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https://arabic.sputniknews.com/20220131/عبدالرحمن-غريب-يجدد-للأهلي-السعودي-3-أعوام-بـ6-ملايين-ريال-سنويا-1057556737.html
عبدالرحمن غريب يجدد للأهلي السعودي 3 أعوام بـ6 ملايين ريال سنويا
عبدالرحمن غريب يجدد للأهلي السعودي 3 أعوام بـ6 ملايين ريال سنويا
جدد اللاعب عبد الرحمن غريب عقده مع النادي الأهلي السعودي لمدة ثلاث سنوات بمبلغ 6 ملايين ريال في العام. 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T21:32+0000
2022-01-31T21:32+0000
لاعب كرة قدم
عقد
الأهلي السعودي
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وحسب ما نشره النادي الأهلي السعودي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد وقع اللاعب ذو الـ24 عاما على عقد جدد بموجبه تعاقده مع النادي الاهلي السعودي، لمدة ثلاث سنوات حتى عام 2025.وقد تداولت بعض المواقع صورا لـ"غريب" استشهدت بها على قرب رحيله عن النادي الأهلي، خاصة صورته مع إيفر بانيجا لاعب منتخب الأرجنتين ونادي الشباب.وفيما تضمن عقد غريب مبلغا سنويا هو 6 ملايين ريال سعودي، فقد عبر عن سعادته بتوقيعه على تجديد عقده قائلا: "اللهم لك الحمد تم توقيع عقدي مع النادي الأهلي لمدة 3 مواسم، كل الشكر لإدارة الأهلي ممثلة في الرئيس ماجد النفيعي ومجلس إدارته".يشار إلى أن تقارير إعلامية نفت تفكير إدارة الأهلي في التعاقد مع المدرب البرتغالي جيسوس لتدريب الفريق الكروي الأول في الأهلي، لافتة إلى إمكانية إقالة المدرب الألباني بيسنك هاسي من تدريب الفريق.
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لاعب كرة قدم, عقد, الأهلي السعودي

عبدالرحمن غريب يجدد للأهلي السعودي 3 أعوام بـ6 ملايين ريال سنويا

21:32 GMT 31.01.2022
© AFP 2021 / -عمر السومة لاعب النادي الأهلي السعودي والمنتخب السوري لكرة القدم
عمر السومة لاعب النادي الأهلي السعودي والمنتخب السوري لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© AFP 2021 / -
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جدد اللاعب عبد الرحمن غريب عقده مع النادي الأهلي السعودي لمدة ثلاث سنوات بمبلغ 6 ملايين ريال في العام.
وحسب ما نشره النادي الأهلي السعودي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد وقع اللاعب ذو الـ24 عاما على عقد جدد بموجبه تعاقده مع النادي الاهلي السعودي، لمدة ثلاث سنوات حتى عام 2025.
وقد تداولت بعض المواقع صورا لـ"غريب" استشهدت بها على قرب رحيله عن النادي الأهلي، خاصة صورته مع إيفر بانيجا لاعب منتخب الأرجنتين ونادي الشباب.
وفيما تضمن عقد غريب مبلغا سنويا هو 6 ملايين ريال سعودي، فقد عبر عن سعادته بتوقيعه على تجديد عقده قائلا: "اللهم لك الحمد تم توقيع عقدي مع النادي الأهلي لمدة 3 مواسم، كل الشكر لإدارة الأهلي ممثلة في الرئيس ماجد النفيعي ومجلس إدارته".
يشار إلى أن تقارير إعلامية نفت تفكير إدارة الأهلي في التعاقد مع المدرب البرتغالي جيسوس لتدريب الفريق الكروي الأول في الأهلي، لافتة إلى إمكانية إقالة المدرب الألباني بيسنك هاسي من تدريب الفريق.
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