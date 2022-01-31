الإمارات تكشف حقيقة تأثير "صاروخ الحوثيين" على الحركة الجوية

وصرحت الهيئة أن الحركة الجوية في الدولة تسير بالشكل المعتاد وتجري عمليات تشغيل جميع رحلات الطيران بشكل طبيعي، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".وأكدت الهيئة أنه لا يوجد تأثير على الرحلات والمطارات نتيجة اعتراض الصاروخ الباليستي الذي أطلقته "ميليشيات الحوثي الإرهابية" على الدولة.ودعت الهيئة العامة للطيران المدني الجمهور إلى استقاء كافة الأخبار من الجهات الرسمية في الدولة.وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة "أنصار الله" اليمنية باتجاه الدولة.وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)، لم ينجم عن الهجوم أية خسائر حيث سقطت بقايا الصاروخ الباليستي خارج المناطق المأهولة بالسكان.وذكرت الوكالة أن "القوات الجوية الإماراتية وقيادة التحالف العربي نجحت في تدمير موقع ومنصة الإطلاق في اليمن بعد النجاح في تحديد المواقع المعادي".يشار إلى أنه في 17 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، استهداف مطاري دبي وأبو ظبي ومواقع هامة حساسة في الإمارات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرات.من جانبها، دعت الخارجية الإماراتية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين، معتبرة "تلك الهجمات جريمة نكراء أقدمت عليها ميليشيا الحوثي خارج القوانين الدولية والإنسانية".