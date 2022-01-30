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https://arabic.sputniknews.com/20220130/وزير-الخارجية-الكويتي-تلقينا-رد-لبنان-على-الورقة-الخليجية-ونشكر-الأشقاء-في-بيروت-على-التعاون--1057465618.html
وزير الخارجية الكويتي: تلقينا رد لبنان على الورقة الخليجية ونشكر الأشقاء في بيروت على التعاون
وزير الخارجية الكويتي: تلقينا رد لبنان على الورقة الخليجية ونشكر الأشقاء في بيروت على التعاون
أعلن وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، اليوم الأحد، تلقي الرد من لبنان على الورقة الخليجية. 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T14:42+0000
2022-01-30T14:42+0000
أخبار لبنان
أخبار الكويت اليوم
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وقال أحمد ناصر الصباح، في مؤتمر صحفي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في ختام الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب بالكويت، "تلقينا رد لبنان على المقترحات الخليجية، ونحن قدمنا إطار إجراءات لبناء الثقة بين دول الخليج ولبنان".واعتبر أن "الأمر متروك لدراسة هذا الرد من قبل الجهات المعنية لمعرفة ما هي الخطوة القادمة مع لبنان"، موجها الشكر إلى "الأشقاء في لبنان على التعاون مع الرسالة الخليجية".ولفت وزير الخارجية الكويتي الى أن اجتماع وزراء الخارجية العرب التشاوري شهد مباحثات إيجابية وصريحة، مؤكدا أن "هناك قرار عربي بالإجماع بإدانة الاعتداءات الحوثية الإرهابية على السعودية والإمارات".وأفادت قناة "الجديد" اللبنانية، أمس السبت، بأن وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بوحبيب، سلم نظيره الكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح، ورقة تتضمن رد بلاده على مبادرة "إعادة بناء الثقة" مع الدول الخليجية.ونقلت القناة عن مصادر لم تسمها، أن بوحبيب نقل رسالة من الرئيس اللبناني، ميشال عون، إلى أمير الكويت، نواف الأحمد الجابر الصباح، وسلمها إلى وزير الخارجية الكويتي، مع ورقة الرد اللبناني على المقترحات الخليجية، مؤكدة أن "أجواء الاجتماع مع وزير خارجية الكويت كانت ممتازة".وكانت مصادر مطلعة في لبنان قد كشفت مضمون مسودة رسالة حكومية خاصة بالرد على الشروط الخليجية لتحسين العلاقات مع دول الخليج ومن أبرزها تقييد "حزب الله" "المدعوم من إيران".وحسب "رويترز"، تفيد مسودة رسالة الحكومة اللبنانية بأن بيروت لن تتطرق لهذه المسألة لكنها ستعبر عن احترامها لكافة قرارات الشرعية الدولية بما يضمن السلم الأهلي والاستقرار الوطني للبنان.لكن المسودة لم تتضمن إشارة لقرارات محددة للأمم المتحدة ولا لخطوات لتنفيذها.وجاء في مسودة الرسالة أيضا أن الحكومة اللبنانية ستعلن التزامها "قولا وفعلا بسياسة النأي بالنفس" عن الصراعات الإقليمية وهي سياسة تتبعها الحكومات اللبنانية حتى مع قيام حزب الله بنشر مقاتلين في سوريا.كما تتعهد الحكومة اللبنانية "بتعزيز الإجراءات بالتعاون مع الدول العربية الشقيقة لمنع تهريب الممنوعات وبشكل خاص المخدرات إلى دول مجلس التعاون الخليجي".وتفاقم التوتر في علاقات لبنان مع دول الخليج العربية لأقصى حد في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عندما طردت السعودية وعدة دول خليجية سفراء لبنان في رد فعل على تصريحات وزير لبناني سابق انتقد التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.وكانت زيارة وزير الخارجية الكويتي لبيروت الأسبوع الماضي هي الأولى منذ تفجر الخلاف.وقال الوزير الكويتي خلال الزيارة إنه يتعين ألا يكون لبنان منصة للعداء سواء بالقول أو بالفعل تجاه دول الخليج العربية.
https://arabic.sputniknews.com/20220129/وزير-الخارجية-اللبناني-يسلم-نظيره-الكويتي-رد-بلاده-على-مبادرة-إعادة-بناء-الثقة-1057438684.html
https://arabic.sputniknews.com/20220129/الكشف-عن-مضمون-الرسالة-التي-يحملها-وزير-الخارجية-اللبناني-إلى-دول-الخليج-1057420431.html
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أخبار لبنان, أخبار الكويت اليوم

وزير الخارجية الكويتي: تلقينا رد لبنان على الورقة الخليجية ونشكر الأشقاء في بيروت على التعاون

14:42 GMT 30.01.2022
© AP Photo / MUHAMMAD HAMEDالشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزير خارجية الكويت
الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزير خارجية الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© AP Photo / MUHAMMAD HAMED
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أعلن وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، اليوم الأحد، تلقي الرد من لبنان على الورقة الخليجية.
وقال أحمد ناصر الصباح، في مؤتمر صحفي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في ختام الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب بالكويت، "تلقينا رد لبنان على المقترحات الخليجية، ونحن قدمنا إطار إجراءات لبناء الثقة بين دول الخليج ولبنان".
انفجار مرفأ بيروت، لبنان أغسطس/ آب 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
وزير الخارجية اللبناني يسلم نظيره الكويتي رد بلاده على "مبادرة إعادة بناء الثقة"
أمس, 18:20 GMT
واعتبر أن "الأمر متروك لدراسة هذا الرد من قبل الجهات المعنية لمعرفة ما هي الخطوة القادمة مع لبنان"، موجها الشكر إلى "الأشقاء في لبنان على التعاون مع الرسالة الخليجية".
ولفت وزير الخارجية الكويتي الى أن اجتماع وزراء الخارجية العرب التشاوري شهد مباحثات إيجابية وصريحة، مؤكدا أن "هناك قرار عربي بالإجماع بإدانة الاعتداءات الحوثية الإرهابية على السعودية والإمارات".
وأفادت قناة "الجديد" اللبنانية، أمس السبت، بأن وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بوحبيب، سلم نظيره الكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح، ورقة تتضمن رد بلاده على مبادرة "إعادة بناء الثقة" مع الدول الخليجية.
ونقلت القناة عن مصادر لم تسمها، أن بوحبيب نقل رسالة من الرئيس اللبناني، ميشال عون، إلى أمير الكويت، نواف الأحمد الجابر الصباح، وسلمها إلى وزير الخارجية الكويتي، مع ورقة الرد اللبناني على المقترحات الخليجية، مؤكدة أن "أجواء الاجتماع مع وزير خارجية الكويت كانت ممتازة".
وكانت مصادر مطلعة في لبنان قد كشفت مضمون مسودة رسالة حكومية خاصة بالرد على الشروط الخليجية لتحسين العلاقات مع دول الخليج ومن أبرزها تقييد "حزب الله" "المدعوم من إيران".
وحسب "رويترز"، تفيد مسودة رسالة الحكومة اللبنانية بأن بيروت لن تتطرق لهذه المسألة لكنها ستعبر عن احترامها لكافة قرارات الشرعية الدولية بما يضمن السلم الأهلي والاستقرار الوطني للبنان.
لكن المسودة لم تتضمن إشارة لقرارات محددة للأمم المتحدة ولا لخطوات لتنفيذها.
وجاء في مسودة الرسالة أيضا أن الحكومة اللبنانية ستعلن التزامها "قولا وفعلا بسياسة النأي بالنفس" عن الصراعات الإقليمية وهي سياسة تتبعها الحكومات اللبنانية حتى مع قيام حزب الله بنشر مقاتلين في سوريا.
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، يلتقي مع وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، بيروت، لبنان 8 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
الكشف عن مضمون الرسالة التي يحملها وزير الخارجية اللبناني إلى دول الخليج
أمس, 11:01 GMT
كما تتعهد الحكومة اللبنانية "بتعزيز الإجراءات بالتعاون مع الدول العربية الشقيقة لمنع تهريب الممنوعات وبشكل خاص المخدرات إلى دول مجلس التعاون الخليجي".
وتفاقم التوتر في علاقات لبنان مع دول الخليج العربية لأقصى حد في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عندما طردت السعودية وعدة دول خليجية سفراء لبنان في رد فعل على تصريحات وزير لبناني سابق انتقد التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.
وكانت زيارة وزير الخارجية الكويتي لبيروت الأسبوع الماضي هي الأولى منذ تفجر الخلاف.
وقال الوزير الكويتي خلال الزيارة إنه يتعين ألا يكون لبنان منصة للعداء سواء بالقول أو بالفعل تجاه دول الخليج العربية.
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