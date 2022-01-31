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صحيفة: لبنان ينفذ عملية أمنية ضد إسرائيل هي الأكبر من نوعها منذ 13 عاما
صحيفة: لبنان ينفذ عملية أمنية ضد إسرائيل هي الأكبر من نوعها منذ 13 عاما
قالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية إن قوى الأمن الداخلي في البلاد وجهت ضربة قوية إلى إسرائيل في واحدة من أكبر العمليات الأمنية منذ 13 عاما. 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T09:38+0000
2022-01-31T09:38+0000
العالم العربي
أخبار إسرائيل اليوم
لبنان
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وفكك فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي أكثر من 15 شبكة تجسّس إسرائيلية، منفصلة عن بعضها، وتنشط على مختلف أراضي البلاد وصولاً إلى سوريا، وهي العملية الأكبر من نوعها منذ عام 2009، الذي سُجِّل فيه تهاوي شبكات الموساد الإسرائيلي واحدة تلو الأخرى، بحسب الصحيفة اللبنانية.وقال "حزب الله" اللبناني، يوم الأحد، إن "مشروعه هو مواجهة إسرائيل وأذنابها"، مؤكدا أنه "لن يقبل بمواجهة داخلية لتحدث فتنة كما يريد البعض".وأوضح نائب الأمين العام لـ"حزب الله"، الشيخ نعيم قاسم، في كلمة له، أن "المقاومة، حاجة ضرورية، ومقوّم وجود لبنان السيد الحر المستقل"، مشيرا إلى أن لبنان في مواجهة مع عدو إسرائيلي، خطابه وخططه تركز دائماً على العدوان والاحتلال".وأضاف أن "كل تصريحات المسؤولين الإسرائيليين تنطلق وتؤكد على الوقت الذي يمكن أن يعتدوا فيه على لبنان وفي المنطقة"، متابعا: "عليه، كيف يمكن أن نواجه التهديد الإسرائيلي، وكيف يمكن أن نواجه العدوان الإسرائيلي، وبالتالي، إن لم تكن هناك مقاومة، فهذا يعني أننا نسلّم البلد لإسرائيل ومشروعها".
https://arabic.sputniknews.com/20220126/إسرائيل-تعلن-استئناف-المحادثات-مع-لبنان-بشأن-الحدود-البحرية-بوساطة-أمريكية-1057197529.html
https://arabic.sputniknews.com/20220130/حزب-الله-مشروعنا-هو-مواجهة-إسرائيل-وأذنابها-1057475087.html
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العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان

صحيفة: لبنان ينفذ عملية أمنية ضد إسرائيل هي الأكبر من نوعها منذ 13 عاما

09:38 GMT 31.01.2022
© REUTERS / Mohamed Azakirاحتجاجات بيروت، قوات الأمن، القوات الأمنية، الشرطة، لبنان 15 يناير 2020
احتجاجات بيروت، قوات الأمن، القوات الأمنية، الشرطة، لبنان 15 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© REUTERS / Mohamed Azakir
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قالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية إن قوى الأمن الداخلي في البلاد وجهت ضربة قوية إلى إسرائيل في واحدة من أكبر العمليات الأمنية منذ 13 عاما.
وفكك فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي أكثر من 15 شبكة تجسّس إسرائيلية، منفصلة عن بعضها، وتنشط على مختلف أراضي البلاد وصولاً إلى سوريا، وهي العملية الأكبر من نوعها منذ عام 2009، الذي سُجِّل فيه تهاوي شبكات الموساد الإسرائيلي واحدة تلو الأخرى، بحسب الصحيفة اللبنانية.
قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، جنوب لبنان 6 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
إسرائيل تعلن استئناف المحادثات مع لبنان بشأن الحدود البحرية بوساطة أمريكية
26 يناير, 12:46 GMT
العملية الأمنية بدأها فرع المعلومات منذ أربعة أسابيع، ويحاول الضباط قدر الإمكان إحاطة العملية بسرية غير مسبوقة.
وقال "حزب الله" اللبناني، يوم الأحد، إن "مشروعه هو مواجهة إسرائيل وأذنابها"، مؤكدا أنه "لن يقبل بمواجهة داخلية لتحدث فتنة كما يريد البعض".
وأوضح نائب الأمين العام لـ"حزب الله"، الشيخ نعيم قاسم، في كلمة له، أن "المقاومة، حاجة ضرورية، ومقوّم وجود لبنان السيد الحر المستقل"، مشيرا إلى أن لبنان في مواجهة مع عدو إسرائيلي، خطابه وخططه تركز دائماً على العدوان والاحتلال".
حزب الله في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
حزب الله: مشروعنا هو مواجهة إسرائيل وأذنابها
أمس, 16:44 GMT
وأضاف أن "كل تصريحات المسؤولين الإسرائيليين تنطلق وتؤكد على الوقت الذي يمكن أن يعتدوا فيه على لبنان وفي المنطقة"، متابعا: "عليه، كيف يمكن أن نواجه التهديد الإسرائيلي، وكيف يمكن أن نواجه العدوان الإسرائيلي، وبالتالي، إن لم تكن هناك مقاومة، فهذا يعني أننا نسلّم البلد لإسرائيل ومشروعها".
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