مصدر لـ"سبوتنيك": طالبان تعين أول امرأة كمديرة لأكبر مستشفى لأمراض النساء

كابول - سبوتنيك. وقال مصدر في مستشفى ملالي الذي يعد أحد أكبر مستشفيات النساء في كابول، إن وزارة الصحة الأفغانية قررت تعيين السيدة ملالي فايزي، مديرة للمستشفى، كأول امرأة تتولى هذا المنصب.وأعلنت حركة طالبان [منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب أنشطتها الإرهابية]، في 7 سبتمبر/أيلول 2021، تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان، وذلك بعد بسط سيطرتها على العاصمة الأفغانية كابول في 15 أغسطس/آب 2021، وانتزاع السلطة من الحكومة الأفغانية السابقة برئاسة الرئيس السابق أشرف غني، الذي غادر البلاد قبل دخول مقاتلي الحركة العاصمة.ولم تعترف حكومات العالم، حتى الآن، بالحكومة التي شكلتها طالبان، لإدارة شؤون أفغانستان، مشترطة للاعتراف بها أن تفي الحركة بشروط عدة، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وضمان ألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.وأثارت مسألة حقوق المرأة قلق الكثيرين، منذ أن سيطرت حركة طالبان على الحكم في البلاد، فقدت تلقت البنات تعليمات بعدم الذهاب إلى المدارس، ومنعت السلطات، الشهر الماضي، ظهور النساء في التلفزيون، كما منعت النساء من العودة إلى وظائفهن في الإدارات والمؤسسات العامة.
قررت وزارة الصحة في حكومة حركة "طالبان" الأفغانية، اليوم الاثنين، تعيين أول امرأة كمديرة لمستشفى ملالي لأمراض النساء في العاصمة كابول.
كابول - سبوتنيك. وقال مصدر في مستشفى ملالي الذي يعد أحد أكبر مستشفيات النساء في كابول، إن وزارة الصحة الأفغانية قررت تعيين السيدة ملالي فايزي، مديرة للمستشفى، كأول امرأة تتولى هذا المنصب.
وأعلنت حركة طالبان [منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب أنشطتها الإرهابية]، في 7 سبتمبر/أيلول 2021، تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان، وذلك بعد بسط سيطرتها على العاصمة الأفغانية كابول في 15 أغسطس/آب 2021، وانتزاع السلطة من الحكومة الأفغانية السابقة برئاسة الرئيس السابق أشرف غني، الذي غادر البلاد قبل دخول مقاتلي الحركة العاصمة.
ولم تعترف حكومات العالم، حتى الآن، بالحكومة التي شكلتها طالبان، لإدارة شؤون أفغانستان، مشترطة للاعتراف بها أن تفي الحركة بشروط عدة، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وضمان ألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.
وأثارت مسألة حقوق المرأة قلق الكثيرين، منذ أن سيطرت حركة طالبان على الحكم في البلاد، فقدت تلقت البنات تعليمات بعدم الذهاب إلى المدارس، ومنعت السلطات، الشهر الماضي، ظهور النساء في التلفزيون، كما منعت النساء من العودة إلى وظائفهن في الإدارات والمؤسسات العامة.