https://arabic.sputniknews.com/20220131/قيادي-في-الانتقالي-الجنوبي-يكشف-لـسبوتنيك-عن-حراك-سياسي-وشعبي-واسع-في-محافظات-شرق-اليمن-1057538702.html

قيادي في الانتقالي الجنوبي يكشف لـ"سبوتنيك" عن حراك سياسي وشعبي واسع في محافظات شرق اليمن

قيادي في الانتقالي الجنوبي يكشف لـ"سبوتنيك" عن حراك سياسي وشعبي واسع في محافظات شرق اليمن

وصف نائب رئيس الدائرة الإعلامية للمجلس الانتقالي الجنوبي، منصور صالح، الجدل الدائر حول انتهاء العمليات العسكرية في محافظة شبوة (جنوبي اليمن) بأنها غير مبررة... 31.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-31T13:35+0000

2022-01-31T13:35+0000

2022-01-31T13:43+0000

العالم العربي

أنصار الله

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وأوضح في اتصال مع "سبوتنيك" اليوم الاثنين، أن العمليات العسكرية لم تتوقف وإنما انتهت مهمة قوات العمالقة الجنوبية في عملية "إعصار الجنوب" التي انطلقت في الأول من يناير/كانون ثاني الجاري، وكانت مهمة ألوية العمالقة محددة قبل انطلاقها، بتحرير مديريات بيحان وعسيلان وعين بمحافظة شبوة، وتأمين المجال الحيوي للمحافظة بالتوغل إلى مديرية حريب بمحافظة مأرب اليمنية، وهذا ماتم إنجازه كاملا.وحول مستقبل محافظة شبوة وإعادة تموضع العمالقة الجنوبية، أوضح صالح أن العمالقة الجنوبية وبعد نجاحها في تحرير المديريات الثلاث من شبوة، ستتولى تأمينها من أي غزو خارجي محتمل من أي مصدر كان، حيث سترابط ألوية العمالقة على حدود المحافظة مع محافظتي مأرب والبيضاء اليمنيتين كقوة حرس حدود، فيما ستتولى قوات "دفاع شبوة" مهمة حماية الأمن المحلي لمديريات المحافظة السبعة عشر.وقال نائب رئيس الدائرة الاعلامية، إن قوة دفاع شبوة التي شكلت نواتها قوات النخبة الشبوانية، قوة مدربة وجاهزة من حيث العدد والعتاد، وقد باشرت انتشارها في تأمين المديريات المحررة ومديريات أخرى، كما ستجري عملية تجنيد من أبناء المحافظة لتغطية أي نقص.ونوه صالح إلى أن هناك مهام كبيرة أمام قوات النخبة الشبوانية بجانب قوات العمالقة الجنوبية في ظل التركة الثقيلة لسلطة الإصلاح التي كانت تدير المحافظة، والتي مكنت مليشياتها وكذا العناصر المتطرفة من التحرك وإعادة ترتيب صفوفها ما يشكل تهديدا حقيقيا لأمن المحافظة والجنوب عموما.وكشف صالح عن مستجدات الأمور في محافظة حضرموت "أن المحافظة تستعد لمرحلة جديدة لتمكين أبناء حضرموت من إدارة شؤونهم، والاستفادة من ثروات محافظتهم بالإضافة إلى تحرير وادي حضرموت الذي تعبث به قوات الإصلاح"، وفقا لاتفاق الرياض يجب خروج قوات المنطقة العسكرية الأولى من وادي حضرموت والتوجه إلى جبهات القتال في اليمن لمواجهة مليشيا الحوثي "أنصار الله"، وعليها أن تنفذ وتسلم مواقعها لقوات النخبة الحضرمية وقوات دفاع حضرموت، ليتولوا مهمة تأمين محافظتهم.وأشار إلى أن الهبة الحضرمية الثانية وفي سياق عملية التمكين دشنت يوم السبت الماضي معسكرات تدريب "قوات دفاع حضرموت" التي سيتم تجنيدها بقوام 25 ألف مقاتل.وحذر صالح، من أن امتناع قوات المنطقة العسكرية الأولى من الوقوف في وجه مطالب أبناء حضرموت حتى لا تدفع بالأمور نحو التصعيد والعمل على إخراجها بالقوة.وأعلنت ألوية العمالقة، أبرز تشكيلات القوات اليمنية المشتركة في جنوب البلاد، الجمعة الماضية، إعادة تموضع قواتها في محافظة شبوة الغنية بالنفط، جنوب شرقي اليمن.وذكر المركز الإعلامي لقوات العمالقة، أن "ألوية العمالقة الجنوبية تعيد تموضعها في شبوة بعد استكمال عملية "إعصار الجنوب"، وأضاف أن "قوات العمالقة بدأت نقل ألويتها إلى عرينها بجاهزية عالية".في السياق، أفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة شبوة، لوكالة "سبوتنيك"، أن قوات ضخمة من ألوية العمالقة وصلت إلى مدينة عتق، مركز محافظة شبوة، قادمة من مديريات بَيحان وعَين وعِسيلان؛ بعد استعادة تلك المديريات من قبضة جماعة "أنصار الله".وقال المصدر إنه "من المقرر توجه التعزيزات العسكرية إلى العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي اليمن".يأتي ذلك بعد أيام من إعلان ألوية العمالقة السيطرة على مدينة حَريب جنوب محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن)، المجاورة لمحافظة شبوة.وفي العاشر من الشهر الجاري، أعلنت ألوية العمالقة السيطرة على مديريات عِسيلان وبَيحان وعَين شمال غربي وغرب شبوة، بعد عملية عسكرية أطلقتها ضد مقاتلي جماعة "أنصار الله"، أسمتها "إعصار الجنوب".

https://arabic.sputniknews.com/20220128/اليمن-ألوية-العمالقة-تعلن-إعادة-تموضعها-في-محافظة-شبوة-1057376846.html

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