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https://arabic.sputniknews.com/20220131/عرض-نسخة-عربية-من-مسلسل-ميغان-ماركل-suits-في-رمضان-2022-صور-1057544429.html
عرض نسخة عربية من مسلسل ميغان ماركل "‏Suits‏" في رمضان 2022... صور
عرض نسخة عربية من مسلسل ميغان ماركل "‏Suits‏" في رمضان 2022... صور
تصدر اسم المسلسل التلفزيوني "‏Suits‏" من بطولة دوقة ساسكس، ميغان ماركل، محرك بحث ‏‏"غوغل"، اليوم الاثنين، وذلك بعد الكشف عن تقديم نسخة عربية منه.‏ 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T15:22+0000
2022-01-31T15:22+0000
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يلعب بطولة النسخة العربية من "suits" آسر ياسين، وأحمد داوود، وصبا مبارك، وريم هلال، وتارا عماد، ومحمد شاهين، وهو من تأليف رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، السيناريست محمد حفظي، ومن إخراج ميريام أحمدي، وإنتاج طارق الجنايني.وقال طارق الجنايني في بيان: "في حين أن مسلسلنا لا يزال مستوحيا بشكل كبير من المسلسل الأمريكي، إلا أن نسختنا فريدة وأصيلة لمصر، وتضم طاقما مشهورا من النجوم الإقليميين"، بحسب مجلة "فارايتي" الأمريكية.وطرحت شبكة "أو إس إن" الأمريكية المشفرة، اليوم الاثنين، أول صور دعائية لأبطال النسخة العربية من مسلسل "Suits"، وأعلنت أنها ستعرضه خلال شهر رمضان عبر شاشتها، وتحديدا من 2 نيسان/ أبريل المقبل.وفي أمريكا، ختم مسلسل "Suits" مسيرته مع المشاهدين في عام 2019 بعد 9 مواسم وعرض 134 حلقة، وشاركت في بطولته، ميغان ماركل، قبل أن تتزوج من الأمير البريطاني هاري.ويروي مسلسل "Suits" قصة أكبر شركة محاماة في جزيرة مانهاتن بمدينة نيويورك الأمريكية، بقيادة الأسطوري "هارفي سبكتر".
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مجتمع, منوعات

عرض نسخة عربية من مسلسل ميغان ماركل "‏Suits‏" في رمضان 2022... صور

15:22 GMT 31.01.2022
© AFP 2021 / AMMAR ABD RABBOالفنان المصري، آسر ياسين، مع زوجته، كنزي عبد الله، في مهرجان الجونة السينمائي 2021
الفنان المصري، آسر ياسين، مع زوجته، كنزي عبد الله، في مهرجان الجونة السينمائي 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
الفنان المصري، آسر ياسين، مع زوجته، كنزي عبد الله، في مهرجان الجونة السينمائي 2021
© AFP 2021 / AMMAR ABD RABBO
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تصدر اسم المسلسل التلفزيوني "‏Suits‏" من بطولة دوقة ساسكس، ميغان ماركل، محرك بحث ‏‏"غوغل"، اليوم الاثنين، وذلك بعد الكشف عن تقديم نسخة عربية منه.‏
يلعب بطولة النسخة العربية من "suits" آسر ياسين، وأحمد داوود، وصبا مبارك، وريم هلال، وتارا عماد، ومحمد شاهين، وهو من تأليف رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، السيناريست محمد حفظي، ومن إخراج ميريام أحمدي، وإنتاج طارق الجنايني.
وقال طارق الجنايني في بيان: "في حين أن مسلسلنا لا يزال مستوحيا بشكل كبير من المسلسل الأمريكي، إلا أن نسختنا فريدة وأصيلة لمصر، وتضم طاقما مشهورا من النجوم الإقليميين"، بحسب مجلة "فارايتي" الأمريكية.
وطرحت شبكة "أو إس إن" الأمريكية المشفرة، اليوم الاثنين، أول صور دعائية لأبطال النسخة العربية من مسلسل "Suits"، وأعلنت أنها ستعرضه خلال شهر رمضان عبر شاشتها، وتحديدا من 2 نيسان/ أبريل المقبل.
وفي أمريكا، ختم مسلسل "Suits" مسيرته مع المشاهدين في عام 2019 بعد 9 مواسم وعرض 134 حلقة، وشاركت في بطولته، ميغان ماركل، قبل أن تتزوج من الأمير البريطاني هاري.
ويروي مسلسل "Suits" قصة أكبر شركة محاماة في جزيرة مانهاتن بمدينة نيويورك الأمريكية، بقيادة الأسطوري "هارفي سبكتر".
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