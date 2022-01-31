عبدالرحمن غريب يجدد للأهلي السعودي 3 أعوام بـ6 ملايين ريال سنويا

وحسب ما نشره النادي الأهلي السعودي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد وقع اللاعب ذو الـ24 عاما على عقد جدد بموجبه تعاقده مع النادي الاهلي السعودي، لمدة ثلاث سنوات حتى عام 2025.وقد تداولت بعض المواقع صورا لـ"غريب" استشهدت بها على قرب رحيله عن النادي الأهلي، خاصة صورته مع إيفر بانيجا لاعب منتخب الأرجنتين ونادي الشباب.وفيما تضمن عقد غريب مبلغا سنويا هو 6 ملايين ريال سعودي، فقد عبر عن سعادته بتوقيعه على تجديد عقده قائلا: "اللهم لك الحمد تم توقيع عقدي مع النادي الأهلي لمدة 3 مواسم، كل الشكر لإدارة الأهلي ممثلة في الرئيس ماجد النفيعي ومجلس إدارته".يشار إلى أن تقارير إعلامية نفت تفكير إدارة الأهلي في التعاقد مع المدرب البرتغالي جيسوس لتدريب الفريق الكروي الأول في الأهلي، لافتة إلى إمكانية إقالة المدرب الألباني بيسنك هاسي من تدريب الفريق.
وفيما تضمن عقد غريب مبلغا سنويا هو 6 ملايين ريال سعودي، فقد عبر عن سعادته بتوقيعه على تجديد عقده قائلا: "اللهم لك الحمد تم توقيع عقدي مع النادي الأهلي لمدة 3 مواسم، كل الشكر لإدارة الأهلي ممثلة في الرئيس ماجد النفيعي ومجلس إدارته".
اللهم لك الحمد تم توقيع عقدي مع النادي الأهلي لمدة ثلاثة مواسم ، كل الشكر لإدارة الأهلي ممثلة في الرئيس ماجد النفيعي ومجلس إدارته ، والشكر موصول لوكيل اعمالي الاستاذ جراح الظفيري على جهوده معي خلال الفترة الماضية ..@drjaara7pic.twitter.com/jNSjdKD12w