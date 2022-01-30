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https://arabic.sputniknews.com/20220130/الأهلي-يعيد-لاعبه-محمد-عبد-المنعم-ويقطع-إعارته-إلى-فيوتشر-بعد-تألقه-مع-منتخب-مصر-1057481409.html
الأهلي يعيد لاعبه محمد عبد المنعم ويقطع إعارته إلى فيوتشر بعد تألقه مع منتخب مصر
الأهلي يعيد لاعبه محمد عبد المنعم ويقطع إعارته إلى فيوتشر بعد تألقه مع منتخب مصر
أعلن الإعلامي المصري أحمد شوبير، موافقة نادي فيوتشر على قطع إعارة محمد عبدالمنعم مدافع الفريق، ومنتخب مصر، وعودته إلى النادي الأهلي مرة أخرى، بعد تألقه الشديد... 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T19:44+0000
2022-01-30T19:44+0000
2022-01-30T19:44+0000
أخبار مصر الآن
أخبار النادي الأهلي
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وقال شوبير، الذي يشغل منصب رئيس نادي فيوتشر، عبر حسابه على "تويتر"، إن إدارة ناديه "وافقت رسميًا على عودة محمد عبدالمنعم للنادي الأهلي". ومع عودة عبد المنعم للأهلي قرر النادي الأحمر إعارة عبدالرحمن مانو لاعب الوسط إلى فيوتشر لمدة 6 شهور وحتى نهاية الموسم.وكان الأهلي قد أعار محمد عبدالمنعم إلى فيوتشر قبل بداية الموسم، ولكن نظرًا للأزمة الدفاعية الحالية، مع تألق اللاعب اللافت للنظر مع منتخب مصر، نجح مسؤولو القلعة الحمراء في إنهاء الإعارة.ويتواجد محمد عبدالمنعم حاليًا مع منتخب مصر، الذي صعد إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، عقب الفوز على المغرب في دو رالـ8.وبلغت مصر دور نصف النهائي من بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم "الكاميرون 2021"، اليوم الأحد، عقب فوزها على نظيرها المغرب بهدفين لواحد بعد التمديد لشوطين إضافيين.
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أخبار مصر الآن, أخبار النادي الأهلي
الأهلي يعيد لاعبه محمد عبد المنعم ويقطع إعارته إلى فيوتشر بعد تألقه مع منتخب مصر
أعلن الإعلامي المصري أحمد شوبير، موافقة نادي فيوتشر على قطع إعارة محمد عبدالمنعم مدافع الفريق، ومنتخب مصر، وعودته إلى النادي الأهلي مرة أخرى، بعد تألقه الشديد مع الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية.
وقال شوبير، الذي يشغل منصب رئيس نادي فيوتشر، عبر حسابه على "تويتر"، إن إدارة ناديه "وافقت رسميًا على عودة محمد عبدالمنعم للنادي الأهلي".
ومع عودة عبد المنعم للأهلي قرر النادي الأحمر إعارة عبدالرحمن مانو لاعب الوسط إلى فيوتشر لمدة 6 شهور وحتى نهاية الموسم.
وكان الأهلي قد أعار
محمد عبدالمنعم
إلى فيوتشر قبل بداية الموسم، ولكن نظرًا للأزمة الدفاعية الحالية، مع تألق اللاعب اللافت للنظر مع منتخب مصر، نجح مسؤولو القلعة الحمراء في إنهاء الإعارة.
ويتواجد محمد عبدالمنعم حاليًا مع منتخب مصر، الذي صعد إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، عقب الفوز على المغرب في دو رالـ8.
وبلغت مصر دور نصف النهائي
من بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم "الكاميرون 2021"، اليوم الأحد، عقب فوزها على نظيرها المغرب بهدفين لواحد بعد التمديد لشوطين إضافيين.