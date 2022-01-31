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https://arabic.sputniknews.com/20220131/مصدر-لـسبوتنيك-طالبان-تعين-أول-امرأة-كمديرة-لأكبر-مستشفى-لأمراض-النساء--1057534456.html
مصدر لـ"سبوتنيك": طالبان تعين أول امرأة كمديرة لأكبر مستشفى لأمراض النساء
مصدر لـ"سبوتنيك": طالبان تعين أول امرأة كمديرة لأكبر مستشفى لأمراض النساء
قررت وزارة الصحة في حكومة حركة "طالبان" الأفغانية، اليوم الاثنين، تعيين أول امرأة كمديرة لمستشفى ملالي لأمراض النساء في العاصمة كابول. 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T11:54+0000
2022-01-31T11:55+0000
العالم
أخبار أفغانستان اليوم
حركة طالبان
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كابول - سبوتنيك. وقال مصدر في مستشفى ملالي الذي يعد أحد أكبر مستشفيات النساء في كابول، إن وزارة الصحة الأفغانية قررت تعيين السيدة ملالي فايزي، مديرة للمستشفى، كأول امرأة تتولى هذا المنصب.وأعلنت حركة طالبان [منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب أنشطتها الإرهابية]، في 7 سبتمبر/أيلول 2021، تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان، وذلك بعد بسط سيطرتها على العاصمة الأفغانية كابول في 15 أغسطس/آب 2021، وانتزاع السلطة من الحكومة الأفغانية السابقة برئاسة الرئيس السابق أشرف غني، الذي غادر البلاد قبل دخول مقاتلي الحركة العاصمة.ولم تعترف حكومات العالم، حتى الآن، بالحكومة التي شكلتها طالبان، لإدارة شؤون أفغانستان، مشترطة للاعتراف بها أن تفي الحركة بشروط عدة، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وضمان ألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.وأثارت مسألة حقوق المرأة قلق الكثيرين، منذ أن سيطرت حركة طالبان على الحكم في البلاد، فقدت تلقت البنات تعليمات بعدم الذهاب إلى المدارس، ومنعت السلطات، الشهر الماضي، ظهور النساء في التلفزيون، كما منعت النساء من العودة إلى وظائفهن في الإدارات والمؤسسات العامة.
https://arabic.sputniknews.com/20211204/أمريكا-تعلق-على-بيان-طالبان-بشأن-حقوق-المرأة-1053535010.html
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العالم, أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان

مصدر لـ"سبوتنيك": طالبان تعين أول امرأة كمديرة لأكبر مستشفى لأمراض النساء

11:54 GMT 31.01.2022 (تم التحديث: 11:55 GMT 31.01.2022)
© REUTERS / Ali Kharaمظاهراتت النساء الأفغانيات في كابول ضد قيود طالبان لحقوقهن، أفغانستان 28 ديسمبر 2021
مظاهراتت النساء الأفغانيات في كابول ضد قيود طالبان لحقوقهن، أفغانستان 28 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© REUTERS / Ali Khara
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قررت وزارة الصحة في حكومة حركة "طالبان" الأفغانية، اليوم الاثنين، تعيين أول امرأة كمديرة لمستشفى ملالي لأمراض النساء في العاصمة كابول.
كابول - سبوتنيك. وقال مصدر في مستشفى ملالي الذي يعد أحد أكبر مستشفيات النساء في كابول، إن وزارة الصحة الأفغانية قررت تعيين السيدة ملالي فايزي، مديرة للمستشفى، كأول امرأة تتولى هذا المنصب.
وأعلنت حركة طالبان [منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب أنشطتها الإرهابية]، في 7 سبتمبر/أيلول 2021، تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان، وذلك بعد بسط سيطرتها على العاصمة الأفغانية كابول في 15 أغسطس/آب 2021، وانتزاع السلطة من الحكومة الأفغانية السابقة برئاسة الرئيس السابق أشرف غني، الذي غادر البلاد قبل دخول مقاتلي الحركة العاصمة.
نساء أفغانيات يرددن شعارات بجانب أحد مسلحي حركة طالبان خلال مظاهرة مناهضة لباكستان بالقرب من السفارة الباكستانية في كابول، أفغانستان 7 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
أمريكا تعلق على بيان "طالبان" بشأن حقوق المرأة
4 ديسمبر 2021, 09:00 GMT
ولم تعترف حكومات العالم، حتى الآن، بالحكومة التي شكلتها طالبان، لإدارة شؤون أفغانستان، مشترطة للاعتراف بها أن تفي الحركة بشروط عدة، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وضمان ألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.
وأثارت مسألة حقوق المرأة قلق الكثيرين، منذ أن سيطرت حركة طالبان على الحكم في البلاد، فقدت تلقت البنات تعليمات بعدم الذهاب إلى المدارس، ومنعت السلطات، الشهر الماضي، ظهور النساء في التلفزيون، كما منعت النساء من العودة إلى وظائفهن في الإدارات والمؤسسات العامة.
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