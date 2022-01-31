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https://arabic.sputniknews.com/20220131/طفل-ينقذ-والديه-من-حريق-في-المنزل-لم-يلاحظا-رائحته-نتيجة-فقدانهما-حاسة-الشم-بسبب-كورونا-1057493890.html
طفل ينقذ والديه من حريق في المنزل لم يلاحظا رائحته نتيجة فقدانهما حاسة الشم بسبب كورونا
طفل ينقذ والديه من حريق في المنزل لم يلاحظا رائحته نتيجة فقدانهما حاسة الشم بسبب كورونا
استطاع طفل صغير يبلغ من العمر عامين من إنقاذ والديه من موت محقق، بعد نشوب حريق داخل ‏منزلهم لم يلاحظوه بسبب فقدانهما حاسة الشم نتيجة إصابتهما بـ"كوفيد-19".‏ 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T10:14+0000
2022-01-31T10:14+0000
مجتمع
منوعات
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وقال والد ووالدة الطفل، اللذان من ولاية تكساس الأمريكية في تصريحات لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن نجلهما الصغير، براندون، أيقظهما من النوم بقول لهما: "ماما، إنها ساخنة"، وهما من الكلمات الوحيدة التي يجيدها.وفي البداية، ظن الأب والأم أن الطفل بحاجة إلى خلع بيجامة نومه لشعوره بالحرارة، حتى رأوا النيران في المنزل أمام أعينهما، لتهرب الأسرة بأطفالهما الخمسة من منزلهم، قبل أن يحترق على الأرض.وتقيم الأسرة حاليا مع أقاربهم لحين العثور على منزل بالإيجار.وقالت أسرة الطفل براندون إنهم يخططون للاحتفال ببطولته، ويفاجئونه بكعكة على هيئة الرسوم الشهيرة "بيبي شارك".وأشاروا إلى أن طفلهما الصغير، براندون، أصبح إلى حد ما من المشاهير المحليين بعد موقفه البطولي، ويتلقى مصافحات من الغرباء في الأماكن العامة عندما يسمعون بشجاعته، وأضافوا أنه على الرغم من عدم استيعابه لما فعله، إلا أن يستمتع كل الاهتمام الذي يلقاه.
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مجتمع, منوعات

طفل ينقذ والديه من حريق في المنزل لم يلاحظا رائحته نتيجة فقدانهما حاسة الشم بسبب كورونا

10:14 GMT 31.01.2022
© Sputnik . Press Service of the Federal Avialesokhrana موظف في "أفياليس أوخرانا" خلال إطفاء حريق غابة في ياقوتيا الروسية، إثر ارتفاع درجات الحرارة في مختلف أنحاء البلاد، 10 يوليو 2021
موظف في أفياليس أوخرانا خلال إطفاء حريق غابة في ياقوتيا الروسية، إثر ارتفاع درجات الحرارة في مختلف أنحاء البلاد، 10 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
موظف في "أفياليس أوخرانا" خلال إطفاء حريق غابة في ياقوتيا الروسية، إثر ارتفاع درجات الحرارة في مختلف أنحاء البلاد، 10 يوليو 2021
© Sputnik . Press Service of the Federal Avialesokhrana
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استطاع طفل صغير يبلغ من العمر عامين من إنقاذ والديه من موت محقق، بعد نشوب حريق داخل ‏منزلهم لم يلاحظوه بسبب فقدانهما حاسة الشم نتيجة إصابتهما بـ"كوفيد-19".‏
وقال والد ووالدة الطفل، اللذان من ولاية تكساس الأمريكية في تصريحات لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن نجلهما الصغير، براندون، أيقظهما من النوم بقول لهما: "ماما، إنها ساخنة"، وهما من الكلمات الوحيدة التي يجيدها.
وفي البداية، ظن الأب والأم أن الطفل بحاجة إلى خلع بيجامة نومه لشعوره بالحرارة، حتى رأوا النيران في المنزل أمام أعينهما، لتهرب الأسرة بأطفالهما الخمسة من منزلهم، قبل أن يحترق على الأرض.
وأكدت والدة الطفل لـ"واشنطن بوست": "إنها معجزة من الله أنه كان قادرا على فعل ذلك".
وتقيم الأسرة حاليا مع أقاربهم لحين العثور على منزل بالإيجار.
وقالت أسرة الطفل براندون إنهم يخططون للاحتفال ببطولته، ويفاجئونه بكعكة على هيئة الرسوم الشهيرة "بيبي شارك".
وأشاروا إلى أن طفلهما الصغير، براندون، أصبح إلى حد ما من المشاهير المحليين بعد موقفه البطولي، ويتلقى مصافحات من الغرباء في الأماكن العامة عندما يسمعون بشجاعته، وأضافوا أنه على الرغم من عدم استيعابه لما فعله، إلا أن يستمتع كل الاهتمام الذي يلقاه.
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