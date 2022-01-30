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https://arabic.sputniknews.com/20220130/بوريل-نبحث-مع-أمريكا-وقطر-وأذربيجان-مسألة-الغاز-حال-قررت-روسيا-خفض-أو-قطع-الإمدادات-1057476503.html
بوريل: نبحث مع أمريكا وقطر وأذربيجان مسألة الغاز حال قررت روسيا خفض أو قطع الإمدادات
بوريل: نبحث مع أمريكا وقطر وأذربيجان مسألة الغاز حال قررت روسيا خفض أو قطع الإمدادات
قال مفوض السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي يعمل مع الولايات المتحدة وقطر وأذربيجان على مسألة الغاز، وذلك حال قررت... 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T17:10+0000
2022-01-30T17:10+0000
أخبار أوروبا
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القاهرة - سبوتنيك. وتابع بوريل في بيان حول الأزمة الأوكرانية: "نستعد حال فشلت الدبلوماسية. نبحث كل السيناريوهات، وبينها العمل مع الشركاء، مثل الولايات المتحدة وقطر وأذربيجان، حول مسألة الغاز، حال قررت روسيا تخفيضه أو قطعه".وبشأن أوكرانيا قال نيكولاي باتروشيف، سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، إن روسيا لا تريد الحرب، وأولئك الذين يفرضونها في الغرب يسعون وراء تطلعاتهم الأنانية.وقال باتروشيف للصحفيين: "لا نريد الحرب. ولسنا بحاجة إليها على الإطلاق. وأولئك الذين يفرضونها وخاصة من الغرب يسعون وراء تلفيقاتهم الأنانية".كما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق، لا تخلق روسيا أي ذرائع لحالة الصراع حول أوكرانيا. ووفقًا له، فإن روسيا لا تستبعد أن تكون الهستيريا المحيطة بأوكرانيا، التي يروّج لها الغرب، تهدف إلى تغطية خط كييف في تخريب اتفاقات مينسك بشأن دونباس.وفقًا للمتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، فإن الهستيريا الإعلامية للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن أوكرانيا محاطة بسخاء بالأكاذيب والزيف.
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أخبار أوروبا

بوريل: نبحث مع أمريكا وقطر وأذربيجان مسألة الغاز حال قررت روسيا خفض أو قطع الإمدادات

17:10 GMT 30.01.2022
© AP Photo / CHRISTIAN LUTZجوزيب بوريل رئيس الدبلوماسية الأوروبية
جوزيب بوريل رئيس الدبلوماسية الأوروبية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© AP Photo / CHRISTIAN LUTZ
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قال مفوض السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي يعمل مع الولايات المتحدة وقطر وأذربيجان على مسألة الغاز، وذلك حال قررت روسيا تخفيض إمدادات الغاز في ظل التوترات مع أوكرانيا.
القاهرة - سبوتنيك. وتابع بوريل في بيان حول الأزمة الأوكرانية: "نستعد حال فشلت الدبلوماسية. نبحث كل السيناريوهات، وبينها العمل مع الشركاء، مثل الولايات المتحدة وقطر وأذربيجان، حول مسألة الغاز، حال قررت روسيا تخفيضه أو قطعه".
وبشأن أوكرانيا قال نيكولاي باتروشيف، سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، إن روسيا لا تريد الحرب، وأولئك الذين يفرضونها في الغرب يسعون وراء تطلعاتهم الأنانية.
وقال باتروشيف للصحفيين: "لا نريد الحرب. ولسنا بحاجة إليها على الإطلاق. وأولئك الذين يفرضونها وخاصة من الغرب يسعون وراء تلفيقاتهم الأنانية".
كما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق، لا تخلق روسيا أي ذرائع لحالة الصراع حول أوكرانيا. ووفقًا له، فإن روسيا لا تستبعد أن تكون الهستيريا المحيطة بأوكرانيا، التي يروّج لها الغرب، تهدف إلى تغطية خط كييف في تخريب اتفاقات مينسك بشأن دونباس.
وفقًا للمتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، فإن الهستيريا الإعلامية للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن أوكرانيا محاطة بسخاء بالأكاذيب والزيف.
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