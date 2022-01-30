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https://arabic.sputniknews.com/20220130/استطلاع-رأي-إسرائيلي-يعيد-نتنياهو-إلى-المشهد-السياسي-متفوقا-بقوة-على-بينيت-1057454273.html
استطلاع رأي إسرائيلي يعيد نتنياهو إلى المشهد السياسي.. متفوقا بقوة على بينيت
استطلاع رأي إسرائيلي يعيد نتنياهو إلى المشهد السياسي.. متفوقا بقوة على بينيت
أعاد استطلاع رأي إسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء السابق زعيم المعارضة، إلى المشهد السياسي، متفوقا على سلفه، نفتالي بينيت. 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T10:05+0000
2022-01-30T10:05+0000
إسرائيل
بنيامين نتنياهو
أخبار عالمية
نفتالي بينيت
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ونشرت القناة العبرية الـ 12، صباح اليوم الأحد، استطلاعا للرأي كشفت من خلاله أن 4 % فقط من الناخبين أو المصِّوتين يريدون نفتالي بينيت رئيسا للوزراء، مقابل 31 % لنتنياهو.وطرح الاستطلاع الإسرائيلي سؤالا حول من يتولى منصب رئيس الوزراء المقبل، جاء نتنياهو في المرتبة الأولى بنسبة 31 %، ويليه يائير لابيد، وزير الخارجية الحالي بـ 20 %، في حين جاء بيني غانتس، وزير الدفاع في المرتبة الثالثة بـ11 % من نسب المصوتين في الاستطلاع.للمزيد: نتنياهو: إيران تتقدم بسرعة ونفتالي بينيت صامت وينحني أمامهاوبدوره، لم يرغب نتنياهو في تمرير هذا الاستطلاع مرور الكرام، وإنما نشر تغريدة جديدة على حسابه على "تويتر"، صباح اليوم للتعليق عليه، مازحا "شكرا".
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إسرائيل, بنيامين نتنياهو, أخبار عالمية, نفتالي بينيت

استطلاع رأي إسرائيلي يعيد نتنياهو إلى المشهد السياسي.. متفوقا بقوة على بينيت

10:05 GMT 30.01.2022
© REUTERS / POOLرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يمين) وزعيم حزب "يمينا" نفتالي بينيت (يسار)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يمين) وزعيم حزب يمينا نفتالي بينيت (يسار) - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© REUTERS / POOL
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أعاد استطلاع رأي إسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء السابق زعيم المعارضة، إلى المشهد السياسي، متفوقا على سلفه، نفتالي بينيت.
ونشرت القناة العبرية الـ 12، صباح اليوم الأحد، استطلاعا للرأي كشفت من خلاله أن 4 % فقط من الناخبين أو المصِّوتين يريدون نفتالي بينيت رئيسا للوزراء، مقابل 31 % لنتنياهو.
وطرح الاستطلاع الإسرائيلي سؤالا حول من يتولى منصب رئيس الوزراء المقبل، جاء نتنياهو في المرتبة الأولى بنسبة 31 %، ويليه يائير لابيد، وزير الخارجية الحالي بـ 20 %، في حين جاء بيني غانتس، وزير الدفاع في المرتبة الثالثة بـ11 % من نسب المصوتين في الاستطلاع.
للمزيد: نتنياهو: إيران تتقدم بسرعة ونفتالي بينيت صامت وينحني أمامها
وبدوره، لم يرغب نتنياهو في تمرير هذا الاستطلاع مرور الكرام، وإنما نشر تغريدة جديدة على حسابه على "تويتر"، صباح اليوم للتعليق عليه، مازحا "شكرا".
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