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https://arabic.sputniknews.com/20220131/فرنسا-تستدعي-سفيرها-لدى-مالي-على-خلفية-منحه-مهلة-72-ساعة-لمغادرة-البلاد-1057549131.html
فرنسا تستدعي سفيرها لدى مالي على خلفية منحه مهلة 72 ساعة لمغادرة البلاد
فرنسا تستدعي سفيرها لدى مالي على خلفية منحه مهلة 72 ساعة لمغادرة البلاد
قررت السلطات الفرنسية استدعاء سفيرها لدى مالي على خلفية منح السلطات في باماكو مهلة 72 ساعة له لمغادرة البلاد. 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T17:14+0000
2022-01-31T17:16+0000
أخبار فرنسا
أخبار مالي
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وقال الخارجية الفرنسية، في بيان لها، إنه تم "استدعاء السفير الفرنسي لدى مالي على خلفية قرار السلطات الانتقالية إنهاء مهمته".ودعت مالي، في وقت سابق اليوم السفير الفرنسي إلى مغادرة البلاد خلال 72 ساعة، بسبب تصريحات لمسؤولين فرنسيين بشأن السلطات الانتقالية.ووصف فرنسا المجلس العسكري في مالي بأنّه "غير شرعي وخارج عن السيطرة"، داعيةً شركاءها إلى مواصلة القتال ضد "الإسلاميين المتشددين".وردت مالي على لسان وزير الخارجية عبد الله ديوب بأن بلاده لن تقبل مثل هذه التصريحات واصفا اياها بـ "غير المقبولة"، و"تنم عن ازدراء".وأكد أنّ بلاده "لا تستبعد أي شيء" في علاقاتها مع فرنسا، وعلّق على مطالبة الماليين برحيل القوات الفرنسية، بأنه "إذا اعتُبر وجودها في وقت ما مخالفاً لمصالح مالي، فلن نتردد في تحمّل مسؤولياتنا، لكننا لم نصل إلى هذا الحد". مؤكداً في الوقت نفسه أنّ مسألة خروج القوات الفرنسية من منطقة الساحل "ليست مطروحة في الوقت الحالي".
https://arabic.sputniknews.com/20220131/مالي-تستدعي-سفير-فرنسا-للاحتجاج-على-تصريحات-مسؤولين-فرنسيين--1057539582.html
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أخبار فرنسا , أخبار مالي

فرنسا تستدعي سفيرها لدى مالي على خلفية منحه مهلة 72 ساعة لمغادرة البلاد

17:14 GMT 31.01.2022 (تم التحديث: 17:16 GMT 31.01.2022)
© AP Photo / Hassan Ammarوزير الخارجية الفرنسية ​جان إيف لودريان في لبنان
وزير الخارجية الفرنسية ​جان إيف لودريان في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© AP Photo / Hassan Ammar
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قررت السلطات الفرنسية استدعاء سفيرها لدى مالي على خلفية منح السلطات في باماكو مهلة 72 ساعة له لمغادرة البلاد.
وقال الخارجية الفرنسية، في بيان لها، إنه تم "استدعاء السفير الفرنسي لدى مالي على خلفية قرار السلطات الانتقالية إنهاء مهمته".
قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
مالي تستدعي سفير فرنسا للاحتجاج على تصريحات مسؤولين فرنسيين
13:55 GMT
ودعت مالي، في وقت سابق اليوم السفير الفرنسي إلى مغادرة البلاد خلال 72 ساعة، بسبب تصريحات لمسؤولين فرنسيين بشأن السلطات الانتقالية.
ووصف فرنسا المجلس العسكري في مالي بأنّه "غير شرعي وخارج عن السيطرة"، داعيةً شركاءها إلى مواصلة القتال ضد "الإسلاميين المتشددين".
وردت مالي على لسان وزير الخارجية عبد الله ديوب بأن بلاده لن تقبل مثل هذه التصريحات واصفا اياها بـ "غير المقبولة"، و"تنم عن ازدراء".
وأكد أنّ بلاده "لا تستبعد أي شيء" في علاقاتها مع فرنسا، وعلّق على مطالبة الماليين برحيل القوات الفرنسية، بأنه "إذا اعتُبر وجودها في وقت ما مخالفاً لمصالح مالي، فلن نتردد في تحمّل مسؤولياتنا، لكننا لم نصل إلى هذا الحد". مؤكداً في الوقت نفسه أنّ مسألة خروج القوات الفرنسية من منطقة الساحل "ليست مطروحة في الوقت الحالي".
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