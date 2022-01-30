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https://arabic.sputniknews.com/20220130/حزب-الله-مشروعنا-هو-مواجهة-إسرائيل-وأذنابها-1057475087.html
حزب الله: مشروعنا هو مواجهة إسرائيل وأذنابها
حزب الله: مشروعنا هو مواجهة إسرائيل وأذنابها
قال حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، إن "مشروعه هو مواجهة إسرائيل وأذنابها"، مؤكدا أنه "لن يقبل بمواجهة داخلية لتحدث فتنة كما يريد البعض". 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T16:44+0000
2022-01-30T16:44+0000
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار حزب الله
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وأوضح نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، في كلمة له، إن "المقاومة، حاجة ضرورية، ومقوّم وجود لبنان السيد الحر المستقل"، مشيرا إلى أن لبنان في مواجهة مع عدو إسرائيلي، خطابه وخططه تركز دائماً على العدوان والاحتلال".وأضاف أن "كل تصريحات المسؤولين الإسرائيليين، تنطلق وتؤكد على الوقت الذي يمكن أن يعتدوا فيه على لبنان وفي المنطقة"، متابعا: "عليه، كيف يمكن أن نواجه التهديد الإسرائيلي، وكيف يمكن أن نواجه العدوان الإسرائيلي، وبالتالي، إن لم تكن هناك مقاومة، فهذا يعني أننا نسلّم البلد لإسرائيل ومشروعها".وكانت قناة عبرية، أفادت مؤخرا بأن "حزب الله" اللبناني سيهاجم إسرائيل في حالة هجوم تل أبيب على المنشآت النووية الإيرانية.وأجرت هيئة البث الإسرائيلية، لقاء مع محللها للشؤون العربية، روعي قايتس، أوضح من خلاله أن حزب الله لن يتوانى عن مهاجمة إسرائيل في حال أقدمت الأخيرة على مهاجمة إيران.وأكدت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن الجبهة الشمالية مع لبنان وسوريا ستشتعل، مجددا، في حال هجوم إسرائيل على إيران، بدعوى أن حزب الله اللبناني لن يسكت أمام هذه الهجمات، وسيكون الأداة الإيرانية أو السلاح الإيراني الأول أمام إسرائيل.وأشارت القناة العبرية إلى أن الجيش الإسرائيلي لديه استعداد تام لأي سيناريو على الجبهة الشمالية، حيث يتوقع الجيش أن حزب الله سيقوم بمهاجمة قواته على الحدود والمناطق الشمالية الإسرائيلية في حال بدء الحرب الإيرانية الإسرائيلية.من جانبها، أكدت صحيفة "هاآرتس العبرية"، أن هناك قلقا يسود أروقة الحكم في إسرائيل من تزايد تسيير "حزب الله" اللبناني للطائرات المسيرة.وذكرت الصحيفة في مجمل تقريرها أن "حزب الله" اللبناني يقوم بتسيير طائرات مسيرة بهدف استخباراتي لجمع المعلومات عن إسرائيل، وبشكل دائم ومستمر، وهو ما يعني استمرار القلق من ذلك داخل القيادات السياسية والعسكرية في تل أبيب.وجاء قلق الصحيفة بعد نجاح الجيش الإسرائيلي في إسقاط طائرة مسيرة تابعة لحزب الله اللبناني عبرت الحدود الإسرائيلية، يوم الجمعة الماضية، وأكد الجيش في بيان له أن تلك الطائرة المسيرة تستخدم لأغراض استخباراتية.وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المسيرة هي السادسة من نوعها والتي يسقطها الجيش الإسرائيلي خلال عام واحد فقط، على التوالي.
https://arabic.sputniknews.com/20220111/قناة-عبرية-حزب-الله-سيهاجم-إسرائيل-في-حال-أقدمت-على-ضرب-إيران-1055263766.html
https://arabic.sputniknews.com/20220109/بعد-إسقاط-طائرة-لـحزب-الله-قلق-إسرائيلي-من-الاستخدام-الواسع-للمسيرات-1055134963.html
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله

حزب الله: مشروعنا هو مواجهة إسرائيل وأذنابها

16:44 GMT 30.01.2022
© AP Photo / Hassan Ammarحزب الله في لبنان
حزب الله في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© AP Photo / Hassan Ammar
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قال حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، إن "مشروعه هو مواجهة إسرائيل وأذنابها"، مؤكدا أنه "لن يقبل بمواجهة داخلية لتحدث فتنة كما يريد البعض".
وأوضح نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، في كلمة له، إن "المقاومة، حاجة ضرورية، ومقوّم وجود لبنان السيد الحر المستقل"، مشيرا إلى أن لبنان في مواجهة مع عدو إسرائيلي، خطابه وخططه تركز دائماً على العدوان والاحتلال".
علم حزب الله اللبناني، صيدا، لبنان 7 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
قناة عبرية: حزب الله سيهاجم إسرائيل في حال أقدمت على ضرب إيران
11 يناير, 20:45 GMT
وأضاف أن "كل تصريحات المسؤولين الإسرائيليين، تنطلق وتؤكد على الوقت الذي يمكن أن يعتدوا فيه على لبنان وفي المنطقة"، متابعا: "عليه، كيف يمكن أن نواجه التهديد الإسرائيلي، وكيف يمكن أن نواجه العدوان الإسرائيلي، وبالتالي، إن لم تكن هناك مقاومة، فهذا يعني أننا نسلّم البلد لإسرائيل ومشروعها".
وكانت قناة عبرية، أفادت مؤخرا بأن "حزب الله" اللبناني سيهاجم إسرائيل في حالة هجوم تل أبيب على المنشآت النووية الإيرانية.
وأجرت هيئة البث الإسرائيلية، لقاء مع محللها للشؤون العربية، روعي قايتس، أوضح من خلاله أن حزب الله لن يتوانى عن مهاجمة إسرائيل في حال أقدمت الأخيرة على مهاجمة إيران.
وأكدت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن الجبهة الشمالية مع لبنان وسوريا ستشتعل، مجددا، في حال هجوم إسرائيل على إيران، بدعوى أن حزب الله اللبناني لن يسكت أمام هذه الهجمات، وسيكون الأداة الإيرانية أو السلاح الإيراني الأول أمام إسرائيل.
وأشارت القناة العبرية إلى أن الجيش الإسرائيلي لديه استعداد تام لأي سيناريو على الجبهة الشمالية، حيث يتوقع الجيش أن حزب الله سيقوم بمهاجمة قواته على الحدود والمناطق الشمالية الإسرائيلية في حال بدء الحرب الإيرانية الإسرائيلية.
طائرة مسيرة - درون - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
بعد إسقاط طائرة مسيرة لـ"حزب الله"... قلق إسرائيلي من الاستخدام الواسع للمسيرات
9 يناير, 14:06 GMT
من جانبها، أكدت صحيفة "هاآرتس العبرية"، أن هناك قلقا يسود أروقة الحكم في إسرائيل من تزايد تسيير "حزب الله" اللبناني للطائرات المسيرة.
وذكرت الصحيفة في مجمل تقريرها أن "حزب الله" اللبناني يقوم بتسيير طائرات مسيرة بهدف استخباراتي لجمع المعلومات عن إسرائيل، وبشكل دائم ومستمر، وهو ما يعني استمرار القلق من ذلك داخل القيادات السياسية والعسكرية في تل أبيب.
وجاء قلق الصحيفة بعد نجاح الجيش الإسرائيلي في إسقاط طائرة مسيرة تابعة لحزب الله اللبناني عبرت الحدود الإسرائيلية، يوم الجمعة الماضية، وأكد الجيش في بيان له أن تلك الطائرة المسيرة تستخدم لأغراض استخباراتية.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المسيرة هي السادسة من نوعها والتي يسقطها الجيش الإسرائيلي خلال عام واحد فقط، على التوالي.
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