب المصوتين في الاستطلاع.للمزيد: نتنياهو: إيران تتقدم بسرعة ونفتالي بينيت صامت وينحني أمامهاوبدوره، لم يرغب نتنياهو في تمرير هذا الاستطلاع مرور الكرام، وإنما نشر تغريدة جديدة على حسابه على "تويتر"، صباح اليوم للتعليق عليه، مازحا "شكرا".
وطرح الاستطلاع الإسرائيلي سؤالا حول من يتولى منصب رئيس الوزراء المقبل، جاء نتنياهو في المرتبة الأولى بنسبة 31 %، ويليه يائير لابيد، وزير الخارجية الحالي بـ 20 %، في حين جاء بيني غانتس، وزير الدفاع في المرتبة الثالثة بـ11 % من نسب المصوتين في الاستطلاع.