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https://arabic.sputniknews.com/20220131/مصر-تعلن-استلام-أول-دفعة-من-عقار-إيفوشيلد-للوقاية-من-كورونا-1057556977.html
مصر تعلن استلام أول دفعة من عقار "إيفوشيلد" للوقاية من كورونا
مصر تعلن استلام أول دفعة من عقار "إيفوشيلد" للوقاية من كورونا
تسلمت مصر أول دفعة من عقار "إيفوشيلد"، الذي تنتجه شركة "استرازينيكا" البريطانية لأغراض الوقاية من فيروس كورونا. 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T21:50+0000
2022-01-31T21:50+0000
2022-01-31T21:50+0000
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فيروس كورونا
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ذكر ذلك موقع "مصراوي" المصري، اليوم الاثنين، في خبر عن العقار الجديد، مشيرا إلى أن مصر تسلمت الدفعة الأولى بعد أيام من حصول العقار على تصريح الاستخدام الطارئ للوقاية من كورونا من هيئة الدواء المصرية.ولفت الموقع إلى أن مصر هي أول دولة أفريقية ورابع دولة على مستوى العالم تحصل على العقار "إيفوشيلد".ونقل الموقع عن مصدر بوزارة الصحة المصرية قوله إن الدفعة الأولى من العقار شملت 15 ألف جرعة، مشيرا إلى أن إجمالي الكمية التي تم التعاقد عليها وصل إلى 50 ألف جرعة.وصرحت هيئة الدواء المصرية بالاستخدام الطارئ لعقار "إيفوشيلد" لأغراض الوقاية من كورونا قبل الإصابة، ويشمل ذلك من تزيد أعمارهم عن 12 عاما.وتم تصنيع العقار لدعم من يعانون من ضعف الاستجابة المناعية للفيروس قبل الإصابة به خاصة من تعرضت أجهزتهم المناعية للضعف.ولفت الموقع إلى أن شرط استخدام هذا العقار هو ألا يكون من يحصل عليه مصاب بكورونا أو سبق مخالطته لشخص مصاب بالفيروس.
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العالم العربي, أخبار مصر الآن, فيروس كورونا
مصر تعلن استلام أول دفعة من عقار "إيفوشيلد" للوقاية من كورونا
تسلمت مصر أول دفعة من عقار "إيفوشيلد"، الذي تنتجه شركة "استرازينيكا" البريطانية لأغراض الوقاية من فيروس كورونا.
ذكر ذلك موقع "مصراوي" المصري، اليوم الاثنين، في
خبر عن العقار الجديد
، مشيرا إلى أن مصر تسلمت الدفعة الأولى بعد أيام من حصول العقار على تصريح الاستخدام الطارئ للوقاية من كورونا من هيئة الدواء المصرية.
ولفت الموقع إلى أن مصر هي أول دولة أفريقية ورابع دولة على مستوى العالم تحصل على العقار "إيفوشيلد".
ونقل الموقع عن مصدر بوزارة
الصحة المصرية
قوله إن الدفعة الأولى من العقار شملت 15 ألف جرعة، مشيرا إلى أن إجمالي الكمية التي تم التعاقد عليها وصل إلى 50 ألف جرعة.
وصرحت هيئة الدواء المصرية بالاستخدام الطارئ لعقار "إيفوشيلد" لأغراض الوقاية من كورونا قبل الإصابة، ويشمل ذلك من تزيد أعمارهم عن 12 عاما.
وتم
تصنيع العقار
لدعم من يعانون من ضعف الاستجابة المناعية للفيروس قبل الإصابة به خاصة من تعرضت أجهزتهم المناعية للضعف.
ولفت الموقع إلى أن شرط
استخدام هذا العقار
هو ألا يكون من يحصل عليه مصاب بكورونا أو سبق مخالطته لشخص مصاب بالفيروس.