https://arabic.sputniknews.com/20220131/طفل-ينقذ-والديه-من-حريق-في-المنزل-لم-يلاحظا-رائحته-نتيجة-فقدانهما-حاسة-الشم-بسبب-كورونا-1057493890.html

طفل ينقذ والديه من حريق في المنزل لم يلاحظا رائحته نتيجة فقدانهما حاسة الشم بسبب كورونا

طفل ينقذ والديه من حريق في المنزل لم يلاحظا رائحته نتيجة فقدانهما حاسة الشم بسبب كورونا

استطاع طفل صغير يبلغ من العمر عامين من إنقاذ والديه من موت محقق، بعد نشوب حريق داخل ‏منزلهم لم يلاحظوه بسبب فقدانهما حاسة الشم نتيجة إصابتهما بـ"كوفيد-19".‏ 31.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-31T10:14+0000

2022-01-31T10:14+0000

2022-01-31T10:14+0000

مجتمع

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وقال والد ووالدة الطفل، اللذان من ولاية تكساس الأمريكية في تصريحات لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن نجلهما الصغير، براندون، أيقظهما من النوم بقول لهما: "ماما، إنها ساخنة"، وهما من الكلمات الوحيدة التي يجيدها.وفي البداية، ظن الأب والأم أن الطفل بحاجة إلى خلع بيجامة نومه لشعوره بالحرارة، حتى رأوا النيران في المنزل أمام أعينهما، لتهرب الأسرة بأطفالهما الخمسة من منزلهم، قبل أن يحترق على الأرض.وتقيم الأسرة حاليا مع أقاربهم لحين العثور على منزل بالإيجار.وقالت أسرة الطفل براندون إنهم يخططون للاحتفال ببطولته، ويفاجئونه بكعكة على هيئة الرسوم الشهيرة "بيبي شارك".وأشاروا إلى أن طفلهما الصغير، براندون، أصبح إلى حد ما من المشاهير المحليين بعد موقفه البطولي، ويتلقى مصافحات من الغرباء في الأماكن العامة عندما يسمعون بشجاعته، وأضافوا أنه على الرغم من عدم استيعابه لما فعله، إلا أن يستمتع كل الاهتمام الذي يلقاه.

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