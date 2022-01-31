عرض نسخة عربية من مسلسل ميغان ماركل "‏Suits‏" في رمضان 2022... صور

يلعب بطولة النسخة العربية من "suits" آسر ياسين، وأحمد داوود، وصبا مبارك، وريم هلال، وتارا عماد، ومحمد شاهين، وهو من تأليف رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، السيناريست محمد حفظي، ومن إخراج ميريام أحمدي، وإنتاج طارق الجنايني.وقال طارق الجنايني في بيان: "في حين أن مسلسلنا لا يزال مستوحيا بشكل كبير من المسلسل الأمريكي، إلا أن نسختنا فريدة وأصيلة لمصر، وتضم طاقما مشهورا من النجوم الإقليميين"، بحسب مجلة "فارايتي" الأمريكية.وطرحت شبكة "أو إس إن" الأمريكية المشفرة، اليوم الاثنين، أول صور دعائية لأبطال النسخة العربية من مسلسل "Suits"، وأعلنت أنها ستعرضه خلال شهر رمضان عبر شاشتها، وتحديدا من 2 نيسان/ أبريل المقبل.وفي أمريكا، ختم مسلسل "Suits" مسيرته مع المشاهدين في عام 2019 بعد 9 مواسم وعرض 134 حلقة، وشاركت في بطولته، ميغان ماركل، قبل أن تتزوج من الأمير البريطاني هاري.ويروي مسلسل "Suits" قصة أكبر شركة محاماة في جزيرة مانهاتن بمدينة نيويورك الأمريكية، بقيادة الأسطوري "هارفي سبكتر".
تصدر اسم المسلسل التلفزيوني "Suits" من بطولة دوقة ساسكس، ميغان ماركل، محرك بحث "غوغل"، اليوم الاثنين، وذلك بعد الكشف عن تقديم نسخة عربية منه.
يلعب بطولة النسخة العربية من "suits" آسر ياسين، وأحمد داوود، وصبا مبارك، وريم هلال، وتارا عماد، ومحمد شاهين، وهو من تأليف رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، السيناريست محمد حفظي، ومن إخراج ميريام أحمدي، وإنتاج طارق الجنايني.
وقال طارق الجنايني في بيان: "في حين أن مسلسلنا لا يزال مستوحيا بشكل كبير من المسلسل الأمريكي، إلا أن نسختنا فريدة وأصيلة لمصر، وتضم طاقما مشهورا من النجوم الإقليميين"، بحسب مجلة "فارايتي" الأمريكية.
وطرحت شبكة "أو إس إن" الأمريكية المشفرة، اليوم الاثنين، أول صور دعائية لأبطال النسخة العربية من مسلسل "Suits"، وأعلنت أنها ستعرضه خلال شهر رمضان عبر شاشتها، وتحديدا من 2 نيسان/ أبريل المقبل.
وفي أمريكا، ختم مسلسل "Suits" مسيرته مع المشاهدين في عام 2019 بعد 9 مواسم وعرض 134 حلقة، وشاركت في بطولته، ميغان ماركل، قبل أن تتزوج من الأمير البريطاني هاري.
ويروي مسلسل "Suits" قصة أكبر شركة محاماة في جزيرة مانهاتن بمدينة نيويورك الأمريكية، بقيادة الأسطوري "هارفي سبكتر".