https://arabic.sputniknews.com/20220131/صحيفة-لبنان-ينفذ-عملية-أمنية-ضد-إسرائيل-هي-الأكبر-من-نوعها-منذ-13-عاما-1057493028.html

صحيفة: لبنان ينفذ عملية أمنية ضد إسرائيل هي الأكبر من نوعها منذ 13 عاما

صحيفة: لبنان ينفذ عملية أمنية ضد إسرائيل هي الأكبر من نوعها منذ 13 عاما

قالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية إن قوى الأمن الداخلي في البلاد وجهت ضربة قوية إلى إسرائيل في واحدة من أكبر العمليات الأمنية منذ 13 عاما. 31.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-31T09:38+0000

2022-01-31T09:38+0000

2022-01-31T09:38+0000

العالم العربي

أخبار إسرائيل اليوم

لبنان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104407/77/1044077779_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e041df82226a66f599698650e4a1deab.jpg

وفكك فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي أكثر من 15 شبكة تجسّس إسرائيلية، منفصلة عن بعضها، وتنشط على مختلف أراضي البلاد وصولاً إلى سوريا، وهي العملية الأكبر من نوعها منذ عام 2009، الذي سُجِّل فيه تهاوي شبكات الموساد الإسرائيلي واحدة تلو الأخرى، بحسب الصحيفة اللبنانية.وقال "حزب الله" اللبناني، يوم الأحد، إن "مشروعه هو مواجهة إسرائيل وأذنابها"، مؤكدا أنه "لن يقبل بمواجهة داخلية لتحدث فتنة كما يريد البعض".وأوضح نائب الأمين العام لـ"حزب الله"، الشيخ نعيم قاسم، في كلمة له، أن "المقاومة، حاجة ضرورية، ومقوّم وجود لبنان السيد الحر المستقل"، مشيرا إلى أن لبنان في مواجهة مع عدو إسرائيلي، خطابه وخططه تركز دائماً على العدوان والاحتلال".وأضاف أن "كل تصريحات المسؤولين الإسرائيليين تنطلق وتؤكد على الوقت الذي يمكن أن يعتدوا فيه على لبنان وفي المنطقة"، متابعا: "عليه، كيف يمكن أن نواجه التهديد الإسرائيلي، وكيف يمكن أن نواجه العدوان الإسرائيلي، وبالتالي، إن لم تكن هناك مقاومة، فهذا يعني أننا نسلّم البلد لإسرائيل ومشروعها".

https://arabic.sputniknews.com/20220126/إسرائيل-تعلن-استئناف-المحادثات-مع-لبنان-بشأن-الحدود-البحرية-بوساطة-أمريكية-1057197529.html

https://arabic.sputniknews.com/20220130/حزب-الله-مشروعنا-هو-مواجهة-إسرائيل-وأذنابها-1057475087.html

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان