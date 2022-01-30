https://arabic.sputniknews.com/20220130/وزير-الخارجية-الكويتي-تلقينا-رد-لبنان-على-الورقة-الخليجية-ونشكر-الأشقاء-في-بيروت-على-التعاون--1057465618.html

وزير الخارجية الكويتي: تلقينا رد لبنان على الورقة الخليجية ونشكر الأشقاء في بيروت على التعاون

وزير الخارجية الكويتي: تلقينا رد لبنان على الورقة الخليجية ونشكر الأشقاء في بيروت على التعاون

أعلن وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، اليوم الأحد، تلقي الرد من لبنان على الورقة الخليجية. 30.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-30T14:42+0000

2022-01-30T14:42+0000

2022-01-30T14:42+0000

أخبار لبنان

أخبار الكويت اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/04/1047404859_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_6a0cd59b1ba4fb1d9b340d77e03c763d.jpg

وقال أحمد ناصر الصباح، في مؤتمر صحفي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في ختام الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب بالكويت، "تلقينا رد لبنان على المقترحات الخليجية، ونحن قدمنا إطار إجراءات لبناء الثقة بين دول الخليج ولبنان".واعتبر أن "الأمر متروك لدراسة هذا الرد من قبل الجهات المعنية لمعرفة ما هي الخطوة القادمة مع لبنان"، موجها الشكر إلى "الأشقاء في لبنان على التعاون مع الرسالة الخليجية".ولفت وزير الخارجية الكويتي الى أن اجتماع وزراء الخارجية العرب التشاوري شهد مباحثات إيجابية وصريحة، مؤكدا أن "هناك قرار عربي بالإجماع بإدانة الاعتداءات الحوثية الإرهابية على السعودية والإمارات".وأفادت قناة "الجديد" اللبنانية، أمس السبت، بأن وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بوحبيب، سلم نظيره الكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح، ورقة تتضمن رد بلاده على مبادرة "إعادة بناء الثقة" مع الدول الخليجية.ونقلت القناة عن مصادر لم تسمها، أن بوحبيب نقل رسالة من الرئيس اللبناني، ميشال عون، إلى أمير الكويت، نواف الأحمد الجابر الصباح، وسلمها إلى وزير الخارجية الكويتي، مع ورقة الرد اللبناني على المقترحات الخليجية، مؤكدة أن "أجواء الاجتماع مع وزير خارجية الكويت كانت ممتازة".وكانت مصادر مطلعة في لبنان قد كشفت مضمون مسودة رسالة حكومية خاصة بالرد على الشروط الخليجية لتحسين العلاقات مع دول الخليج ومن أبرزها تقييد "حزب الله" "المدعوم من إيران".وحسب "رويترز"، تفيد مسودة رسالة الحكومة اللبنانية بأن بيروت لن تتطرق لهذه المسألة لكنها ستعبر عن احترامها لكافة قرارات الشرعية الدولية بما يضمن السلم الأهلي والاستقرار الوطني للبنان.لكن المسودة لم تتضمن إشارة لقرارات محددة للأمم المتحدة ولا لخطوات لتنفيذها.وجاء في مسودة الرسالة أيضا أن الحكومة اللبنانية ستعلن التزامها "قولا وفعلا بسياسة النأي بالنفس" عن الصراعات الإقليمية وهي سياسة تتبعها الحكومات اللبنانية حتى مع قيام حزب الله بنشر مقاتلين في سوريا.كما تتعهد الحكومة اللبنانية "بتعزيز الإجراءات بالتعاون مع الدول العربية الشقيقة لمنع تهريب الممنوعات وبشكل خاص المخدرات إلى دول مجلس التعاون الخليجي".وتفاقم التوتر في علاقات لبنان مع دول الخليج العربية لأقصى حد في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عندما طردت السعودية وعدة دول خليجية سفراء لبنان في رد فعل على تصريحات وزير لبناني سابق انتقد التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.وكانت زيارة وزير الخارجية الكويتي لبيروت الأسبوع الماضي هي الأولى منذ تفجر الخلاف.وقال الوزير الكويتي خلال الزيارة إنه يتعين ألا يكون لبنان منصة للعداء سواء بالقول أو بالفعل تجاه دول الخليج العربية.

https://arabic.sputniknews.com/20220129/وزير-الخارجية-اللبناني-يسلم-نظيره-الكويتي-رد-بلاده-على-مبادرة-إعادة-بناء-الثقة-1057438684.html

https://arabic.sputniknews.com/20220129/الكشف-عن-مضمون-الرسالة-التي-يحملها-وزير-الخارجية-اللبناني-إلى-دول-الخليج-1057420431.html

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار لبنان, أخبار الكويت اليوم